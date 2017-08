Jóvenes a la Vuelta a España 2017: muchísimo potencial

Rubén Fernández vestido de líder durante la Vuelta a España 2016 | Fuente: Unipublic

Si en el Tour hablábamos de la calidad de los 30 ciclistas jóvenes que iban a participar, la Vuelta no se queda atrás, dobla la cantidad de ciclistas e incluso podemos afirmar que viene gente de más proyección y con más calidad. Sin embargo, se van a topar con un inconveniente y es que no van a tener ningún maillot por el que luchar, una verdadera pena pues es una clasificación que siempre ofrece grandes momentos y que aporta mucho espectáculo a la carrera.

Fertiberia es el patrocinador que decide tener la clasificación de la combinada, pues de esta forma se asegura un hombre de peso en el podio que le dé publicidad, pero deja al ciclismo sin un aliciente muy importante. La Vuelta de momento ha decidido premiar al mejor joven pero nada de maillots, pues las reglas solo permiten un máximo de cuatro maillots, y estos ya tienen dueño: general, montaña, puntos y combinada.

El más joven del pelotón será el alemán Lennard Kämna del Sunweb. El conjunto alemán partirá con un equipo repleto de jóvenes y debutantes. Es más, detrás del Manzana-Postobón es el equipo más joven de la Vuelta a España. Además del alemán, entre los más jóvenes podemos encontrar a Sam Oomen, Chris Hamilton, Lennard Hofstede…

Lennard Kämna durante el mundial junior de Ponferrada | Fuente: Casey B. Gibson

Pero hay más, la lista es tan amplia que aparte de ciclistas que quieren demostrar su calidad, podemos encontrar a gente ya contrastada a nivel internacional, es el caso de los hermanos Yates, Louis Meintjes, Julian Alaphillipe, Bob Jungels, Davide Formolo, etc.

La general como objetivo

La Vuelta a España ha logrado tener a un elenco de jóvenes promesas muy interesante y entre todos ellos, tenemos a unos cuantos que seguro darán que hablar durante la carrera por sus dotes para las tres semanas. Entre ellos hay una estrella que empieza a emerger dentro del Movistar Team y ese es Marc Soler. El catalán tendrá la oportunidad de liderar a un equipo sin un líder claro, por lo que no habrá ninguna presión para nadie y tratarán de hacerlo lo mejor que puedan. Viendo las excelentes actuaciones que ha tenido este año Soler, seguro que le vemos cerca de los mejores, sin embargo, tendrá un pequeño interrogante y es que no sabemos si será capaz de aguantar las tres semanas, pues es la primera vez que las hace.

Marc Soler durante la vuelta a Asturias | Fuente: Onely Vega / Vavel

Uno que seguro estará entre los favoritos es Adam Yates (ORICA-Scott). Este viene de hacer el Giro de Italia, donde las cosas no le salieron especialmente bien, pues su meta no era ser noveno, pero no todo sale como queremos y seguro que viene con ganas de reivindicarse. No olvidemos que este jovenzuelo ha sido cuarto y mejor joven del Tour de Francia y tan solo a 20 segundos del podio, casi nada. Y para colmo viene con un equipo difícil de superar en la montaña: su hermano Simon, Jack Haig, Carlos Verona, Esteban Chaves…

Un escalón más abajo vienen tres hombres que al igual que el anterior vienen de hacer el Giro de Italia. El primero impresionó a los espectadores con su increíble Giro de Italia, donde se metió en un montón de fugas que le valieron para lograr una victoria de etapa y para ser 11º en la clasificación general. Estamos hablando de Jan Polanc (UAE Team Emirates). Veremos si intenta hacer la general o si vuelve a ir a por etapas, que sería lo más lógico.

A continuación tenemos a un especialista contra el crono, Bob Jungels (Quick-Step Floors). El luxemburgués ya ha demostrado que es capaz de ser regular durante las tres semanas, pero esta vez va a hacer dos grandes vueltas por primera vez y veremos cómo le va, este año ha sido octavo en el Giro de Italia, otro gallito más. Y el último del trío es el Italiano Davide Formolo (Cannondale-Drapac Pro Cycling Team), ha sido décimo en el Giro y el año pasado ya fue noveno en la Vuelta a España, por lo que experiencia tiene ya en esto. Veremos cuál es su papel después de que haya fichado por Bora-Hansgrohe.

Davide Formolo ganando una etapa en el Giro de Italia | Fuente: Prensa RCS Sport

Por último, tenemos a un hombre que lo está haciendo genial y que acaba de fichar por el Movistar Team, su nombre es Jaime Rosón e intentará estar lo más arriba posible ante la atenta mirada de su próximo equipo. Este año hemos visto como ha sido capaz de ganarle una etapa en el Tour de Croacia al mismísimo Vincenzo Nibali, quedando en la general a tan solo ocho segundos.

Velocistas

En esta Vuelta a España no vamos a poder disfrutar de los mejores sprinters, ya que la mayoría han optado por otras carreras. Lo mismo pasa con los jóvenes velocistas, quienes han optado por dejar de lado la carrera española y apenas hay.

Entre los que vienen podemos destacar a estos: Juan Sebastián Molano, Lorrenzo Manzin y Magnus Cort Nielsen. El colombiano Molano ha ganado este año dos etapas al sprint en la Volta ao Alentejo y es una de las promesas del equipo Manzana-Postobon. Este equipo se podría beneficiar de la falta de sprinters y podría lograr bonitos puestos con este joven valor.

Lorrenzo Marzin es un joven de 23 años que corre en el equipo FDJ y hace tan solo diez le vimos codearse con los mejores en los sprints del Tour de Polonia. Allí su mejor resultado fue un sexto puesto, pero del top ten de esa etapa solo uno va a participar en la Vuelta, por lo que tiene una oportunidad de oro para lucirse. Además, el equipo FDJ no lleva a ningún sprinter más, por lo que toda la responsabilidad caerá sobre él, a no ser que apuesten por la punta de velocidad de Anthony Roux.

Y por ultimo, tenemos al velocista más conocido de los tres, Magnus Cort Nielsen (ORICA-Scott). Aparte de ser más conocido, es el que más calidad tiene y el que seguro más cerca estará de la victoria. Una victoria que ya conoce, pues el año pasado la obtuvo en dos ocasiones. Este año ha sido 11º en la Milan-Sanremo y ha ganado una etapa en Vuelta a la Comunidad de Madrid y la clásica de Almería.

Magnus Cort Nielsen | Fuente: Vavel

Gregarios con mucho futuro

En este apartado tenemos a los jóvenes que van a ir a ayudar a sus líderes pero que por calidad podrían optar a algo más. Entre ellos destaca uno por encima de todos, Miguel Ángel López (Astana Pro Team). El de Astana irá en principio a ayudar a su capo, Fabio Aru, pero en caso de que este falle, el colombiano será el encargado de liderar el conjunto kazajo. Calidad tiene para ello.

Miguel Ángel López ganando en Lagunas de Neila | Fuente: Vuelta a Burgos

Otro de los que viene a ayudar es Simon Yates (Orica-Scott), tras ser el mejor joven del Tour y séptimo en la clasificación general, vendrá con otra labor bien distinta, pues tiene a dos líderes muy consolidados como Adam Yates y Esteban Chaves. Siguiendo en el equipo australiano, podemos encontrar a Carlos Verona y Jack Haig, otros dos escaladores que les tocará trabajar para sus líderes, pero que podrían tener alguna oportunidad de lucirse a través de fugas. El equipo australiano va a dar miedo cuando la carretera se ponga para arriba.

Otro español al que le tocará currar pero que tiene un futuro impresionante es Enric Mas (Quick-Step Floors). El catalán ha demostrado en la reciente Vuelta a Burgos que España no se tiene que preocupar por el futuro, ya que tiene a un corredor como la copa de un pino. De catalán a catalán, pues su labor será la de defender los intereses de su compañero David de la Cruz.

Otros gregarios que podrían dar que hablar son el británico del Cannondale, Hugh Carthy, quien todavía no ha demostrado el rendimiento mostrado en el Caja-Rural, Gianni Moscon (Team Sky), Matvey Mamykin (Team Katusha-Alpecin) o Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), este último trabajaráa para su líder Rafal Majka.

Bonus

El ciclista más veterano de la ronda española será el canadiense del Orica-Scott, Svein Tuft, con 40 años. Un contrarrelojista y un rodador excepcional, de esos que siempre necesita un equipo y además rara vez falta en las contrarreloj por equipos. Experiencia y sabiduría son dos de las características de este gran hombre, quien va a correr su decimosegunda gran vuelta y su tercera Vuelta a España. No es un hombre de muchas victorias y de las que tiene la mitad son en los campeonatos de su país, un hombre de equipo sin lugar a dudas.