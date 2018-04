Previa de Williams en el GP de China 2018: salir o quedarse en el pozo

Williams ha visto días mejores en la Fórmula 1, quizá todos hayan sido mejores que estos últimos días desde que empezó la temporada, al menos en lo que ha estado de forma se refiere.

La escudería de Sir Frank Williams ha cosechado un horrible estado de forma, y como consecuencia unos resultados nefastos en estas dos primeras pruebas del mundial. El coche falla en algunos aspectos y ni ellos saben donde buscar.

El motor no será el problema, porque es unidad de potencia Mercedes, y estos no fallan, y están respondiendo bien en los demás equipos. El chasis no es malo, pero algun problema de adaptación entre ambos factores debe impedir el rendimiento del equipo. A parte, los dos pilotos, están dejando mucho que desear.

Repaso al GP de Baréin: confirmando el desastre

Williams posicionó a sus dos monoplazas en las dos últimas posiciones de la tabla en el GP de Baréin del pasado domingo, confirmando su mal inicio de temporada. A parte, Stroll clasificó para salir último, y su compañero para hacerlo en decimoctava posición.

Diferentes miembros del equipo han reconocido que en Australia no les fue bien, pero aseguran que en el desierto la cosa fue a peor, y lo aseguran con toda la razón del mundo, los números y su actuación así lo dictan.

Cuando un Alfa Romeo Sauber, en período de adaptación, te pasa en recta sin ningún tipo de problema, siendo tú un Williams, es cuando hay un problema serio. Toro Rosso parecía acompañar el desastre junto con Williams en este comienzo, pero los italianos supieron remontar el vuelo rápido, y hacer el gran fin de semana que han hecho; Los ingleses al revés.

Paddy Lowe aseguraba que: "Algo no va bien desde Melbourne". Nadie hubiera asegurado que los de Grove estarían últimos desde el principio, tampoco primeros, pero es una situación inédita, que mancha el nombre y el prestigio de Williams en la Fórmula 1, y que debe ser revocada con total urgencia desde China.

Sergey Sirotkin, el actor pasivo

El ruso aterrizó en la Fórmula 1 antes de empezar la temporada, dejando sin opciones de asiento a Robert Kubica. Por este motivo, su llegada tuvo mucho ruido, pero desde que empezó la hora de la verdad, ha hecho de todo menos ruido.

Pasa como si no estuviera, como sí no tuviera que estar aquí, y realmente así está siendo, porqué sus actuaciones están dejando mucho que desear. Por este motivo, habría que preguntarle a su compañero polaco que piensa de todo esto, porque realmente debe estar riéndose a carcajadas de la situación de su equipo, demostrando que se equivocaron de piloto.

Sirotkin ha estado varios años en GP2, y nunca demostró tener un gran talento. Era un animador, un piloto que cuando veía el hueco se tiraba como un poseso, pero no tenía ninguna cualidad más; Gestión de neumáticos mala, irregular, etc...

El ruso debe empezar a demostrar que, al menos, es mejor que su compañero de equipo, que no es muy difícil. De lo contrario, teniendo al coco en la recámara, Williams no se pensará dos veces en el momento de bajarlo del coche si es necesario; No pierden mucho, ya tienen a un piloto de pago, no es necesario mantener a dos si ya has visto que no funciona.

Sergey Sirotkin. Foto: Fórmula 1

Lance Stroll, en su línea

Este será el segundo año del canadiense en Fórmula 1, y salvo por el dinero, aún no se sabe porque esta en esta competición, será que es solo por ese factor.

Le avala su podio en Bakú, sí; Pero no hay que olvidar que fue una carrera alocada en la que todo el mundo estuvo en una posición que no le pertenecía. Salvo ese GP, no ha tenido nada más, ha protagonizado más acciones polémicas por algunos toques o accidentes con otros pilotos que momentos buenos desde que llegó y así sigue siendo.

Su compañero lo esta haciendo francamente mal, pero lo del canadiense es peor, ya que con más de un año de experiencia en la categoría, le costó sangre y sudor adelantar al ruso en el último Gran Premio, y así quedar penúltimo en vez de último.

Lance Stroll. Foto: Fórmula 1

Expectativas para el GP de China

Todo lo que sea algo mejor para Williams en China respecto a Baréin será un buen fin de semana para los ingleses. Suena a equipo pequeño, pero ahora mismo, es lo que son.

Tienen que sentarse de manera seria con sus pilotos, y si siguen aportando estos resultados bajarlos del monoplaza sin dudarlo. Williams es un equipo con dinero, no sufrirá si no tiene a pilotos de pago, lo compensará con lo que ganen por resultados.

Deberían intentar pasar a Q2, o al menos mostrar pelea para entrar en ella, y no quedarse atrás desde el minuto 1 de la Q1 como ya hicieron en el desierto de Sakhir. Y más tarde intentar no quedar últimos en carrera, de esta manera podrán empezar a remontar el vuelo, pero tiene pinta que pasaran algunos Grandes Premios más hasta que esto suceda.