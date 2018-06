Previa de Toro Rosso en el GP de Austria 2018: en busca de la fiabilidad

Google Plus

La escudería Toro Rosso encara un nuevo Gran Premio, noveno de la temporada tras un Gran Premio de Francia decepcionante en el que la escudería italiana se iba de vacio del polémico circuito de Paul Richard tras el abandono de Pierre Gasly y el 14º puesto de Brendon Hartley en el trazado francés.

El motor Honda que hoy monta Toro Rosso será montado el próximo año por el primer equipo, Red Bull, por lo que el trabajo que se realice de aquí a final de temporada será vital en las aspiraciones del equipo de la bebida energética.

El mayor problema de la unidad de potencia japonesa parece estar en la fiabilidad, algo que Honda lleva arrastrando desde 2015. Dos problemas de motor en las últimas dos carreras es el último bagaje de Toro Rosso. En Canadá Gasly montaba una actualización del motor de combustión que no aguantó, algo similar, pero ligeramente distinto según Honda, a lo sufrido por Hartley en Francia, que le relegaba a las últimas posiciones de la parrilla.

Además, Gasly, que se mostraba muy satisfecho en términos de potencia con la actualización en Canadá, destacaba que en Paul Richard la sensación de potencia no era la misma que el fin de semana anterior. Este Gran Premio de Austria será una prueba de fuego para verificar que pueden seguir avanzando hacia el objetivo, que no es otro que entregar un motor ganador a Red Bull la próxima temporada.

Pierre Gasly

El piloto francés tuvo un decepcionante Gran Premio en su casa al abandonar en la tercera curva tras chocar con otro de los pilotos locales, Esteban Ocon. El sábado Gasly hacia una buena Q1 colándose entere los 10 primeros pero en la Q2 no fue capaz de repetir el resultado, saliendo en la posición 14 en la carrera.

El francés está pasando desapercibido en este tramo de la temporada y no parece del todo contento con el rendimiento de las últimas actualizaciones del motor a parte de la fiabilidad.

“Canadá fue realmente prometedor, pero en clasificación fue la primera vez que corrí con las nuevas especificaciones de motor este fin de semana, y no me sentí tan bien como en Canadá”, aseguraba. “Estoy seguro de que hay alguna explicación, pero en este momento no sabemos qué es. La fiabilidad sigue siendo una incógnita pero prefiero tener toda la potencia y máximo rendimiento”

Gasly lanzando camisetas en el GP de Francia | Foto: @ToroRosso

Brendon Hartley

El piloto neozelandés sufría la falta de fiabilidad del motor Honda en sus carnes al tener que cambiar el motor de combustión en Paul Richard y tener que verse relegado a la cola de la parrilla. A pesar de que su resultado no fue del todo bueno en Francia, parece que Hartley tiene el puesto asegurado por el momento, un puesto que estuvo apunto de perder hace algunas carreras, trasla confirmacion de Marko de que se buscaron alternativas al actual numero 2 de Toro Rosso.

Tras la carrera de Francia, al igual que su compañero, el neozelandés se mostró descontento con el ritmo del monoplaza: "Ojalá hubiéramos podido avanzar un poco más, pero finalmente no tuvimos el ritmo. Avancé hacia adelante y me hice con los dos Williams, pero no creo que hubiera mucho más que pudiéramos hacer en la carrera, es complicado cuando comienzas en la parte de atrás", comentaba Hartley, que además en las últimas semanas mostraba cierta nostalgia de sus tiempos en el WEC, envidiando en parte a Fernando Alonso por poder disfrutar de ambos campeonatos en paralelo.