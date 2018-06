Previa de Williams en el GP de Austria 2018: Temporada para olvidar

Google Plus

El equipo Williams sigue rodando en las últimas posiciones carrera tras carrera, sin evidencias de siquiera una leve mejoría o evolución, tanto en el monoplaza como en los pilotos.

En Paul Ricard, otra larga agonía

En el trazado francés los de Grove continuaron arrastrándose por las últimas posiciones, ambos pilotos no pasaron de la Q1 en clasificación, lo que ya es una mala costumbre esta temporada, y durante la carrera se mantuvieron en las últimas posiciones, acompañados por un Alonso con problemas, y un Lecrerc que salió detrás de ellos en su parada pero que no tardó mucho en adelantarlos, con un coche que en teoría es el peor de la parrilla, aunque los de Williams le están empezando a quitar ese dudoso honor.

Stroll se mantuvo delante de su compañero la mayor parte de la carrera, con un ritmo similar, sin alejarse demasiado, pero llegaron las últimas vueltas y el neumático delantero izquierdo del canadiense dijo basta al final de la larga recta mistral, reventando, y causando el abandono del piloto, a la vez que el último Safety Car Virtual de la prueba, calmando así, el final de la carrera.

Sirotkin al menos terminó la carrera, aunque fue sancionado por ir demasiado lento detrás del Safety Car del inicio de la carrera, perseguía a su compañero durante toda la prueba hasta que sufrió el pinchazo, cuando el periodo de Safety Car terminó, logró cruzar la línea de meta en 15ª plaza.

Lance Stroll

El piloto canadiense encadena su segundo abandono consecutivo, Ahora en Austria tiene la oportunidad de romper esa mala racha de abandonos en un trazado teóricamente favorable para el Williams, además Stroll se siente motivado ya que le trae buenos recuerdos y es uno de sus favoritos:

“Esta es solo una gran pista. Me encanta y todo sobre él, el paisaje, la elevación, todo es simplemente fantástico. Es un lugar tan hermoso y un circuito tan bonito, y definitivamente uno de mis favoritos. Cuando llegué allí el año pasado, me resultó muy familiar ya que fue la primera pista a la que fuimos cuando ya había competido en la Fórmula 3, y además tenía un par de victorias”.

Stroll durante el Gran Premio de Francia | Fuente Getty Images

Sergey Sirotkin

Después del tranquilo Gran Premio de Francia para Sirotkin, llegamos a Austria, un trazado que también le gusta al piloto ruso y espera un buen fin de semana ya que piensa que se adapta a su monoplaza: “Me gusta mucho la pista de Austria. No es una vuelta larga y no tiene muchas curvas, pero me gusta el diseño. Estoy deseando que llegue. El circuito se adapta mejor a algunas partes de nuestro monoplaza, así que, en general, puedo esperar un buen fin de semana allí. Va a ser importante mantenerlo antes de las vacaciones de verano.

Sirotkin durante el Gran Premio de Francia | Fuente Getty Images

Expectativas del equipo para Austria

Padi Lowe nos habla de la segunda prueba de las tres consecutivas que tenemos estas semanas, piensa que es un buen lugar para volver a una buena senda ya que lograron cosechar buenos resultados en el pasado, es el escenario de su última Pole Position. Incluso nos adelanta que veremos a Robert Kubica subido al monoplaza de los de Grove:

“La pista ondulada está rodeada de paisajes impresionantes, y el circuito en sí también tiende a producir grandes carreras. La pista es bastante corta, por lo que las sesiones pueden parecer bastante ocupadas, pero es un circuito donde hemos visto algunos buenos resultados como equipo. Esperamos ver a Robert Kubica detrás del volante para la FP1, mientras seguimos impulsando el desarrollo del FW41. No estamos donde tenemos que estar en este momento, pero hay mucho trabajo detrás de escena para abordar esto y seguiremos luchando duro durante el resto de la temporada”.