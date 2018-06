Previa de McLaren en el GP de Austria 2018: en busca de un poco de aire

Google Plus

La vuelta del Gran Premio de Francia al calendario de la Fórmula 1 no trajo nada bueno a McLaren. El fin de semana en el Circuito de Paul Ricard fue un desastre de principio a fin para los de Woking. El MCL-31 no se adaptó a las características del circuito desde el viernes y se pudo comprobar en la clasificación del sábado, donde los dos pilotos de McLaren no pudieron pasar a la Q2.

McLaren se fue de Francia con todas las alarmas encendidas, pero, por suerte, o quizá no, podrán resarcirse este fin de semana en el Gran Premio de Austria. Los de Woking buscan tener un fin de semana sin problemas en el Red Bull Ring, un circuito corto, pero exigente con el piloto. Además, después de meses de espera, Renault introducirá el nuevo MGU-K con el que se espera que McLaren pueda dar un paso adelante.

Fernando Alonso

El piloto asturiano llegó pletórico al Gran Premio de Francia después de haber conseguido ganar las 24 de Le Mans, pero la alegría le duró poco. Alonso no pudo colocar al McLaren en Q2 y el domingo solo fue una continuación del desastre que ya empezó el viernes. El español no puntuó, ya que abandonó en la última vuelta. Pero lo bueno de tener 3 carreras seguidas es que uno se puede quitar el mal sabor de boca rápido y eso es lo que pretende hacer Alonso.

Fernando Alonso con Carlos Sainz durante el GP de Francia. fuente: Getty Images

Además, el Red Bull Ring es una pista que le gusta al bicampeón, por lo que será más fácil disfrutar encima del monoplaza: “Me gusta esta pista, es una buena combinación de lo nuevo y lo antiguo. La vuelta en sí misma es excelente: tienes que atacar constantemente para obtener un buen tiempo de vuelta, y, aunque solo hay cinco curvas, el circuito siempre está listo para morder si te comprometes demasiado”, ha contado el español.

Stoffel Vandoorne

El piloto belga tampoco tuvo gran suerte en la clasificación del sábado en Paul Ricard, pero él si pudo acabar la carrera el domingo, aunque no dentro de los puntos. Vandoorne acabó en el undécimo lugar y actualmente está 15 en el mundial de pilotos. Pero como Alonso, el belga espera pasar página en un circuito que le gusta: “Realmente disfruto en esta pista. Creo que la curva tres es un buen lugar para correr: aquí puedes frenar a otro coche. Poner una tercera zona de DRS a lo largo de la recta entre las curvas uno y dos debería agregar un nuevo elemento a la carrera. Con suerte, se sumará al espectáculo”, ha contado Vandoorne.

Stoffel Vandoorne durante el GP de Francia en un acto promocional. Fuente: Getty Images

El circuito de Red Bull Ring es traicionero, ya que da confianza rápido a los pilotos, pero también se la quita con el más mínimo fallo: “Es un lugar donde siempre piensas que puedes morder más de lo que se puede, a veces sí puedes, pero otras no. Creo que es una buena lección para otros circuitos. Es una gran pista y un gran fin de semana. Para McLaren, buscaremos un progreso más constante y una mejora en algunas de nuestras carreras recientes”, ha añadido el belga

En busca de buenas noticias

Los malos resultados de McLaren en las últimas carreras solo han hecho que reavivar los rumores de crisis dentro del equipo. Y es que la situación de los de Woking no es nada fácil. Se ha demostrado que el coche no está a la altura de la histórica marca, que el problema no solo son las unidades de potencia y que su piloto principal tal vez esté pensando en cambiar de aires.

En McLaren necesitan conseguir un buen resultado en el Gran Premio de Austria para poder respirar y volver a conseguir encaminar el rumbo que parecía que habían tomado a principios de temporada. Pero no les será fácil, ya que, mientras que ellos retroceden, sus rivales más próximos, Renault y Haas, dan grandes pasos hacia delante.