Previa de Alfa Romeo Sauber en el GP de Austria 2018: continuar la progresión

Ya pocos se extrañan cuando ven a Sauber en posiciones de mitad de la parrilla, su evolución es evidente y su noveno lugar en el campeonato, a tan solo seis puntos de Toro Rosso y dejando a nueve puntos a un equipo como Williams, tiene mucho que decir. Ayudados por Alfa Romeo, con motor Ferrari 2018, todo ha cambiado para el equipo suizo este 2018.

En Francia el equipo no paró de recibir alegrías, el sábado entraban por primera vez en Q3 y gracias al joven Charles Leclerc, además consiguió colar su Sauber en la octavo plaza, Frederic Vasseur no podía contener su alegría en el muro del equipo. En carrera todo iba a ser más difícil, sí, pero el loco inicio hizo mantener un tiempo su posición y acabó décimo, un puntito más para la escudería que sabe a gloria y más si se cuenta que es la segunda carrera consecutiva en la que puntúan.

Marcus Ericsson vuelve a ser eclipsado

La continuidad del sueco en la Fórmula Uno está ligada a la gran inversión que deja en el equipo Sauber desde su llegada, pero quizás con la llegada de Alfa Romeo ya no sea tan prescindible mantener a Ericsson. Comenzó en buena forma la temporada consiguiendo los primeros puntos para el equipo en Baréin con un noveno lugar, pero cuando su compañero de box se ha hecho al Gran Circo, ha vuelto a desaparecer.

Desde aquella carrera en el país asiático no ha vuelto a saber lo que puntuar. Su mejor resultado ha sido un undécimo puesto conseguido en dos ocasiones, en Azerbaiyán y en Mónaco. En Francia no tuvo un gran fin de semana, su posición en clasificación fue un decimoquinto puesto y en la carrera, gracias a algún abandono que otro, consiguió cruzar la línea de meta en decimotercer lugar.

“El Gran Premio de Austria se lleva a cabo en una de las pistas más cortas del calendario, con solo algunas esquinas. Eso hace que los márgenes de tiempo de vuelta sean muy ajustados. Tiene algunas partes interesantes, principalmente, es la segunda parte de la vuelta que es desafiante. Hay algunas curvas muy rápidas que requieren un buen equilibrio del monoplaza, así como el compromiso de nosotros como conductores. Las rectas y horquillas más largas ofrecen algunas oportunidades para los adelantamientos. El ambiente siempre es grandioso, con muchos fanáticos viniendo a apoyarnos en la pista”, decía Marcus en la web oficial del equipo.

Charles Leclerc, el futuro de Ferrari

Nunca es bueno para un piloto tan joven escuchar rumores de que temporada 2019 la podría disputar a bordo de un Ferrari, pero no está siendo el caso del monegasco que, carrera tras carrera, está dejando claro que podría sustituir a Kimi Räikkönen sin ningún tipo de problema.

Dos carreras consecutivas en los puntos, demostrando su gran calidad el volante, décimo tanto en Canadá y en Francia. Su mejor posición este 2018 ha sido en sexto puesto en Azerbaiyán y ha dado la mayoría de los puntos a su equipo, en total once.

“Realmente espero competir en Austria. El Red Bull Ring es mi circuito favorito, junto a la de Mónaco. Es muy pequeño, pero tiene un ritmo especial que realmente me gusta. Hay muchos fanáticos para apoyarnos y muchos eventos que tienen lugar en la pista, lo que le da al fin de semana una sensación especial. En términos de conducción, mis partes favoritas del circuito son las dos últimas curvas. El equipo ha estado haciendo un gran trabajo para mejorar nuestro rendimiento semana tras semana, y estamos motivados por el progreso que estamos logrando. Será interesante ver qué podemos hacer durante este próximo fin de semana de Gran Premio en Spielberg”, decía por su parte el monegasco.

Para este Gran Premio de Austria, el equipo espera tener un buen resultado, lo malo es que no es un circuito en el que el motor destaque mucho y el paquete aerodinámico del Sauber no es el mejor de la parrilla ni mucho menos, pero tienen un AS en la manga llamado Leclerc.