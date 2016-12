Google Plus

Anuario VAVEL 2016: Manor, pequeños gigantes | Fotomontaje: Martín Valarde

La temporada del equipo más humilde de la parrilla comenzaba con un lavado de cara. La escudería inglesa anunció el 19 de enero su cambio de nombre y logo. El equipo de Banbury pasaba a llamarse oficialmente Manor Racing y su logo pasaba a ser una “M” formada por líneas negras y blancas. El cambio en Manor no solo fue superficial. El equipo inglés estrenaba nuevos propulsores de potencia. Durante la temporada 2015 la escudería inglesa montó motores Ferrari, mientras que para esta pasada temporada el equipo pasó a utilizar los mejores motores de la parrilla, los Mercedes.

Además del nuevo motor, para esta temporada Manor también recurrió a Williams para que le suministrara piezas para sus coches, como la transmisión y algunas partes de la suspensión. Debido a estos cambios, el equipo inglés se vio obligado a cambiar muchas partes de su chasis para adaptarlo a las nuevas piezas. Con todas estas nuevas mejoras, Manor afrontaba la temporada con ilusión y, también con esperanza de conseguir algunos puntos, ya que en 2015 no consiguieron ninguno.

La escudería inglesa sufrió un duro golpe cuando John Booth, jefe de la escudería, y Graeme Lowdon, director deportivo, dejaron la escudería. A pesar de esto, el proyecto siguió adelante y el 22 de febrero, el primer día de los test de pretemporada en Montmeló, el equipo inglés presentó su monoplaza para la temporada de 2016, el MRT05. El equipo quedó muy satisfecho con los resultados obtenidos durante las dos semanas de entrenamientos, aunque Rio Haryanto, piloto titular durante la primera mitad de la temporada, tuvo un susto en el primer día en el coche.

Las primeras carreras del campeonato siguieron la tónica habitual de la escudería. Manor se han movido durante toda la temporada en la parte baja de la parrilla, aunque este año han tenido compañía, ya que Sauber se ha encontrado en una situación económica igual o peor que la de los ingleses. Sin embargo, la estrella del equipo, el campeón del DTM Pascal Wherlein, dio la sorpresa en más de una sesión de clasificación. El alemán consiguió entrar en Q2 en 5 Grandes Premios, llegando a clasificar en el puesto 12º en el Gran Premio de Austria. Esto era algo impensable en la escudería inglesa hasta esta temporada

El Gran Premio de Austria trajo más a alegrías a la escudería de Banbury. Después de la hazaña del alemán en clasificación, Wherlein remató la faena consiguiendo el primer y único punto de la escudería durante la temporada 2016. Hasta ahora, solo Jules Bianchi había conseguido puntuar con la escudería, en el Gran Premio de Mónaco de 2014. A pesar de no conseguir más puntos durante la temporada, el equipo no siempre ocupó las dos últimas posiciones de la parrilla, lo que representaba una novedad respecto a otros años. Un punto agridulce en la temporada del equipo fue cuando Sauber consiguió dos puntos en Brasil y le relegó a la última posición de la clasificación por equipos.

Pascal Wherlein, la gran estrella

El piloto más joven en ganar el DTM y junior del equipo Mercedes fue el fichaje estrella de la escudería inglesa. Su incorporación al equipo venía condicionada por la incorporación al equipo de unidades de potencia Mercedes. El piloto alemán ha firmado la mejor temporada en cuanto a resultados de Manor de la historia.

En Austria, Bélgica, Italia, México y Abu Dabi, Wherlein se convirtió en protagonista al pasar a la Q3. Además, en dos ocasiones consiguió muy buenas clasificaciones. En el Gran Premio de México el alemán se benefició de la unidad de potencia Mercedes que lleva su monoplaza y obtuvo el decimocuarto mejor tiempo de la parrilla. En el Gran Premio de Australia el alemán fue un paso más allá y convirtió la duodécima posición de la clasificación en el primer y único punto que ha obtenido el equipo inglés.

Sin embargo, la figura de Pascal Wehrlein en ocasiones ha estado en entredicho debido a algunos de sus comportamientos dentro y fuera del coche. Algunos medios le tildaron de arrogante por un incidente ocurrido en el Gran Premio de los Estados Unidos. El alemán trompeo y se salió de pista. Su ingeniero le ordeno que apagara el motor, pero él se negó alegando que los comisarios iban a ir a sacarle de donde estaba. Pascal se negó en varias ocasiones hasta que ya no le quedó más remedio que apagar e coche. Este incidente causó que en el paddock cambiaran muchas opiniones sobre él.

Rio Haryanto, fue bonito mientras dudó

El equipo inglés anunció a principios de febrero que el piloto de GP2 Rio Haryanto sería el otro piloto que ocuparía un asiento en la escudería. El indonesio llegaba a Manor gracias al apoyo económico de su país. El indonesio tenía un papel difícil, ya que competir contra Pascal Wehrelin no iba a ser nada fácil. En 12 carreras, Haryanto tan solo estuvo por delante de Pascal en una carrera y esto se debió al abandono del alemán. Además, Haryanto abandono también en tres ocasiones

El indonesio se despidió del sueño de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Alemania. Desde su país natal se llegaron a organizar campañas de crowdfounding para intentar que Rio permaneciera más tiempo en la categoría reina, pero, finalmente, tuvo que bajarse del coche y cederle su asiento al joven francés, Esteban Ocon.

Esteban Ocon, un reino dos coronas

Con la salida de Rio Haryanto de la escudería inglesa, Esteban Ocon, también junior de Mercedes, logró su sueño de convertirse en piloto de Fórmula 1. El joven llegaba prometiendo dar guerra. Sus habilidades con el volante eran conocidas por todos, en el año 2015 se coronó campeón de la GP3, además de ser piloto probador de Renault y Mercedes. Era cuestión de tiempo que el joven francés llegara al Gran Circo para quedarse.

Ocon le puso las cosas más difíciles al Pascal Wehrlein. Sin embargo, el francés jugaba con desventaja, ya que se tenía que adaptar al coche en mitad de temporada. Debutó en el Gran Premio de Bélgica, donde consiguió acabar decimosexto. En tres ocasiones el piloto francés ha estado por encima de su compañero. Sin duda, cabe destacar la magnífica actuación que hizo bajo la lluvia en la carrera de Brasil, donde se quedó a las puertas de darle otro punto a Manor. Fue en esta carrera también en la que consiguió su mejor clasificación, un duodécimo puesto.

¿Y 2017?

Manor seguirá equipando unidades de potencia Mercedes, lo que seguro les ayudará mucho. Con el cambio de reglamento tan importante que entra en juego, pueden haber muchos cambios en el orden que ha seguido la parrilla estos últimos años y tal vez podamos ver a una Manor asentándose en los equipos de mitad de parrilla. Sin duda, este año han dado un paso importante de cara a esta situación. En cuanto a los pilotos todavía no hay nada decidido. Si algo caracteriza a la escudería y es por no tener prisa a la hora de anunciar su alineación. Esteban Ocon seguro que no repetirá un año más, ya que el francés ha fichado por Force India. Pascal Wehrein es un firme candidato a sustituir a Nico Rosberg en Mercedes, aunque sino consigue el asiento podría volver a la escudería que le dio su primera oportunidad.