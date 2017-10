Previa de McLaren Honda en el GP de Austin 2017: Alonso quiere convertir la frustración en ilusión

Alonso y Vandoorne, Japón 2017 / Fuente: @mclarenf1

Después de lo vivido en tierras japonesas, la casa de Honda, el binomio afronta la cuarta última carrera de la temporada así como su cuarta última como equipo. Fernando Alonso tiene ganas de demostrar por fin las capacidades del MCL-32, pues en Japón y en Malasia las cosas no fueron demasiado bien para el ovetense.

Además, admite que el trazado americano permite buenos adelantamientos y que le tiene un gran cariño por las 500 Millas: "Después de un par de carreras frustrantes donde no hemos podido demostrar el ritmo que tenemos, estoy emocionado por volver a Estados Unidos. He tenido grandes momentos allí este año con la Indy 500 y sé que los aficionados son muy pasionales y entusiastas, así que espero una gran atmósfera en Austin".

Fernando aseguró que Austin es un circuito excitante y en el que cualquier piloto se lo pasa bien"El COTA es un circuito muy divertido. Cada sector es diferentes y hace falta un buen set-up para hacerlos todo bien. Las características de su vuelta le hacen ser único, es mucho más ancho que otros circuitos, así que hay buenas oportunidades de adelantamientos y espero que podamos aprovecharlas".

Por último comentó que en los últimos años tuvo buenas actuaciones, siendo la última con McLaren el mejor puesto logrado, pues en 2016 sacó un 5º puesto: "Espero que podamos estar en buena forma en Austin, porque creo que tenemos potencial para sumar puntos si lo hacemos todo bien. Hemos visto bastante acción dentro y fuera de pista en los últimos años aquí pero soy optimista en que podremos tener un fin de semana positivo si maximizamos las oportunidades", finalizaba así el bicampeón.

Por el otro lado, Vandoorne nunca ha competido en tierras estadounidenses pero se muestra tranquilo pues se prepara igual que para todos los circuitos; por lo que espera conseguir un buen resultado también. "Tengo muchas ganas de competir en el back-to-back de Estados Unidos y México. Son dos circuitos que desconozco, pero me han dicho cosas muy buenas del COTA. Austin es una ciudad muy agradable, en la que he estado un par de veces con el equipo de cuando era piloto reserva".

El belga subrayó también que se siente preparado para lo que viene por delante: "No me pone nervioso ir a un circuito nuevo, de hecho, es lo contrario. Me preparo junto a los ingenieros del mismo modo que en cualquier otro fin de semana y he dado muchas vueltas en el simulador, así que tengo ganas de trabajar en el set-up el viernes", agregó para finalizar el belga.