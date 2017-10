Previa de Renault en el GP de EEUU 2017: El principio de una gran historia

Fuente: Getty Images

El Gran Premio de Estados Unidos de este año será especial para Renault. Carlos Sainz tomará los mandos del monoplaza francés, ocupando el que había sido el asiento de Jolyon Palmer hasta ahora. Paradójicamente, fue el piloto inglés el único del equipo que acabó el pasado Gran Premio de Japón. Su compañero de equipo, Nico Hülkenberg, siguió una estrategia diferente durante la carrera que le funcionó hasta que su DRS se rompió, obligándole a abandonar la carrera cuando estaba a punto de entrar en los puntos.

Carlos Sainz, equipo nuevo vida nueva

La temporada de 2018 ha empezado cuatro grandes premios antes para el piloto madrileño. El ya ex piloto de Toro Rosso tiene por delante una de las carreras más importantes de su trayectoria. El español llega al equipo en el que su héroe, Fernando Alonso, consiguió ser campeón del mundo dos veces. “Estoy muy emocionado por unirme al equipo y espero empezar con el pie derecho”, ha contado el madrileño. Aunque el equipo francés no está al mismo nivel que en aquellos años, tienen un proyecto muy sólido que consolidan carrera a carrera.

Carlos Sainz con el mono de Renault. Fuente: Renault

Carlos Sainz ha dejado su nombre bien escrito en la historia de Toro Rosso, siendo el piloto que más puntos ha logrado para el equipo pequeño de Red Bull. Además, Sainz está realizando su mejor temporada dentro del Gran Circo y se encuentra en la novena posición del mundial de pilotos. El piloto que se encuentra justo debajo suyo en el mundial, es su nuevo compañero de equipo: “Estamos muy apretados en el Campeonato Hülkenberg y yo, pero no hemos tenido demasiadas batallas en pista. Creo que es un gran piloto y uno de los que tiene mayor talento de la parrilla”, ha explicado Sainz.

Nico Hülkenberg, nuevo rival en casa

El piloto alemán tiene un nuevo rival en el garaje que no le va a poner las cosas fáciles. El piloto alemán no puedo acabar su carrera en Suzuka por un problema de fiabilidad en su monoplaza, pero espera, junto a su compañero, poder darle más puntos a Renault: “Tengo ganas de trabajar con Sainz. Necesitamos acabar la temporada bien juntos para ayudar al equipo en el Campeonato de Constructores. Daré todo para ayudarle a empezar con el pie derecho con el equipo, pero es un piloto muy capaz, con un futuro brillante”, ha comentado el alemán.

Nico Hülkenberg durante el GP de Malasia. Fuente: Getty Images

Sin duda, el Circuto de las Americas es un buen sitio en el que comenzar la nueva "temporada” de Renault. El circuito de Austin está en la lista de pistas favoritas de los pilotos y no solo por su gran trazado, sino también por la ciudad en la que está situado: “Austin es una ciudad chula y un lugar genial en el que estar, realmente me gusta ir a Texas. Me encanta la pista y de todos los circuitos modernos construidos en los últimos años, éste es, sin duda, uno a destacar. El diseño es sobresaliente, con muchas combinaciones de curvas que me gustan”, ha contado Hülkenberg.

Nuevos horizontes para Renault

La llegada adelantada de Carlos Sainz al equipo francés es una gran noticia para ambas partes. Renault sigue estando en la lucha por lograr la quinta plaza en el Mundial de Constructores y con Hülkenberg y Sainz en sus filas tiene más probabilidades de conseguirlo. El Circuito de las Americas es un buen lugar en el que empezar esta nueva etapa, ya que es un circuito positivo para el Renault, que no deja de evolucionar. El Gran Premio de los Estados Unidos podría significar el principio de una bonita historia que iremos descubriendo carrera a carrera.