Un derbi de Moscú y la debacle romana

Es muy difícil determinar cuál es el derbi más importante de la ciudad de Moscú. Si nos guiáramos por el devenir histórico de las entidades, Dynamo y Spartak merecerían ese galardón. Sin embargo, tras la desintegración de la Unión Soviética y la confección de la Russian Premier League, los pobres resultados del Dynamo han empequeñecido esa rivalidad. El FC Moscú, fundado en 1997, no entra en las quinielas y el Lokomotiv aún está un peldaño por debajo de los dos grandes actuales: CSKA y Spartak. Con todo este panorama y el Rubin Kazan líder, hoy el Luzhniki Stadium acogía el duelo entre Spartak y Lokomotiv. Sólo le valía la victoria al equipo de Valery Karpin para seguir en su empeño de conquistar el título. Lo ha conseguido contundentemente, pero su rival ha estado de notable. De largo, el duelo moscovita con más intensidad y de más nivel que he visto en las últimas temporadas. Como todo gran partido, ha tenido su protagonista principal. No le conocía, pero desde ahora no pienso perderle de vista: Jano Ananidze.

El joven georgiano de 17 años apenas cumplía su quinto partido con el primer equipo y ha brillado más que Alex y Welliton juntos. Que haya anotado el primer gol ha sido anecdótico, ya que su labor en la mediapunta izquierda ha ido mucho más allá. Muy hábil en el control del esférico y increíblemente listo en la toma de decisiones. Parece uno de esos jugadores que aún siendo tan joven lleve toda una vida jugando. No me aventuraré a realizar comparaciones con otros talentos del este porque es muy temprano. Pero la exhibición de hoy merece que estemos muy muy pendientes de cada uno de sus pasos. Sin ir más lejos, hace un poco más de un mes Héctor Cúper ya le ha hizo debutar en un amistoso ante Islandia. El derbi lo ha sentenciado Welliton, que junto al brasileño Alex ha sacado de quicio la zaga del Lokomotiv. El equipo de Yuri Semin ha presentado batalla durante los 90 minutos, pero a mi gusto le han faltado ideas cuando han tenido el balón. La baja de Bilyaletdinov, que se marchó al Everton en agosto, aún no está superada.

Hoy en día, para hablar del Calcio y no deprimir tienes que empezar hablando de Antonio Cassano. La Sampdoria ha desaprovechado la oportunidad de seguir la estela del Inter empatando en Roma, pero las sensaciones que deja jornada tras jornada son más que positivas. En especial Talentino, que se está dando un festín de enseñar a sus rivales cómo se juega a este deporte. Cassano está mejor que nunca y la razón que lo permite es que él es la figura indiscutible de la Samp. Antonio no encaja siendo una pieza más, debe ser la principal. Necesita que sus compañeros entiendan su futbol y le ayuden a desplegarlo. Sumada a su indisciplina, esta fue la principal causa de su fracaso en el Real Madrid. En cuanto a la Lazio, cada vez me deprime más su rudimentario concepto de fútbol. Junto a sus vecinos, que hoy han desaprovechado la oportunidad de hacer una herida mortal al Milán, son mis dos decepciones de la jornada. Lo han tenido ahí. Incluso el público se ha puesto en su favor pitando a los suyos (mención especial a Seedorf). Pero el equipo de Ranieri se ha cansado de buscar la sentencia y ha esperado atrás. Se ha conformado con el 0-1 y un Milan desastroso le ha remontado. Un penalti y la única acción positiva de Pato han bastado para que, almenos hoy, no ardiera San Siro.