La vida de Neil Lennon en Escocia

Ayer Neil Lennon fue llevado delante de las autoridades del fútbol escocés en Glasgow. Otra vez. Ha recibido una sanción de dos partidos por responder algunas preguntas sobre la actuación del árbitro Willie Collum después de que su equipo fuera derrotado por el Kilmarnock en la final de la Copa de la Liga, el mes pasado.El punto de discusión principal fue un penalti en los últimos momentos que Lennon pensó que debió ser otorgado al Celtic. Tengo un particular interés en esta historia, ya que fui yo quién pregunto a Lennon esas preguntas en la rueda de prensa. Como periodista pienso que los entrenadores de fútbol y los jugadores deberían tener la libertad de expresar sus emociones al final de los partidos.

El deporte, el fútbol en sí se basa en los sentimientos, en dejarlos fluir. Por eso muchos amamos el fútbol. Es un tiempo dedicado a dejar ir nuestra pasión. Algunos fans del Celtic sospechan que Neil Lennon recibe un trato injusto por parte de las autoridades del fútbol escocés. En 2010 fue mentido por un árbitro cuando el irlandés le pregunto porque había cambiado de idea en un penalty.

Lennon fue también procesado por su comportamiento en el último Rangers Celtic. Pese a eso, las versiones del árbitro no concordaban con el informe del cuarto árbitro. Por lo tanto los cargos fueron sobreseídos. Cuando fue expulsado del área técnica en el campo del Rangers, se decidió que sería mejor para la Seguridad de Lennon que no fuera a las gradas, en la zona reservada a los directores técnicos de los equipos. En el encuentro del año pasado en copa entre ambos equipos, conocido como “el partido de la vergüenza”, tres jugadores del Rangers fueron expulsados y hubo una tángana al final del encuentro entre Neil Lennon y el entrenador asistente del Rangers Ally McCoist. Sólo el irlandés fue castigado.

Cuando intentamos analizar todo la polémica que rodea a Neil Lennon, debemos tenir en cuenta el tema de la nacionalidad y el trasfondo religioso. Ambos temas deben ser tenidos en cuenta en esta ecuación. En Escocia este es un problema muy importante. No se suele hablar de él. Pero está ahí, presente, y sigue existiendo por mucho que pasen los años. Nací en Escocia en los años 50. Mi padre era del Oeste de Irlanda, con lo que fui educado según la tradición católica. Conozco la hostilidad hacia la comunidad irlandesa en Escocía. Yo la viví.

Los católicos de origen irlandés alcanzaron en Glasgow la igualdad laboral en el año 2001. ¡Algo que su mismo grupo étnico había conseguido en Nueva York en 1901! Ahora hay una nueva generación joven de personas en Escocia que está orgullosa de sus orígenes irlandeses, no aceptarán ser tratados como gente de segunda clase.Ellos ven en Neil Lennon a un héroe. Él es el Guardiola del Celtic. Él jugó para el club del que fue aficionado cuando era niño. El Celtic forma parte de su ADN y, al ser un entrenador joven, este es su primer trabajo. Pese a que el equipo haya sido siempre abierto hacia todos, las raíces del Celtic son irlandesas. Si el camino de Neil Lennon hubiera sido diferente, él sería un fan del Celtic animando a su equipo en las gradas. Los fans del Celtic ven en Lennon a un semejante, y él lo es. Las razones por las que los aficionados del Celtic le aman son las mismas que llevan a mucha gente en Escocia a odiarle. El último “juicio” a Lennon en la SFA sucedió mientras la tensión crecía en Glasgow. Los rivales de la ciudad, el Rangers, se encuentran frente a una posible liquidación que les podría llevar al fin de sus 140 años de historia.

En toda mi vida nunca ha habido un entrenador del Celtic que reciba tanto odio por parte de los aficionados del Rangers. Sin embargo, la enemistad hacia Lennon no reside solo en los aficionados de los archirrivales del Celtic. La temporada pasada Lennon fue atacado en el área técnica por un aficionado del Hearts, durante el partido en el estadio de Tynecastle. Millones de personas vieron el ataque por televisión. El hombre que lo cometió, John Wilson, fue arrestado y juzgado por asalto violento. Durante el juzgado, el señor Wilson admitió haber atacado a Lennon, su abogado declaró que Wilson estaba arrepentido por lo sucedido. Y el jurado… absolvió a Wilson de todos los cargos! Dos hombres se encuentran ahora mismo esperando sentencia después de ser acusados de enviar paquetes sospechosos a Lennon. Al principio debían ser juzgados por intentar asesinar a Lennon enviándole paquetes explosivos caseros.

Neil Lennon es una persona única por lo que respecta a entrenadores en el Reino Unido. Cuando estaba esperando al entrenador del Celtic en la sala de prensa después de la final de Copa de la Liga, la primera persona a la que vi fue a un hombre enorme que le sigue allá donde va. Un guardaespaldas profesional que le protege de más ataques. Sospecho que no hay ningún otro entrenador en el Reino Unido que requiera este nivel de protección personal. En su casa, Neil y su joven familia viven en un ambiente de pánico y guardaespaldas. Si intentara explicar la situación de Lennon en otro país, y no explicara el tema de la nacionalidad y la religión, la historia no tendría ningún sentido. El hecho de que Lennon sea un irlandés católico es el centro, el motivo de todo.

El verdadero Neil Lennon no es la persona retratada en los principales medios de comunicación en Escocia. Si sólo obtuvieras información de esos medios pensarías que Lennon es un matón gruñón y agresivo que necesita aprender modales. La verdad es más interesante.

Hay mucha diferencia entre lo que se refleja en los medios de comunicación y la realidad de Lennon. Eso explica mucho de la Escocia moderna y de su relación con la comunidad irlandesa. No me arrepiento de la pregunta que hice al entrenador del Celtic, ni creo que él se arrepienta de responder mis preguntas. Neil Lennon es un buen hombre. Sin embargo, se ha convertido en el objetivo para gente que se define a si misma por su odio hacia los irlandeses católicos. Esta es la vergüenza de Escocia. Uno no sería consciente de todo eso si fuera por lo que lee en los principales medios de comunicación, y esa es la otra vergüenza de Escocia.