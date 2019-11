Zambia: a revalidar el título

La selección zambiana ocupa la trigésimo cuarta posición en el Ránking FIFA, la última actualización data del 19 de diciembre de 2012. Ha subido 5 puestos desde que se hiciera el último listado de selecciones de todo el mundo. Está muy por encima de las selecciones a las que se va a enfrentar en la primera fase de la CAN 2013 como son Nigeria (52ª), Burkina Faso (89ª) y Etiopia (110ª) y se prevé que pase a cuartos sin problemas.

¿Cómo llega a la cita?

Como el resto de participantes de la Copa África de 2012, Zambia tenía el privilegio de comenzar su lucha de clasificación en la Segunda Fase. Este tipo de clasificación es algo justo para los que han disputado la anterior y de la que se debería tomar ejemplo.

En la ronda final le tocó una Uganda que por poco deja a la competición sin actual campeona. Uganda derrotó al Congo remontando una eliminatoria que después del partido de ida perdía 3-1. En la vuelta un 4-0 dio a Uganda la clasificación. Cuando Zambia vio que su rival era Uganda mostró algo de alivio ya que podría haber tocado otra selección más fuerte. La ida se jugó en Ndola, Zambia y un gol de Chris Katongo dio ventaja a loz zambianos.

La vuelta sería distinta, Uganda ganaría en los 120 minutos, gracias a un gol de Massa y se tendría que resolver en los penaltis. El total de penaltis fue de 8-9 favorable a Zambia. Tendríamos a la actual campeona en el torneo.

La selección zambiana buscará revalidar el título con el grueso de jugadores que consiguiera el merecido premio el año pasado. Hervé Renard, el entrenador francés del combinado Chipolopolo, ha hecho una primera selección de 26 jugadores para la preparación en tierras sudafricanas, donde se encuentran desde el pasado 27 de diciembre.

Un entrenador francés y las potentes balas de cobre

Hervé Renard es un ex futbolista francés, y actual entrenador, de 44 años que militó en las filas del As Cannes, Stade de Vallauris y SC Draguignan. Como entrenador ha estado en cinco equipos diferentes, más dos selecciones (Angola y Zambia). Comenzó su carrera en los banquillos en el Draguignan solo un año después de acabar su carrera en dicho club. Después ha pasado por el Cambridge United, AS Cherbourg, selección de Angola, USM Algier y dos etapas en la selección de Zambia (2008-2010 y 2011-).

A continuación tienen los nombres de la selección chipolopolo, que significa balas de cobre, que esta CAN 2013. El once tipo (dibujo táctico al final del artículo) de esta selección sería el siguiente: Mweene en portería, defensa de cuatro para Nkasu, Sunzu, Himoonde y Musonda o Mbola. En el centro del campo formarían Lungu, Chansa, Sinkala y Kalaba. En punta la dupla Katongo-Mayuka. Este puede ser el once que juegue contra Marruecos el 8 de enero, el 12 contra Noruega y el 15 contra Namibia de dicho mes.

Porteros:

Kennedy Mweene: Portero de 28 años nacido en Lusaka. Milita en el Costless State Stars FC de Sudáfrica desde 2005. Fue el mejor portero del año de la South African PSL en 2009. Esta será su cuarta participación en una Copa Africana de Naciones. (2006,2008, 2010).

Kakonje Kalililo: Portero de 27 años nacido en Lusaka. Milita en el NAPSA Stars FC, en Zambia. Ha jugado en equipos de Sudáfrica, Congo y, obviamente, Zambia. Ya estuvo en la pasada edición de la CAN disputada en Gabón y Guinea Ecuatorial.

Joshua Titima: El tercer guardameta tiene tan solo 20 años. Juega en el Power Dynamos FC de Zambia. Por ahora cuenta con pocos minutos en su equipo y tiene una carrera muy corta.

Defensas:

Davies Nkausu: Defensa zambiano nacionalizado sudafricano de 27 años. Lleva desde 2008 defendiendo la camiseta de los Supersport United de Atteridgeville, en la Premier Soccer League de Sudáfrica. Cuenta con dos partidos como internacional por Zambia. Ya estaba el año pasado con los Chipolopolo.

Joseph Musonda: Defensa veterano de 35 años que milita en los Golden Arrows de Durban, Sudáfrica. Su carrera, como muchos otros compañeros de selección, ha estado muy ligada al fútbol sudafricano. En su palmarés está la CAN 2012, donde fue uno de los jugadores más importantes para su selección.

Emmanuel Mbola: Lateral zurdo de 19 años que actualmente está cedido en el Oporto pero pertenece al TP Mazembe congoleño, equipo muy laureado en el continente africano. Es un fijo en el equipo filial de los portugueses. Hasta recalar en el club luso la temporada pasada, ha jugado en Zambia, Congo y Armenia.

Stoppila Sunzu: Los héroes de los Chipolopolo de 2012 tienen un líder. Stoppila Sunzu marcó el penalti definitivo en la final ante Costa de Marfil. El central de 23 años natural de Ndola, milita desde 2009, año en el que debutara con la selección zambiana, en el TP Mazembe congoleño. Su mayor logro con la selección fue, como decimos, anotar el penalti del triunfo en el Stade d’Angondjé de Libreville.

Hichani (Hijani) Himoonde: Central zambiano de 26 años que también milita en el TP Mazembe. El equipo congoleño le ha dado todos los títulos que posee. En 2010 ganó la CAF Champions League, el equivalente a la Champions League en Europa. Ganó la CAF Supercup, donde se baten el campeón de la CAF Champions League y el campeón de la CAF Confederation Cup. En 2011 ganó la Super Ligue congoleña y en 2012 la Copa de África de Naciones.

Francis Kasonde:Lateral derecho de 26 años internacional con Zambia desde 2005. Ha pasado por ligas de diferentes países hasta llegar al actual. Los países que le han visto jugar van desde Zambia, Omán o Arabia Saudí hasta el TP Mazembe, donde juega actualmente. Su palmarés se estrenó en la pasada edición de la Copa África.

Centrocampistas:

Isaac Chansa: Centrocampista llegador de 28 años que milita en el Henan Jianye chino. Ha pasado por ligas como la zambiana, sudafricana o sueca antes de llegar a la lejana China.

Nathan Sinkala: Este futbolista es hermano pequeño de Andrew Sinkala. Este centrocampista de 21 años pertenece al TP Mazembe. Debutó en categoría profesional en los Green Bufaloes de Zambia. En 2009 jugó un tiempo cedido en el Hapoel Kyriat Shmona, equipo israelí que hace poco se enfrentó en Europa League al Athletic de Bilbao. A pesar de su juventud, Zambia le ha tenido en sus seleccionados desde hace dos años. Estuvo en el equipo campeón de la CAN 2012.

William Njovu: Centrocampista de 25 años que milita en el Hapoel Be’er Sheva de la Israeli Premier League. Comenzó a jugar en el Lusaka Dynamos, equipo de su ciudad y donde ganó la Zambian Challenge Cup, equivalente a la Copa del Rey. En 2009 decidió irse a jugar a Israel donde primero estuvo en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, donde ganó la Liga Leumit, segunda división israelí y la Toto Cup, parecida a la Copa del Rey. Luego fichó por el Hapoel Be’er Sheva y fue en este club donde ganó la Israeli Premier League en la 2011/12.

Noah Chivuta: Centrocampista de 29 años que milita en el Costless States Stars de la South African Premier Soccer League. Su carrera ha estado ligada a los países de Zambia y Sudáfrica, donde ha estado más tiempo de su carrera, con un breve paso por el fútbol heleno. Campeón de la Copa África de 2012.

Rainford Kalaba: Centrocampista de 26 años que milita, como otros tantos compatriotas, en el TP Mazembe. Francia, en el Niza, y Portugal, en el Gil Vicente y Uniao Leiria, han sido equipos que han dado la posibilidad de jugar en Europa a este jugador. Decir que en su etapa lusa, el jugador fue fichado por el Sporting de Braga, club en el que nunca llegó a jugar, ya que lo cedió a los equipos anteriormente dichos hasta que el TP Mazembe llegó a un acuerdo con el equipo de Braga.

Chisamba Lungu: Otro centrocampista joven, 21 años, que juega fuera de su país. Siempre llama la atención al ver un jugador africano en Rusia. Juega en el FC Ural, de la que sería Segunda División en España. El Zanaco le vio debutar y después de dos años partió a Georgia, donde no jugaría ni 30 partidos en el Baia Zugdidi antes de que el equipo ruso se fijara en él. Ya fue campeón de África en 2012 con su selección.

Mukuka Mulenga: Centrocampista que pertenece aún al equipo sub-20. Es apodado como “Deco” Mulenga y se espera de él que sea el jugador por el que pase todo el juego ofensivo. SU buen juego con las categorías inferiores han dado fruto: ser llamado por Renard.

Félix Katongo: Jugador veterano, no tanto por edad si no como por años jugando a un buen nivel. Sobre la experiencia en este jugador que ha pasado por más de nueve equipos. Actualmente milita en el Primeiro de Agosto angoleño.

Delanteros:

Collins Mbesuma: El primero de los seis delanteros del conjunto zambiano milita en los Orlando Pirates de Sudáfrica. Tiene 28 años y ya estuvo presente en la consecución del título continental el año pasado. El Roan United, de Zambia, vio como llegaba el Kaizer Chiefs, club afamado de Johannesburgo, y se lo llevaba. El Porthsmouth lo fichó y lo cedidó al Marítimo portugués. Ha sido un jugador de equipo por temporada y hasta llegar al Orlando Pirates ha pasado por el Bursaspor turco, el Mamelodi Sundowns, el Moroka Swallows Golden Arrows, todos ellos en el país de Nelson Mandela.

Jacob Mulenga: El delantero lleva desde 2009 en el FC Utrecht de la Eredivisie holandesa. El delantero de 29 años es el máximo goleador, con 7 tantos, del equipo que dirige Jan Wouters, lo que le hace colocar al equipo en sexto en la tabla. Su equipo donde comenzó a ser “profesional” fue el Afrisport Zambia de Kitwe, su ciudad natal. En 2004 emigró a Francia, como tantos futbolistas subsaharianos hacen. Primero jugó en el LB Chateauroux después en el RC Strasburgo y antes de salir del país galo volvió al LB Chateauroux. Ahora en Holanda no goza de demasiados minutos pero Renard confía en él para que en el campeonato esté al 100% de su rendimiento.

Christopher Katongo: El veterano jugador de 30 años es uno de los jugadores con más historial de partidos jugados y trofeos ganados del combinado nacional. Ha jugado en los conjuntos zambianos de Kalulushi Modern Stars y Green Bufaloes. Después llegaría al Jomo Cosmos sudafricano, antes de irse a Dinamarca a jugar, en el Bondby IF. En el Arminia Bielefeld alemán también desarrolló su juego. El Skoda Xanthi griego sería su casa antes de partir al Henan Jianye chino. Ha ganado varios torneos en los países que ha estado. Con la selección ha participado en cuatro Copas de África: en la de 2006 y 2008 no pasó de la primera fase, en 2010 llegó a cuartos de final y por último en la CAN 2012 de Gabón y Guinea Ecuatorial ganaría el torneo. Fue Balón de Oro de dicha competición y quiere repetir éxito en esta CAN, la que será su quinta presencia.

Emmanuel Mayuka: El delantero zambiano ya juega a sus 22 años en una de las mejores ligas del mundo, si no es la mejor: la Premier League inglesa. Esta temporada no se ha estrenado aún como goleador. Su carrera comenzó en el equipo de su ciudad, el Kabwe Warriors. Su etapa por Israel, en el Maccabi de Tel Aviv, y en Suiza, en el Young Boys, fue de dos años en cada país. En el Young Boys hizo unos buenos números y el Southampton, recién ascendido, se fijó en él y lo fichó para la temporada 2012/13. Mayuka ganó la Toto Cup en Israel y la Copa África de Naciones en 2012 donde ganó la Bota de Oro en la competición.

Jonas Sakuwaha: Jugador ofensivo, con posibilidad de actuar en punta, de 29 años que milita en el Al-Merreikh de Sudán. Jugó en Zambiam, en el Zanaco, y Francia, en el Lorient y Le Havre, antes de que en 2010 llegara a tierras del noreste de África. Desde 2006 es internacional y en 2010 rencunció a la Copa de África. Hecho que no repitió en 2012 y formó parte del equipo ganador de dicho trofeo.

James Chamanga: El jugador zambiano ya está en el ocaso de su carrera y quiere ir despidiéndose de la selección y del fútbol de la mejor manera, ganando el trofeo. Tiene 32 años y desde que empezara en el City of Lusaka C.F., en 2003, ha llovido mucho. El National Assembly CF le dio la oportunidad de empezar bien su carrera. Antes de irse de su país al Bush Bucks de Mthatha (Sudáfrica) estuvo cedido en el Zanaco. En 2006 fichó por los Supersport United y en 2007 por el Moroka Swallows. En 2008 se iría al lejano oriente para fichar por el Dalian Shide chino, en el que aún juega. Por supuesto estuvo en la CAN 2012 que su selección ganó y espera estar en la lista definitiva de la CAN 2013.