Ferguson pide que “se bloquee” el fichaje de Fryers por el Tottenham

El jueves Zeki Fryers firmó por el Tottenham. El joven defensa zurdo y canterano del Manchester United de 20 años llegaba a White Hart Lane procedente del Standard de Lieja belga, con el que únicamente había disputado 7 encuentros.

Se hizo oficial el fichaje y Ferguson no tardó en cargar contra la directiva de los ‘Spurs’ y contra Daniel Levy, presidente del Tottenham. “La ficha de Fryers debería ser bloqueada y tendrían que abrir una investigación al respecto. Estoy muy decepcionado con el Tottenham por el camino que han tomado. Es una descarada manipulación de las reglas.” El United percibirá el cinco por ciento del traspaso que el Tottenham ha pagado al Standard de Lieja (cercano a las 500.000 libras) por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. Sin embargo, no es suficiente para Sir Alex Ferguson que en verano, según varios medios británicos, pedía 6 millones de libras.

La polémica tiene su origen en el mes de julio. Fryers terminaba contrato y el United y su agente no entablaron ningún tipo de conversación. “No hemos oído nada de Fryers, no sé lo que está pasando pero él no ha estado en contacto con el club. Su agente no ha hablado con nosotros por lo que asumo que vendrá a entrenar”, aseguró Sir Alex Ferguson.

Días después, Fryers comenzó a entrenar con el Tottenham. Hizo la pretemporada en Portugal con el club londinense pero no era miembro del equipo de Villas-Boas. En Inglaterra, los clubes ingleses que quieren firmar a un futbolista menor de 23 años, tenga o no contrato, tienen que pagar una compensación a su club de origen. El United y los ‘Spurs’ no llegaron a un acuerdo y cuando el mercado veraniego espiraba, y la situación se enquistaba, el Standard de Lieja belga, equipo que no tendría que pagar ninguna compensación, firmó a Fryers por dos años.

El futbolista ha pasado el otoño en Bélgica y cuando se ha abierto el mercado de invierno ha recalado en el Tottenham sin que los ‘Spurs’ hayan pagado ninguna compensación al United.

Declaraciones Manchester-Londres

Una fórmula válida, pero no ética para Ferguson. “Es una descarada manipulación de las reglas. Nosotros pedimos una cantidad determinada y ellos no la pagaban. Fuimos a juicio, se fue a Portugal a hacer la pretemporada y, de repente, ellos no pagaron y se fue al Standard”, aseguró el mánager escocés que fue en ese instante cuando vio que el futbolista “llegaría al Tottenham en enero”. “Supimos y sospechamos que llegaría en enero y es lo que ha pasado. Es uno de los tratos típicos de Levy. Sus huellas están por todas partes. Es el tipo de cosas que esperábamos que iba a hacer”.

“No podemos hacer nada más que demostrar nuestro descontento y pedirle a la Premier League que actue. El fichaje debería ser bloqueado e investigado. Debe haber un juicio y los emails y los mensajes darán toda la verdad de la historia”, declaró Ferguson.

El Tottenham, por su parte, ha explicado su actuación respecto al fichaje de Fryers. “Fryers estaba sin contrato en verano, no llegamos a un acuerdo para la compensación con el United y él se marchó al Standard”, aseguró un portavoz del club londinense. “Cuando echaron al entrenador del Standard en noviembre, Fryers dejó de jugar, su agente le ofreció a varios equipos ingleses, él quería volver a su país y está aquí con nosotros”. Una historia que aún no ha terminado.