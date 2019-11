Múnich - Wembley, poderío letal al servicio de Heynckes

El Bayern de Múnich comenzaba, un 19 de septiembre, el que esperaba fuese su camino hacia la final de la UEFA Champions League. Entre medias, casi ocho meses de competición con múltiples obstáculos a superar, casi siempre en forma de los mejores equipos del continente. Una fase de grupos que no se antojaba excesivamente difícil, pero donde tuvieron que sufrir para conseguir el primer puesto del grupo. Tras superar la primera fase, los bávaros se desquitaron de un Arsenal que pudo dar la sorpresa ante la relajación alemana. La Juventus, en un duelo que defraudó, no fue suficiente rival para una máquina que ya estaba plenamente engrasada, y dispuesta a cargarse de un plumazo una construcción histórica, como el Barcelona y su filosofía. Con este último triunfo, el Bayern escribió su nombre en Europa, ahora solo falta que también aparezca en uno de los trofeos más prestigiosos del mundo.

Una fase de grupos cómoda, pero con sorpresas

Valencia, BATE y Lille fueron los rivales que el sorteo deparó a los de Múnich en la primera fase. Un grupo a priori asequible, donde el Valencia y el Bayern estaban destinados, como así fue, a luchar por la primera plaza. El duelo entre ambos conjuntos comenzó ya en la primera jornada, el 19 de septiembre, y se saldó a favor del Bayern. Los tantos de Schweinsteiger y Toni Kroos bastaron para asegurar los tres primeros puntos, y hacer inútil el gol de Valdez ya en el descuento.

El optimismo que se destilaba tras el primer triunfo provocó una relajación en la plantilla que terminó con una extraña derrota en Minsk, ante el BATE. Los locales lograron perforar la meta rival por tres El Bayern sufrió ante el BATE su derrota más inesperada veces, y sembraban las dudas en un equipo criticado por su debilidad defensiva, atributo que iría mejorando con el paso de los meses. La derrota en tierras bielorrusas supuso el comienzo de una escalada europea, con una mejoría palpable partido a partido que alcanzó las cotas más altas.

El 23 de octubre y el 7 de noviembre sería el turno del Lille, primero en Francia y más tarde en el Allianz. El desplazamiento al país vecino se saldó con una victoria sin muchos alardes, pero que reportaban otros tres puntos al fin y al cabo. Triunfo que fue posible gracias a Thomas Muller, quien convertía un penalti en la primera mitad.

Más espectacular fue el primer partido de vuelta de la fase de grupos, donde el Bayern empezó a consolidarse en las quinielas de favoritos con una goleada (6-1) ante el propio Lille. Un festival goleador con triplete de Pizarro, que se convertía en el máximo goleador hasta el momento de su equipo en la competición europea. Robben, Kroos y Schweinsteiger completaban la media docena.

Mestalla acogía el 20 de noviembre el partido más importante de esta primera fase, llamado a ser el partido que decidiese quien sería el primer clasificado del Grupo F. Un tanto de Feghouli en el 77’ entregaba en bandeja el liderato al Valencia, que podría haber cambiado el sino de la competición. Si bien Thomas Muller acudía al rescate para, con su tanto, recuperar el primer puesto para los suyos.

Se llegaba entonces al último partido de la fase de grupos, un trámite ante un BATE que apenas opuso resistencia, y que se llevó cuatro goles del Allianz. El Bayern certificaba así su gran estado de forma y su liderato, a la vez que lanzaba un mensaje a toda Europa.

Pizarro (3), Muller (3), Kroos y Schweinsteiger (2) fueron los máximos goleadores de la primera fase del Bayern, que se saldó con una derrota, un empate y cuatro victorias. Lograron materializar un total de 15 goles a favor, recibiendo 7 en contra. El dato más negativo radica en la defensa, y es que solo pudieron mantener su portería a cero en un encuentro.

Octavos de final: un Arsenal muy inferior silenció el Allianz

Con una superioridad casi insultante, el Bayern respondía a las alabanzas de propios extraños con destellos de un potencial asombroso. Su rapidez a la hora de combinar el ataque, unida al veterano manejo de hombres como Schweinsteiger y Lahm parecían hacer del equipo alemán una máquina casi imparable, que arrancaba las ilusiones de los seguidores ‘gunners’ en apenas veinte minutos. Kroos marcaba en el minuto 7, y Muller en el 22, para dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada al poco de comenzar.

El tanto de Podolski en la segunda parte sirvió de poco, y es que Mandzukic imponía el dominio ya en la fase final del encuentro, para poner rumbo a Alemania con un 1-3 que invitaba poco a confiar en una vuelta interesante.

Sin embargo, de nuevo la relajación volvía a hechizar a los de Heynckes, que tuvieron que sufrir para no ser humillados en su propio estadio. Giroud marcaba en el minuto 3, encendiendo las alarmas de La excesiva relajación alemana permitió al Arsenal soñar con la épica un Bayern que trató de ponerse serio a raíz del tanto encajado. Los minutos pasaban y los locales no parecían sufrir, así como el Arsenal no lograba producir demasiadas ocasiones. Los de Wenger tuvieron el sueño muy cerca, gracias al gol de Koscielny en el 86’, que les dejaba a solo un tanto de lograr el pase a cuartos. Afortunadamente para los alemanes, el susto se quedó en eso, y se convirtió en el toque de atención necesario para no conceder un solo gol más en toda la competición.

Cuartos de final: no hubo color en la eliminatoria más atractiva

Pese a que se presentaba como uno de los duelos más igualados, lo cierto es que la Juventus no pudo contra un Bayern que fue superior durante los 180 minutos. Alaba ya avisaba de que la eliminatoria tendría color rojo en el partido de ida, anotando un tanto a los pocos segundos. Müller se encargaba de poner el definitivo 2-0 en el marcador, con un gol en la segunda mitad, que dejaba las cosas muy complicadas a los italianos para la vuelta.

El reciente campeón de la Serie A confiaba en un bajón de rendimiento motivado por el exceso de confianza, tal y como ocurriera ante el Arsenal, si bien los de Heynckes también fueron capaces de lograr el triunfo en tierras italianas.

Pese a que los locales mostraron una mejor imagen en la vuelta, no fue suficiente para inquietar a la defensa alemana, que recibió su último gol en Champions contra el Arsenal. Ya en la segunda parte, Mandzukic y Pizarro maquillaron una eliminatoria que, ya si, propició que el Bayern se postulase como el gran favorito de la presente edición, conviertiéndose en el rival a evitar en las semifinales.

Semifinales: el comienzo de una nueva dinastía

Para muchos, los dos encuentros ante el Barcelona no suponen un partido más, si no un cambio de inflexión en el dominio y jerarquía del fútbol mundial. Parecía el fin de uno de los mejores equipos de la historia – el Barcelona- ante una máquina de fútbol total que pareció realmente imbatible. Los de Múnich arrollaron al conjunto español en la ida y en la vuelta, sin dar opción alguna de protesta.

Un rotundo 4-0 en el Allianz Arena borrada de un plumazo las esperanzas blaugranas, resignados a realizar una de las mejores actuaciones en la historia del fútbol para alcanzar la final. Thomas Muller, Con la victoria ante el Barcelona, el Bayern llama a las puertas de una nueva era máximo goleador del equipo en la competición, abriría el marcador en una primera parte que no parecía salirse del guión. Tan solo un tanto de ventaja al descanso, que seguía dejando las cosas abiertas en la eliminatoria. Fue en el segundo tiempo cuando el Bayern terminó por conquistar Europa, con un despliegue de juego vertical y directo ejecutado a la perfección. El premio no tardó en llegar, y Mario Gómez perforaba la meta de Valdés al inicio del segundo asalto. Un gol que servía de precedente a los otros dos que aún quedaban por llegar, el de Robben y, de nuevo, Muller.

Solo los más valientes confiaban en una remontada en el Camp Nou, si bien el planteamiento de Heynckes fue tan sumamente serio, que incluso el Bayern logró ser superior. Tras una primera mitad sin goles, de nuevo en la segunda se desataba la locura germana. Robben, Piqué en propia puerta, y de nuevo Muller tomaban el coliseo barcelonés para poner un 0-7 en la eliminatoria que pasará a la historia.

La gran final: el último paso hacia el título

Pese a que el Bayern ha ido de menos a más en la competición, el título no está garantizado. El Borussia es un rival que conoce a la perfección las armas y debilidades de los de Múnich. Sin embargo, el gran estado de forma del equipo dirigido por Heynckes pone a temblar al más valiente. Thomas Muller se presenta como una de las amenazas más a tener en cuenta, no en vano es el máximo goleador de su equipo. La no presencia de Toni Kroos facilitará que tanto Robben como Ribery tengan que jugar juntos, uno por cada banda, representando dos puñales que pueden herir seriamente a su rival.

Cero goles encajados en los cuartos de final y semifinales, ante nada menos que la Juventus y el Barcelona. No solo eso, si no que tales rivales no disfrutaron de grandes ocasiones de gol. Lejos queda ya aquel inicio con una defensa débil y criticada. El trabajo en los entrenamientos se ha notado, y Dante se perfila como uno de los jefes de la defensa más en forma de Europa.