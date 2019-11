Bayern - Chelsea: el primer asalto al trono europeo

Los aficionados más morbosos ya soñaban a finales de la pasada campaña con la cita de hoy. El gran momento por el que atravesaba el Bayern de Múnich le hacía ser favorito para conquistar la Champions League, con la sombra de Pep Guardiola sobrevolando el Allianz, ante la más que sabida marcha de Jupp Heynckes. Un poco más al oeste, en Londres, la afición 'blue' centraba sus miras en la Europa League, también con la figura en el horizonte de otro técnico que no parecía encontrarse agusto en su lugar de entonces. Se sondeaba la posibilidad de que un 30 de agosto, una nueva edición de los siempre apasionantes enfrentamientos entre Guardiola y Mourinho tuviera lugar.

Un enfrentamiento que, esta vez, será bien distinto a los anteriores. Primero por la extraña imagen que aún desprende el ver a Guardiola con otro equipo que no sea el Fútbol Club Barcelona, y segundo porque ambos entrenadores aún no han hecho de sus equipos lo que pretenden, al encontrarnos en el primer mes de competición de la temporada. Sin embargo, hay motivos de sobra para pensar que el choque ofrecerá espectáculo, y del bueno.

Mourinho: "Tengo dudas de que este Bayern sea tan bueno como el del año pasado"

El comienzo de temporada del Bayern de Múnich ha arrojado ya algunas dudas sobre el rendimiento del equipo. Es cierto que para que una idea de gran magnitud cale, hace falta tiempo, y la filosofía de Guardiola no es para nada simple de asimilar. Sin embargo, el Bayern que maravilló no solo a Europa, si no al mundo entero no muchos meses atrás, parece haber desaparecido. La superioridad, a la luz de lo visto en la competición doméstica, no parece ser tanta como en la pasada campaña, y los murmullos sobre la conveniencia de haber cambiado de técnico o no ya empiezan a recorrer el Allianz. Mourinho es consciente de ello, y no ha dudado a la hora de arrojar aún más dudas sobre el equipo, aumentando así la presión antes de la cita europea.

Guardiola, por su parte, espera paciente a que sus ideas sean interiorizadas por sus jugadores, pero sabedor a su vez de que los resultados han de llegar cuanto antes, y que una victoria en el día de hoy despejará casi todas las dudas, y tranquilizará a una afición que llega de ganarlo todo.

Nuevas caras en el Chelsea

El conjunto londinense ha sido uno de los más activos en las últimas horas del mercado, firmando a dos jugadores de talla mundial. Uno de ellos, el brasileño procedente del Anzhi, William. Misma procedencia la de Eto'o, que regresa así a la élite del fútbol europeo tras rebajarse más de 12 millones de Euros su sueldo. Ninguno de los dos parte con serias opciones de salir de inicio en la cita de hoy, pero supondrán un importante refuerzo a lo largo de la temporada.

Mourinho dispone de todos sus hombres para el partido, haciendo de la alineación una incógnita. Los españoles Torres y Mata no parten como favoritos a la hora de ocupar un puesto en el once titular, y es que ninguno de los dos está disfrutando de muchos minutos en los primeros partidos de la segunda era del portugués al frente del banquillo 'blue'. Los once hombres que traten de buscar el triunfo en la Supercopa podrían ser los mismos que ante el Manchester United, si acaso con alguna variación puntual.

Dudas en el mediocampo del Bayern

Por su parte, Pep Guardiola si se verá obligado a variar su once tipo, donde se encontraba un Thiago que no estará disponible. El ex del Barcelona llegó con el visto bueno del técnico, y ya en los primeros partidos se postuló como una pieza clave. Sin embargo, el joven talentoso ha recibido la visita de las lesiones, y estará en el dique seco cerca de seis semanas. Las opciones se complican aún más con los problemas físicos de Schweinsteiger, el auténtico jefe muniqués, si bien no se puede descartar su presencia de inicio.

Las opciones se reducen a un Toni Kroos ya recuperado de sus dolencias meses atrás, y a un Javi Martínez que podría regresar al centro del campo, si bien el ex del Athletic tampoco se encuentra al cien por cien. La principal baza a favor de los de Múnich reside en el francés Frank Ribery, nombrado recientemente mejor jugador de la UEFA la pasada campaña. El extremo ha conservado su jerarquía en el equipo aún con la llegada de Guardiola, y junto con Arjen Robben hacen de los alemanes un conjunto extremadamente peligroso en sus bandas, aún cuando el juego del equipo no acompañe.

Todo listo para que a las 20:45 hora española eche a rodar el balón en Praga, para una nueva edición de la Supercopa de Europa, una de las más igualadas de los últimos años. Muchos duelos particulares en una final entre dos grandes de Europa. La lucha por el trono europeo comienza hoy.