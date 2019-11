'Calcio' de pueblo

tres quintas partes de lo que ocupa España. Sin embargo, mientras que nosotros nos apañamos con las tradicionales 50 provincias, que salvo las Canarias y alguna otra modificación menor se mantienen estables desde 1833, en el Bel Paese a día de hoy existen 110, y la última reforma fue hace menos de una década. Tocan a poco más de 2.500 kilómetros cuadrados cada una, un tamaño intermedio entre Vizcaya y Álava. Existen algunas bastante grandes, como Bolzano, Foggia, Cuneo o Turín, que rozan o incluso superan los 7.000 km² (como nuestra Segovia, más o menos), pero otras son ridículamente pequeñas: hasta once de ellas no llegan a los 1.000 km². Para complicar aún más las cosas, algunas provincias italianas no tienen una ciudad capital, sino dos o incluso tres. Nada de esto asusta a un pueblo como el italiano, tan acostumbrado a los disparates burocráticos que hasta acepta con naturalidad tener un La República Italiana, incluyendo la parte continental y todas sus islas e islotes, cuenta con una extensión de 301.338 kilómetros cuadrados. En números redondos, son. Sin embargo, mientras que nosotros nos apañamos con las tradicionales 50 provincias, que salvo las Canarias y alguna otra modificación menor se mantienen estables desde 1833, en el Bel Paese a día de hoy existen 110, y la última reforma fue hace menos de una década. Tocan a poco más de 2.500 kilómetros cuadrados cada una, un tamaño intermedio entre Vizcaya y Álava. Existen algunas bastante grandes, como Bolzano, Foggia, Cuneo o Turín, que rozan o incluso superan los 7.000 km² (como nuestra Segovia, más o menos), pero: hasta once de ellas no llegan a los 1.000 km². Para complicar aún más las cosas, algunas provincias italianas no tienen una ciudad capital, sino dos o incluso tres. Nada de esto asusta a un pueblo como el italiano, tan acostumbrado a los disparates burocráticos que hasta acepta con naturalidad tener un Ministerio de la Simplificación Administrativa

Casi parecería que hay barra libre para que cualquier villorrio con ínfulas de grandeza se monte su propia demarcación territorial exclusiva. Pero no: aún quedan muchas localidades que se conforman con "pertenecer a", con seguir siendo un pueblo dentro de una provincia donde otra ciudad de mayor tamaño se lleve la fama y el renombre.Y no es un fenómeno menor: todavía hay un 30% de población italiana alejada de las grandes ciudades.

Para estos pueblos, la forma de salir del anonimato bien puede ser porque la casualidad quiera que alguno de sus hijos se convierta en personaje ilustre, bien por la calidad de este o aquel alimento o recurso natural, o bien, la favorita del público, tener un equipo deportivo que consiga éxitos insospechados. No es un fenómeno únicamente italiano, ahí está el Villarreal para demostrarlo, pero la frecuencia y las hazañas logradas por algunos de estos clubes de fútbol pueblerinos hace que merezca la pena recordar algunos ejemplos.

- Sassuolo. Los verdinegros son los últimos no capitalinos en llegar a la élite. La ciudad homónima, a las afueras de Módena, forma parte de su cinturon industrial (especializándose en la cerámica), lo que le ha permitido últimamente alcanzar cotas de población relativamente altas (40.000 habitantes). Un ilustre sassolese es, por ejemplo, el cantante Nek. El equipo, fundado en los años '20 del siglo pasado, ha vivido casi siempre en las categorías regionales o, como máximo, en la antigua Serie C; sólo en 2008 consiguió subir a la B y, la temporada pasada, lograr un ascenso histórico a la máxima categoría. Si siguen esta progresión, las mejores páginas de su historia parecen estar aún por escribirse.

- Legnano. Cerca de 60.000 habitantes tiene hoy esta ciudad del norte de Milán que históricamente ha vivido de la industria textil, si bien en los últimos años sufre, como tantas otras, los rigores de la reconversión y del desempleo. Allá por 1954, última vez que el equipo local estuvo en Serie A, los habitantes eran poco más de la mitad. El club, famoso por sus camisetas de color lila, únicas en el panorama nacional, puede presumir de haber disputado hasta 11 campañas en la máxima categoría del fútbol italiano. Su primer ascenso fue en 1921, cuando aún no existía la Serie A y el primer nivel estaba dividido en grupos regionales. Tuvo la mala suerte de descender en 1928, con lo que se perdió la primera edición del campeonato con grupo único; a cambio, en 1929, tuvo el honor de ser, junto al Casale, el primer ascendido desde la Serie B. Aguantó sólo un año, y permaneció en divisiones inferiores hasta los años '50, donde vivió un par de ascensos con descensos inmediatos; de hecho, en las tres temporadas jugadas en Serie A acabó colista. A día de hoy, aunque no haya desaparecido oficialmente, el equipo permanece inactivo desde que, en 2010, fuera excluido de la Seconda Divisione (cuarta categoría) por irregularidades financieras.

- Pro Patria. Es el gran rival histórico del Legnano, por la cercanía geográfica; de hecho, Busto Arsizio, el municipio que acoge a este equipo, es limítrofe con el anterior, pese a pertenecer a provincias distintas (en este caso, a Varese). El club, que viste camisetas blanquiazules a rayas horizontales, puede permitirse el lujo de mirar por encima del hombro a sus vecinos: suma 14 participaciones en el primer nivel, de las cuales 12 han sido en Serie A, ha llegado a alcanzar un octavo puesto en 1948, e incluso ha aportado varios jugadores a la Nazionale. Lamentablemente para ellos, no han vuelto a estar en lo más alto desde 1958. Actualmente acaban de ascender a Prima Divisione (tercer nivel) tras tres años de ausencia.

- Casale. El club usa el nombre abreviado de un pueblo, Casale Monferrato, a no demasiada distancia al norte de la capital provincial, Alessandria, en pleno Piamonte. Muy importante en época medieval, hoy sus poco más de 30.000 habitantes viven de la industria del cemento y de las máquinas refrigeradoras. Pero a principios de siglo, sus habitantes (curiosamente en la misma cantidad que ahora) mostraban su orgullo a todo el país por otro motivo: su poderosísimo equipo de fútbol. Ataviado con una muy original camiseta negra con una estrella blanca en el pecho, el Casale era una de las mayores potencias de principios del siglo XX, hasta el punto de que, en 1914, se proclamó ni más ni menos que campeón de Italia tras vencer en el grupo Norte e imponerse en la final nacional a la Lazio. Lamentablemente, en adelante no fue capaz de mantener sus éxitos: se mantuvo en la máxima categoría hasta 1934 (con un breve paréntesis en Serie B en 1929), pero desde el descenso, el mismo verano en que Italia ganó su primer Mundial, no ha vuelto a levantar cabeza. Hoy malvive en Promozione, el séptimo nivel, el más bajo de su historia, adonde acaba de ser degradado por irregularidades administrativas.

- Novese. La ciudad de Novi Ligure es el centro de la comarca más meridional del Piamonte, la región de Turín. Se encuentra al sur de la provincia de Alessandria, en medio de las montañas, casi limítrofe con la región costera de Liguria, de la que toma nombre. 27.000 almas habitan allí, según el último censo, dedicados en su mayoría a la industria alimentaria, sobre todo de dulces y de bebidas alcohólicas (la casa Campari tiene una fábrica a las afueras del pueblo). Novi aparece en los libros de historia por dos motivos. El primero es la batalla que, en 1799, enfrentó a las huestes de Napoleón contra la alianza ruso-austriaca. El segundo, mucho más placentero, es el Scudetto conquistado por el club local en 1922. Hay que reconocer que la cosa tiene truco, ya que poco antes hubo un cisma en la Federación Italiana y los equipos más fuertes se agruparon en la Confederazione Calcistica Italiana para formar su campeonato paralelo, que ganó el hoy débil Pro Vercelli. Aun así, el título de Prima Categoria del Novese tiene pleno reconocimiento legal, lo que convierte a los blanquicelestes en el equipo procedente de una ciudad con menor población (20.000 personas en aquellos tiempos) capaz de ganar la Liga, y además, al único (junto con el citado Pro Vercelli) campeón al año siguiente de ascender. La reunificación del campeonato, en 1923, no vino nada bien al Novese, que de golpe pasó a ser uno de los rivales más flojos de la liga, hasta el punto de descender un par de temporadas después y nunca regresar a la élite. Hoy, tras desaparecer y refundarse unas cuantas veces, se le puede encontrar mirando la clasificación del grupo A de la Serie D (quinta categoría).

- Pro Vercelli. ¿Hasta qué punto es aceptable incluir en esta lista al principal equipo de la ciudad de Vercelli, capital de la provincia homónima, al noreste del Piamonte? Puede justificarse teniendo en cuenta que, hasta 1927, su territorio no era más que parte de la vecina y mucho más poblada provincia de Novara. Y es que, en rigor, aunque en época medieval tenía su importancia y todavía hoy es famosa por su mercado agrícola (los italianos la llaman "capital europea del arroz"), Vercelli nunca ha pasado de ser un pueblo grande que hoy no llega ni a 50.000 habitantes. Que ya es el doble de los que tenía a principios del siglo XX, cuando su equipo local, vestido con camisa blanca y pantalón negro, se proclamó hasta ¡siete veces! campeón nacional, incluidos tres títulos seguidos entre 1910 y 1913. Su último campeonato fue en 1922, y se mantuvo en la máxima categoría (llámese Prima Divisione o Serie A) hasta 1935. Desde entonces no ha vuelto, y decayó de tal manera que suele deambular por la serie C o más abajo... aunque el año pasado alcanzaron, después de más de seis décadas, la Serie B. ¿Hasta qué punto es aceptable incluir en esta lista al principal equipo de la ciudad de Vercelli, capital de la provincia homónima, al noreste del Piamonte? Puede justificarse teniendo en cuenta que, hasta 1927, su territorio no era más que parte de la vecina y mucho más poblada provincia de Novara. Y es que, en rigor, aunque en época medieval tenía su importancia y todavía hoy es famosa por su mercado agrícola (los italianos la llaman "capital europea del arroz"), Vercelli nunca ha pasado de ser un pueblo grande que hoy no llega ni a 50.000 habitantes. Que ya es el doble de los que tenía a principios del siglo XX, cuando su equipo local, vestido con camisa blanca y pantalón negro,, incluidos tres títulos seguidos entre 1910 y 1913. Su último campeonato fue en 1922, y se mantuvo en la máxima categoría (llámese Prima Divisione o Serie A) hasta 1935. Desde entonces no ha vuelto, y decayó de tal manera que suele deambular por la serie C o más abajo... aunque el año pasado alcanzaron, después de más de seis décadas, la Serie B.

- Savoia. Los aficionados al fútbol de Torre Annunziata, un puerto al pie del Vesubio, cercano a Nápoles, decidieron homenajear a la dinastía reinante en Italia en 1909 y darle su nombre al club que crearon. Este equipo nunca fue gran cosa, rara vez pasó de Serie C1 o el nombre equivalente a la tercera categoría nacional... salvo en el lustro comprendido entre 1920 y 1925, en el que alcanzaron la cima del fútbol transalpino. No sólo eso: en 1924 vencieron el campeonato de Italia Meridional, uno de los dos torneos en los que estaba dividida la Primera División de la época, y se clasificaron para jugar la finalísima nacional, que perdieron contra el entonces todopoderoso Genoa. Nunca más se supo de ellos, pero sus cinco años de gloria ya no hay quien se los quite.

- Cesena. ¿Un equipo de pueblo, el blanquinegro? ¿Un equipo de pueblo el de una ciudad de casi 100.000 habitantes, que ha participado 12 veces en Serie A (la última en 2012), que hoy en día está asentado en la B, y que incluso llegó a competir en la antigua Copa de la UEFA? Si nos ponemos estrictos, sí: Cesena no deja de ser la segunda ciudad más importante de la provincia de Forlí, al sur de la Romaña, que, si bien en 1992 fue renombrada "Forlì-Cesena" por motivos políticos, conserva en la otra gran urbe la capitalidad y la sede de todas sus instituciones.

Imágenes:

- Uno de los últimos enfrentamientos entre Legnano y Pro Patria, en 2009. Foto: VareseNews.

- Plantilla del Pro Vercelli que ganó el Scudetto de 1923. Foto: Wikimedia Commons.