El Parma hace líder a la Roma

Cuentan los antropólogos que el ser humano es un animal bastante gregario. Hay gente a la que le gusta ir por libre, sin duda, pero el común de los normales se siente más protegido, más poderoso, cuando se agrupa. Esta teoría explica todo tipo de comportamientos sociales, pero en el terreno que nos atañe, va bien para entender por qué los espectadores de un partido de fútbol tienden a agolparse en determinadas zonas del campo, aunque no sean las que tengan mejor visibilidad, dejando otras más vacías que la cartera de un becario a fin de mes. La imagen televisiva es desconcertante, porque, al estar agrupados, los pocos hinchas que hay montan bulla abundante, pero las cámaras enfocan bancadas y más bancadas sin un solo aficionado. Es triste teniendo en cuenta que hablamos de un estadio como el Tardini que no llega ni a 30.000 espectadores. Tampoco ayuda que las mentes pensantes correspondientes hayan decidido jugar un lunes por la tarde, pero bueno, esa es otra guerra, mucho nos tememos que perdida.

Dos de esas rara avis que se las apañan bastante bien en solitario se veían las caras hoy. Uno con cada camiseta, si bien durante un tiempo, demasiado alejado ya, compartieron vestuario y frente de ataque vestidos de rojo. Cassano y Totti, romano y barese, acumulan experiencias de todos los sabores y tienen, entre los dos, años como para ingresar en un asilo, pero aun así, a día de hoy, siguen siendo los futbolistas italianos con más calidad técnica en sus botas. No sorprende, por tanto, que los sistemas tácticos de sus equipos estén volcados descaradamente hacia arriba, con la indisimulable intención de explotar al máximo sus cualidades. Donadoni opta por el 3-5-2 que últimamente se está poniendo de moda en aquel lado de los Alpes, si bien sus "carrileros", valga el palabro, tienden más a ir arriba que abajo. Monsieur García, por su parte, mantiene el 4-3-3 zemaniano que tan bien le han funcionado en los dos partidos precedentes, si bien con la particularidad de que ninguno de los miembros de la línea ofensiva es delantero puro. ¿Estamos hablando de un 4-6-0, entonces? Puede ser. Y puede parecer una aberración. Pero oigan, a Spalletti le funcionó, y ese nombre en Roma aún inspira respeto...

Cinco por un lado, seis por otro, el centro del campo estaba superpoblado: no había un solo hueco para avanzar hacia ninguna de las dos porterías. La batalla era terrible, se pugnaba por cada yarda, y la pelota, que aunque no lo pareciera seguía siendo redonda, sólo se acercaba a uno de los fondos por medio de lanzamientos largos. En el lado romanista, era Totti el que chutaba, pero o bien Mirante o bien la falta de precisión frustraban las alegrías; tuvo otra bastante clara Maicon, que pegó en la red, pero por el lado de fuera. Por parte local, Cassano no paraba de correr de un lado para otro, volviendo locos a los defensas, pero sus compañeros no eran capaces de seguirles. Biabiany pudo haber abierto el marcador bastante pronto, pero no se esperaba que los centrales fallaran en el despeje de aquel corner, y el balón que le cayó en los pies se fue alto.

El equilibrio se rompió de manera casi fortuita, cuando nadie se lo esperaba. Una pelota suelta llegó a Cassani (ojo, no confundan apellidos, este acaba en i y juega de lateral), quien había subido unos cuantos metros por su costado derecho. Como nadie le fue a estorbar (el señor Balzaretti estaría reunido, suponemos), pensó que a lo mejor era buena idea lanzar el balón hacia el área, que igual pasaba algo. Dio la casualidad de que por allí andaba Biabiany, vigilado a una cómoda distancia de dos metros por Castan. El francés tuvo tiempo de observar la trayectoria del centro, estudiar la situación, calcular la tangente y la derivada y determinar la manera exacta en la que había de girar el cuello para que la pelota, al impactar en su calva, rebotara en dirección a la base del poste izquierdo, único sitio al que De Sanctis no podría llegar por mucho que se estirara. Las matemáticas no fallan, y los buenos rematadores tampoco.

Tras el descanso, el despertar

Lo poco que quedaba de primer tiempo dio para que Amauri, con su pericia habitual, desperdiciara una ocasión bastante clara, y para que Lucarelli se ganara una amarilla por protestar una falta bastante clara, que no fue roja porque Cassano acudió rápido a calmar su furia y alejarle antes de que se comiera al árbitro. La bronca de García en el descanso debió de ser épica, porque la Roma salió bastante enchufada a la segunda mitad. Tanto, que no tardó ni un minuto en igualar el marcador. Lo hizo Florenzi, aprovechando un pase al hueco, una de esas maravillas que se saca Pjanic de la chistera de vez en cuando; el envío sobrevoló a la defensa y quedó franco para que el jovenzuelo canterano, solo delante del portero, reventara la pelota con un golpe de empeine inapelable que acabó en la escuadra.

El empate, justo por lo visto hasta el momento, no era suficiente para la Roma, que enseguida movió el banquillo: quitó a Ljajic, bastante desapercibido, y puso a Gervinho, algo más parecido a un delantero de verdad. El marfileño, sin embargo, se instaló en el extremo izquierdo, desde donde intentaba aportar desborde gracias a su velocidad y a su habilidad para el regate. O al menos esa es la película que nos vendió García, ya que Cassani no tenía dificultades para frenarle una y otra vez. Gervinho no es el típico futbolista africano de inigualable resistencia física, trotón, pero discreto con la pelota en los pies; al contrario, se trata de un tipo que, sin estar exento de fortaleza, destaca más por talentoso y hábil. Y él lo sabe, lo que le lleva a abusar de sus cualidades. Por suerte para él, dio sus primeros balonazos en una academia prestigiosa de Abiyán; si le llega a tocar empezar en las calles de Bari Vecchia, los demás niños le habrían destrozado los tobillos a patadas, por chupón.

Transcurría el partido de nuevo por la misma tónica del primer tiempo, es decir, fuerzas igualadas y lucha sin cuartel en medio, cuando una nueva jugada aislada rompió el marcador. Strootman, apenas superada la línea del centro del campo, echó la vista arriba y se le ocurrió una idea insólita: mandar el balón bombeado hacia adelante. La defensa no reculó, confiada en que el portero saliera. El que sí que se movió fue Totti, al límite del fuera de juego; sacó su repertorio de magia para controlar semejante globo en apenas diez centímetros de terreno, y, completamente solo, tuvo tiempo de mirar hacia el linier a ver si había levantado la bandera, comprobar que no, observar a Mirante y determinar que lo más sensato era echársela rasa, a la derecha. Parece fácil, pero no lo intenten en casa.

El gol activó a ambos equipos. Al Parma, porque quería igualar, y lo demostró con un par de acercamientos muy peligrosos: un chut del recién entrado Okaka que rebotó en Castan y casi se va a la portería, y otro centro de Cassano que se envenenó y acabó sacando Borriello bajo el larguero. Y a la Roma, porque no quería sustos y le apetecía el lujo de colocarse líder por primera vez en mucho tiempo, aunque fuera por la diferencia de goles con el Nápoles. Así, primero un lanzamiento de falta de Pjanic fue detenido con apuros por Mirante, pero Castan no estuvo atento para aprovechar el rebote; un rato después, Gervinho agarró el balón y se puso a correr, y a correr, y a correr, hasta que le dieron la patada que buscaba. Fue Cassani, con la mala fortuna de que le pilló dentro del área. El correspondiente penalti, a falta de Totti ya en el banquillo, lo chutó Strootman con implacable contundencia holandesa.

Es esta, y no otra, la sutil diferencia entre un equipo como el Parma y otro como la Roma. Ambos, como italianos que son, pueden desfondarse en torno al círculo central, apañárselas para destruir el juego del rival, luchar sin descanso y defenderse con solvencia. Pero en este juego, aunque a algunos entrenadores no les guste la idea, para ganar hace falta meter goles. Y en ese sentido la Loba tiene a Totti, con todo lo que eso significa, y además a gente como Pjanic, Florenzi, Strootman, Borriello, De Rossi y un sinfín de escuderos bastante competentes. Los ducales, sin embargo, cuentan con Cassano, que no es poco, pero para acompañarle está Amauri. La consecuencia es clara: tras tres jornadas, en la capital comparten el liderato, mientras que más al norte sólo han sumado un triste punto.