La Roma se venga de la Lazio

En un mundo en el que se disputan partidos a las 11 de la noche, o en el que alguien es capaz de programar un Real Madrid - Barcelona para la tarde de un lunes, ya casi nada debería sorprender. Aun así, no deja de ser doloroso que todo un Roma - Lazio, el partido de los partidos en la ciudad de las ciudades, tenga lugar a las tres de la tarde, hora que no por habitual en Italia deja de ser incómoda. Y más en una urbe en la que, como sabrá cualquiera que haya tenido la fortuna de visitarla, el calor aprieta bastante en épocas como el verano que acaba de terminar. Cosas de las mentes pensantes que dirigen el fútbol de toda Europa y su inmenso respeto por el aficionado de a pie.

Los jugadores sí eran plenamente conscientes de lo que significa un partido como éste, y más con la buenísima trayectoria que traían ambos. Sólo había tres puntos de separación entre ellos, los correspondientes a la derrota de la Lazio en casa de la Juventus; el resto de partidos de ambos se contaban por victorias, incluida la reciente participación europea de las águilas. Sabedores de que en juego había mucho, muchísimo más que un simple triunfo liguero, ambos equipos saltaron al campo con los nervios a flor de piel, preocupados no ya por darle una alegría a los suyos, sino por no meter la pata y permitir la felicidad del rival.

Por eso, en un encuentro en el que la condición de local o visitante es irrelevante, ningún equipo era capaz de dominar al otro, ni de crear juego, ni de hilvanar alguna jugada que rompiera el equilibrio de unas fuerzas a día de hoy casi idénticas. Lucha titánica en el centro del campo, abundantes faltas, poca fluidez, acompañaban por igual a lobos y águilas en el arranque del partido. No llegó a verse ninguna oportunidad clara en la primera mitad, más allá de un cabezazo picado de Gervinho a centro medido de Totti que, tras rebotar en el suelo, se fue arriba por poco. En el otro área el tanque Klose intentaba imponer su ley, pero Benatia y, sobre todo, Castan estaban atentísimos para evitar disgustos.

Un disgusto, precisamente, es lo que estuvo a punto de traer el arranque del segundo tiempo para la Roma. A través de Klose, como cabía esperar, que cabeceó al larguero un buen centro de Hernanes. Ahí fue cuando monsieur García se dio cuenta de que tenía que hacer algo, y optó por meter en el campo a Ljajic, con la esperanza de que demostrara algo más de lo poco visto en lo que va de temporada. Su sola presencia pareció dar otro aire a los giallorossi, que de pronto se vinieron arriba y generaron dos ocasiones en un momento, una de ellas un remate de cabeza de De Rossi que se fue desviado por apenas un palmo. Pero la Lazio no asumía ese papel de comparsa que le intentaban adjudicar y atacaba; apenas dos minutos después, Klose tuvo otra clarísima, pero no acertó a rematar con precisión.

Balzaretti pegó primero

El publico disfrutaba más que en la sosísima primera parte, aunque un árbitro de boxeo habría tenido muchas dificultades para decidir un ganador a los puntos ante tal intercambio de golpes. Y eso que algunos de los púgiles de más categoría, como Pjanic, Strootman, Ledesma o Candreva, no habían aparecido aún. De resolver las dudas se encargó uno muy poco habitual: Balzaretti, en un minuto glorioso. En menos de 60 segundos cazó dos centros desde la derecha; uno de ellos lo estrelló en el palo derecho de Marchetti, y en el otro afinó su puntería y consiguió enfilar su volea al fondo de la red. No fue el gol más bonito del mundo, pero sí muy importante, tanto que el buen lateral turinés se liberó de su frustración tras sus últimos partidos, más bien discretos, se fue exaltado a celebrarlo con la grada y acabó llorando de la emoción.

Ljajic pudo, al poco rato, ampliar la ventaja infiltrándose en solitario por la derecha, pero chutó fatal en carrera y su tiro raso salió tan cruzado que se fue casi a saque de banda. Daba igual: el partido ya estaba desatascado. La Roma había cogido confianza y se atrevía a subir más y mejor, y la Lazio, obligada a responder, movió ficha: Petkovic retiró al lateral Cavanda, mucho menos incisivo que contra el Legia el pasado jueves, e hizo entrar al delantero Floccari. Lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, los ánimos se caldearon y el árbitro tuvo que sacar a pasear la tarjeta amarilla alguna que otra vez.

Petkovic probó a mover un poco más el banquillo, a ver si conseguía revolucionar a los suyos, pero le salió el tiro por la culata: André Dias, recién entrado, no tuvo tiempo ni de sudar antes de ver una tarjeta roja rigurosísima por un empujón a Totti en el que el árbitro interpretó que, siendo el último defensor, cortaba jugada manifiesta de gol. El saque de falta correspondiente, extrañamente botado por Ljajic en lugar del Capitano, obligó a Marchetti a esforzarse para evitar el 2-0. Todo se le ponía en contra a la Lazio, por debajo en el marcador, con uno menos y viendo cómo, desde hacía ya un buen rato, su rival se había deshecho de todas sus inhibiciones y se movía por el césped a placer. Su única esperanza se basaba en que el marcador en contra era aún escaso, perfectamente remontable con un destello de fortuna.

Que no llegó. Y no llegó porque la Roma, inteligentísima, supo retener el balón y no concedió a la Lazio ni un instante de respiro. De hecho, siguió atacando con la esperanza de ampliar el marcador y vengar la afrenta de la final de Coppa perdida hace apenas unos meses. Totti salió del campo para festejar su renovación con una salva de aplausos, y su sustituto, Borriello, estuvo a punto de anotar con un remate de cabeza que Marchetti detuvo sobre la línea. Instantes después, con la Roma aún arriba, Ledesma completó su mal partido con un penalti tan tonto como claro sobre Ljajic, que el propio serbio se encargó de transformar, para evitar cualquier susto. Susto que estuvo a punto de llegar en la última jugada; de hecho, el remate de cabeza de Klose entró en la portería, pero el árbitro lo anuló correctamente por fuera de juego.

Con esa última decepción laziale se cerró un derbi tan intenso como cabía esperar, al que le sobró un tiempo entero. La Roma demostró estar un escalón por encima de su vecino no ya en cuanto a fútbol, sino en confianza en sus propias posibilidades. Rudi García no ha aportado propuestas particularmente novedosas, de hecho su sistema es bastante parecido a lo que hacía Zeman el año pasado, pero sí ha logrado no meterse en guerras con nadie y unir a todo el equipo en torno a su idea, lo cual no es poco tratándose del polvorín que lleva siendo el vestuario de la Loba los últimos años. Superada la prueba de fuego de hoy, que le permite conservar el liderato, quizás todavía sea demasiado aventurado decir que el francés puede convertirse en el Simeone romanista, pero no va por mal camino. A la Lazio, por su parte, no hay mucho que reprocharle, ya que, pese a que algunos de sus hombres no dieron de sí todo lo que se esperaba, el equipo en conjunto hizo lo que pudo y aguantó muy bien plantada hasta entrada la segunda parte. Lo que ocurre, simplemente, es que no todos los días sale el sol por la misma orilla del Tíber.

