Resultado Bayer Leverkusen - Shakhtar Donetsk en la Champions League 2013 (4-0)

22.39. Para finalizar, te dejamos el cuarto gol del partido, marcado por Kießling tras un error tremendo de Pyatov.





22.37. El otro partido del grupo, el Manchester United - Real Sociedad, se ha saldado con un 1-0. Esto quiere decir que los ingleses liderarán la clasificación con 7 puntos y el Bayer Leverkusen, con 6, será segundo. El Shakhtar Donetsk, con 4, mantiene sus opciones. La Real cuenta sus partidos por derrotas y lo tiene cada vez más difícil para llegar a las eliminatorias.

22.34. Cómoda victoria del Bayer Leverkusen, que no necesitó brillar para golear, sobre un Shakhtar Donetsk muy tímido y absolutamente ineficiente en ataque. La diferencia de cuatro goles se antoja excesiva para lo visto en el césped, pero la victoria de los alemanes no admite discusión.

93'. ¡FINAL DEL PARTIDO!

92'. Centro de Bernard desde la derecha, directo a las manos de Leno. Tiene pinta de haber sido la última del Shakhtar.

91'. A estas alturas del partido se ve el primer remate decente del Shakhtar a portería en el segundo tiempo. Zapatazo lejano de Hübschman que Leno detiene en dos tiempos.

90'. Se añadirán tres minutos.

89'. ¡Fuera! Hegeler, en posición franca, solo en la frontal del área, culmina un contraataque de la peor manera posible: rematando con la espinilla y mandando el balón muy desviado. Lo achaca a un mal bote en el césped. Porque van 4-0, que si no...

22.28. En Lisboa, el Benfica ha conseguido empatar por medio de Óscar Cardozo. 1-1 contra el Olympiacos.

85'. Lanzamiento de Sam desde la izquierda que corta Rakitskiy.

84'. Buen centro desde la izquierda de Shevchuk para Ferreyra, pero la defensa estuvo más rápida y le impidió el remate. El balón acabó en manos de Leno.

83'. ¡Fuera! Sidney Sam culminó un contraataque (otro más) chutando desde fuera del área demasiado alto.

22.21. El 3-0 fue obra de Sidney Sam.





78'. El Shakhtar está atacando con mucha timidez, pero con la intensidad suficiente para que, cuando el Bayer le robe el balón, encuentre a todo el equipo descolocado y pueda montar contraataques peligrosísimos. El quinto está al caer.

77'. Última sustitución en las filas del Shakhtar. Se va Luiz Adriano, entra Ferreyra.

76'. Buena jugada de ataque del Shakhtar; Douglas Costa centró desde la derecha y Leno consiguió despejar el balón... peo nadie entró al rebote. Los ucranianos no pueden, pero parece que tampoco quieren. Qué falta de actitud.

75'. Y como premio a su buen hacer, es precisamente Kießling el que se retira del campo, con la ovación de todo el estadio. Derdiyok ocupará su lugar.

22.15. Kießling, con sus dos goles, está siendo por ahora el protagonista del partido. Foto: UEFA/AFP/Getty.



74'. Fatal sacado. Rakitskiy la mandó a saque de banda.

73'. ¡¡Paradón de Leno!! Chut lejano pero fortísimo de Douglas Costa desde la derecha, ajustado al palo largo, que el portero alemán interceptó con una palomita. Habrá córner.

71'. Error garrafal de Pyatov, a quien se le escapó de las manos el centro de Can que había atrapado. Kießling, otra vez listísimo, estuvo atento para aprovechar el regalo y empujarlo al fondo de la red.

71'. ¡¡¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN!!!

70'. La primera intervención de Hegeler es un muy buen desborde por la izquierda... pero un centro que se va directamente a saque de banda.

70'. Cambio en el Bayer Leverkusen. Adiós Son Heung Min, hola Hegeler.

69'. Amarilla para Can por derribar a Ilsinho.

22.09. Ahí fuera sigue el movimiento. El PSG ya le ha metido cinco al Anderlecht, y el Bayern de Múnich, 4 al Viktoria Pilsen.

66'. ¡¡Ocasión clarísima para el Shakhtar!! Excelente centro de Luiz Adriano desde la derecha que Bernard, a portería vacía, no llega a empujar por apenas centímetros.

64'. Muy buena jugada de Bernard por la izquierda. Douglas Costa no pudo controlar su buen pase al corazón del área.

22.05. El penalti que no fue y el correspondiente lanzamiento que significó el 2-0.





62'. ¡Despejó Hübschman cuando Wollscheid estaba a punto de rematar de cabeza completamente solo! Estuvo cerca el cuarto...

62'. Y lo primero que hace Ilsinho es cometer una peligrosa falta sobre Sam...

61'. Lucescu intentará salvar los muebles haciendo cambios. Salta al campo Ilsinho en lugar de Fernando.

60'. Tarjeta amarilla para Kießling por una clara zancadilla a Bernard.

59'. Muy mal se tiene que poner la cosa para el Bayer Leverkusen para que no acaben ganando este partido.

57'. Buen contraataque del conjunto alemán que acaba con el balón a pies de Sidney Sam, quien, con todo el tiempo del mundo, a la altura del punto de penalti, salva la salida de Pyatov con un toque sutil por bajo.

57'. ¡¡¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN!!!

56'. Muy buena ocasión para Teixeira, pero la defensa del Bayer le pudo arrebatar el balón a tiempo.

55'. Spahic no puede. Sale en su lugar Wollscheid.

54'. Chut de Bernard bien colocado pero muy flojo, que Leno detiene casi sin despeinarse.

52'. Ojo: Spahic se retira del campo cojeando. De momento le atienden los médicos, pero puede que necesite el cambio.

51'. A cuento del penalti que no fue, el pobre Srna se llevó una tarjeta amarilla.

49'. El capitán soltó un zurdazo potente, a media altura, muy ajustado al palo izquierdo de Pyatov. El guardameta adivinó la trayectoria pero no pudo llegar a la pelota.

49'. ¡¡¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN!!!

48'. Kießling cayó al suelo en presencia cercana de Srna. No pareció que fuera penalti, pero el árbitro no dudó. Lanzará Rolfes.

48'. ¡¡PENALTI A FAVOR DEL BAYER LEVERKUSEN!!

46'. Ya ha chutado el Leverkusen. Fue Castro, pero se le fue muy muy arriba, casi digno de una transformación de rugby.

21.45. Comienza la segunda parte. Sacó el Bayer.

21.45. Parece que sí, por parte ucraniana: salta al campo Bernard en lugar de Taison.

21.43. Ya van saltando al césped los jugadores para comenzar el segundo tiempo. ¿Habrá movimiento en los banquillos?

21.37. El dominio del Bayer Leverkusen está siendo evidente aunque no excesivo, como dejan de manifiesto las estadísticas del primer tiempo.

Bayer Leverkusen Shakhtar Donetsk Posesión de balón 56% 44% Remates a portería 5 1 Remates fuera 1 3 Paradas del portero 1 4 Saques de esquina 2 1

21.33. Aquí puedes ver el gol de Kießling. Habrá quien diga que se la come el portero, but es complicado poner el balón justo ahí rematando de cabeza...





21.31. Descanso en Leverkusen. No se añadió ni un minuto.

45'. ¡Fuera! Alex Teixeira culminó la contra con un potente disparo que se fue al lateral de la red.

44'. Pyatov atrapa el saque de corner de Sam e intenta montar un contraataque.

43'. Remate de cabeza de Kießling tras buen centro desde la izquierda de Son Heung Min. Medio metro más abajo y habría marcado el segundo.

21.25'. El tercero de Ibrahimovic para el PSG, que ya gana 0-3 al Anderlecht. Y además, Galatasaray y Bayern amplían su ventaja a 2-0 sobre Copenhague y Pilsen, respectivamente.

37'. Primera amarilla del partido, para Donati, por una falta en el centro del campo.

36'. Kießling se entretiene demasiado cuando lo tenía todo a favor para rematar y se deja robar la pelota en la frontal del área.

33'. Can intenta un remate acrobático, pero ante la oposición de Fernando no sólo no llega a golpear el balón, sino que además cae mal. Pudo hacerse mucho daño, aunque parece que se recuperará.

33'. Srna le quita el balón en el último momento a Son Heung Min antes de que remate. Habrá córner.

32'. Teixeira cae al suelo tras un forcejeo con Toprak, pero el árbitro no se deja engañar y no pita el penalti que no fue.

21.15. Están muy animadas las primeras mitades de todos los partidos de hoy. Cristiano Ronaldo marca de penalti el 2-1 para el Real Madrid contra la Juventus. Y Domínguez estrena el marcador en casa del Benfica a favor del Olympiacos.

28'. Centro de Fernando demasiado potente que no encuentra rematador.

27'. En lo que se lleva jugado, el Bayer Leverkusen ha tenido el 60% de posesión de balón. La estadística es un tanto engañosa, porque el Shakhtar también se ha acercado bastante a la portería alemana, aunque con escasa efectividad.

21.11. Más movimiento. Ibrahimovic marca su segundo gol, Anderlecht 0 - PSG 2. Llorente empata para la Juventus, 1-1 contra el Real Madrid. Y Ribéry abre la lata (aunque de penalti) para el Bayern de Múnich contra el Viktoria Pilsen.

24'. Centro-chut de Srna desde la derecha que atrapa con comodidad Leno.

23'. El gol ha espabilado al Leverkusen, que quiere ampliar la ventaja cuanto antes. Son Heung Min intentó entrar por el centro, pero le sobró un regate, o le faltó un pase antes de que le robaran el balón cerca del punto de penalti.

21'. Excelente centro de Donati desde la derecha que Kießling, el más listo del área, remata de cabeza poniendo el balón pegado al palo derecho de Pyatov. Suave, pero inalcanzable.

21'. ¡¡¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN!!!

18'. Buen balón largo de Srna para Luiz Adriano, que pone un pase atrás, al punto de penalti, bastante franco para un delantero que viniera en carrera... aunque el que llegó antes fue un defensa alemán. De todas formas la jugada estaba invalidada por mano previa de Alex Teixeira.

21.02. Más goles: marca Ibrahimovic para el PSG, que gana 0-1 al Anderlecht.

16'. El balón se fue contra la barrera. Balón para el Shakhtar.

15'. Otra falta peligrosa, pero en el área contraria. Claro derribo de Douglas Costa a Son Heung Min. Bastante centrada, a 10 metros de la frontal del área. Le pegará Castro.

12'. ¡Fuera! Nos engañaron a todos: fue el propio Rakitskiy el que chutó. Raso, potente (aunque menos de lo que él habría querido), se fue a un metro del poste izquierdo de Leno.

11'. Can derriba a Rakitskiy. La falta está algo alejada, a unos 35 metros, pero con Srna ahí es peligrosa...

20.56. Va habiendo movimiento en el resto de partidos. El Real Madrid ya le gana 1-0 a la Juventus, igual que el Manchester United a la Real Sociedad y el Galatasaray al Copenhague.

8'. Primer córner del partido. Toprak tuvo que despejar de cabeza un pase largo del centro del campo ucraniano que iba hacia Luiz Adriano. La defensa acabó resolviendo la jugada sin problemas.

6'. Chut potente y bien colocado de Sam que pega en un compañero. Otra vez cómoda para Pyatov. El Bayer está buscando el gol con más decisión que su rival.

6'. Cabezazo de Rolfes a centro de Donati. Fácil para Pyatov.

5'. Primer chut. De Taison desde lejos, pero pegó accidentalmente en su compañero Douglas Costa.

4'. Primera falta del partido. Can derribó a Taison a la altura del centro del campo.

2'. El Bayer ha comenzado manteniendo el balón y tocando en corto, tanteando a su rival. Ha tratado de acercarse ya un par de veces, pero por ahora sin peligro real.

25". Primer ataque de los ucranianos, pero la defensa del Bayer está atentísima para frenar la internada de Taison.

20.45. ¡EMPIEZA EL PARTIDO! Sacó el Shakhtar.

20.44. Será bastante fácil distinguir a unos jugadores de otros: el Bayer viste completamente de negro, el Shakhtar, todo de blanco.

20.43. Los capitanes Srna y Rolfes proceden al sorteo de campos y saludan al árbitro.

20.40. Los jugadores ya están saltando al césped. Al partido le faltan apenas cinco minutos para comenzar.

20.38. En el Shakhtar Donetsk, el único hispanohablante nativo es el argentino Facundo Ferreyra, joven delantero fichado este verano que hoy partirá desde el banquillo.

20.36. En el Bayer Leverkusen juega Gonzalo Castro, jugador que, pese al nombre, es alemán, nacido en Wuppertal, aunque de ascendencia española. Llegó a disputar un partido con la Roja juvenil, si bien a los 18 años optó por el blanco de la Mannschaft, con la que ha jugado hasta ahora cinco encuentros.

20.32. Si Lucescu decide hacer cambios en el Shakhtar Donetsk, podrá contar con Kanibolotskiy (portero), Kryvtsov, Stepanenko, Bernard, Ilsinho, Eduardo y Ferreyra.

20.29. A disposición de Hyypiä, en el banquillo del Bayer Leverkusen estarán Palop (portero), Wollscheid, Hegeler, Hilbert, Kohr, Derdiyok y Kruse.

20.22. El Bayer Leverkusen fue capaz de llegar ni más ni menos que a la final allá por 2002, perdiéndola contra el Real Madrid con aquel mítico gol de Zidane. En su palmarés también hay una Copa de la UEFA, aunque más antigua: se la ganó en 1988 en la tanda de penaltis al Espanyol de Barcelona.

20.20. Hasta ahora, el mayor logro en la historia del Shakhtar Donetsk en sus participaciones en la Champions League son los cuartos de final que alcanzó en 2011, cuando fue eliminado por el Barcelona. No obstante, puede presumir de contar con un título continental: la Copa de la UEFA de 2009, que le ganó al Werder Bremen alemán.

20.16. El Bayer Leverkusen se clasificó a esta edición de la Champions League como tercer clasificado de la pasada edición de la Bundesliga, lo que le dio acceso directo a la fase de grupos. El Shakhtar Donetsk fue la temporada pasada campeón de Ucrania por cuarta vez consecutiva, octava en total en su historia.

20.13. El Shakhtar Donetsk va actualmente segundo en la Liga Premier ucraniana. Suma 29 puntos, los mismos que el tercero (Dnipro) y con mejor diferencia de goles, aunque habiendo jugado un partido más (12 a 11). El líder es el Metalist, que tiene un punto más pero también lleva un partido menos.

20.11. La temporada del Bayer Leverkusen en la Bundesliga alemana está siendo por ahora bastante notable. Tras nueve jornadas, se sitúa con 22 puntos en el tercer puesto, empatado con el Borussia Dortmund, y sólo un punto por debajo del líder, el Bayern de Múnich.

20.08. También conocemos el once del Shakhtar Donetsk. Pyatov será el portero; el capitán Srna, Shevchuk, Rakitskiy y Kucher estarán en la defensa; habrá doble pivote formado por Hübschman y Fernando; línea de tres con Douglas Costa, Alex Teixeira y Taison; y en punta de ataque Luiz Adriano. Estos son los jugadores que ha escogido el técnico rumano Mircea Lucescu.

20.06. Ya tenemos la alineación del Bayer Leverkusen. El entrenador, el finlandés Sami Hyypiä, ha decidido que jugará Leno en portería, con Donati, Spahic, Toprak y Boenisch en retaguardia, línea de tres para el capitán Rolfes, Can y Castro, y arriba los goleadores Sam, Kießling y el surcoreano Son Heung Min.

20.04. El árbitro del partido es el francés Stéphane Laurent Lannoy. Tiene 44 años, lleva desde 2002 pitando en la Ligue 1 de su país (donde le han nombrado tres veces mejor árbitro de la competición) y es internacional desde 2006. Ha participado en el Mundial de 2010 y en la Eurocopa de 2012, donde llegó a arbitrar la semifinal que Italia le ganó a Alemania. Sus jueces de línea, también franceses, son sus compañeros habituales: Fréderic Cano y Michael Antonnier.

20.00. Atención, apostantes: las principales casas consideran favorito al equipo local, aunque no por mucho. Estas son las cuotas que ofrecen algunas de ellas:

Casa Gana Bayer Empate Gana Shakhtar bet365 2,05 3,60 3,80 bwin 1,95 3,60 3,60 William Hill 2,00 3,60 3,50

19.57. No existen registros de enfrentamientos anteriores entre estos dos equipos. Hoy va a ser la primera vez en la historia que Bayer Leverkusen y Shakhtar Donetsk jueguen entre sí.

19.54. Por parte del Shakhtar Donetsk, es digno de mención el componente brasileño de la plantilla. Hasta 10 jugadores tienen esa nacionalidad, siendo los más destacados el delantero Luiz Adriano y el centrocampista Bernard, que ganó con su país la última Copa Confederaciones. Dignos de mención son también el capitán, el croata Darijo Srna, o el mediocentro checo Tomáš Hübschman.

19.50. Sin duda, el nombre más destacado en el Bayer Leverkusen es el de Stefan Kießling. El delantero internacional alemán lleva ocho goles para su club en lo que va de temporada, si bien todavía no se ha estrenado en la Liga de Campeones. También habrá que estar pendiente de Sidney Sam, también alemán aunqe de ascendencia nigeriana, que por ahora es el máximo goleador de su equipo. Como detalle llamativo, hay que recordar que en los rojinegros juega también un español, el ex sevillista Andrés Palop, si bien de momento no ha conseguido hacerse con el puesto de titular en la portería.

19.47. Las alineaciones titulares no están confirmadas todavía, pero se especula con que estos pueden ser los onces que saquen los entrenadores.

19.44. Por su parte, los ucranianos del Shakhtar Donetsk empezaron muy bien, imponiéndose a domicilio a la Real, y en la segunda jornada consiguieron mantenerse vivos al recibir la visita del Manchester United. Gracias a esos buenos resultados hoy pueden presumir de compartir el liderato del grupo.

19.41. El Bayer Leverkusen comenzó la competición cayendo contra el, a priori, rival más duro, el Manchester United, pero en la segunda jornada se repuso y logró vencer a la Real Sociedad. No sin apuros, pues el gol de la victoria llegó en la última jugada del partido.

19.38. El grupo A es uno de los que están más apretados y emocionantes de la competición. Salvo la Real Sociedad, que parece haberse descolgado, los otros tres equipos están muy igualados. Quedan aún 12 puntos en juego, contando los que se van a repartir hoy, pero todo hace pensar que la emoción va a ser máxima.

Equipo Ptos J G E P GF GC Shakhtar Donetsk 4 2 1 1 0 3 1 Manchester United 4 2 1 1 0 5 3 Bayer Leverkusen 3 2 1 0 1 4 5 Real Sociedad 0 2 0 0 2 1 4

19.36. El encuentro corresponde al grupo A, en el que también están encuadrados el Manchester United inglés y la Real Sociedad. Estos clubes se enfrentan también hoy, a la misma hora, en Old Trafford, el campo del club británico.

19.33. Para entender todo lo que ocurrirá en el césped del estadio BayArena a partir de las 20.45 horas puedes consultar la completísima previa del partido que ha hecho nuestro compañero Diego Durán.

19.30. ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido a la Champions League, la competición de los mejores equipos de fútbol de Europa! Hoy asistiremos al enfrentamiento entre el Bayer Leverkusen alemán y el Shakhtar Donetsk ucraniano, valedero para la tercera jornada de la fase de grupos.