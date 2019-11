Manchester City - Norwich City: ganar para disipar dudas

Manchester City y Norwich se verán las caras este sábado en el horario más común de la Premier League, 16.00h (15.00 UK), con el objetivo de volver a la senda del triunfo en la competición doméstica. El City dejó escapar los tres puntos en su desplazamiento a Londres donde se enfrento en un duelo directo por el título ante el Chelsea de José Mourinho. El resultado fue de 2-1. En cambio, el Norwich recibió al recién ascendido Cardiff, pero una actuación brillante del portero escocés, Daniel Marshall, hizo que el marcador no se moviera (0-0).

La situación es más crítica para el equipo de Chris Hughton que se encuentra en zona de descenso, pero el City tampoco debe dejar escapar los tres puntos ya que actualmente se encuentra a seis puntos del líder, el Arsenal. El Norwich solamente ha puntuado una vez fuera de casa esta temporada, y fue en su visita a Stoke on Trent, donde se impuso 0-1. En cambio, el conjunto de Pellegrini ha hecho del Etihad Stadium un fortín y ha conseguido un pleno de victorias.

Negredo, con otro gol en la Copa, en estado de gracia Los dos equipos llegan de jugar un partido entre semana ya que disputaron la 4th round de la Capital One Cup. Los ‘citizens’ se impusieron a domicilio al Newcastle United, con goles de Negredo y Dzeko en la prórroga (0-2). El técnico chileno hizo rotaciones y salió con un once plagado de suplentes y posiblemente no tenga nada que ver con el equipo titular del sábado en el Etihad. Reservó a jugadores como David Silva, que salió al final y revolucionó el partido, el Kun Agüero que no viajó a St James Park al igual que el marfileño Yaya Touré. Fernandinho, Zabaleta y Negredo, partieron desde la banca, aunque el español salió en el minuto 10 por lesión del montenegrino Jovetic. El Norwich en cambió perdió y de forma contundente en Old Trafford ante los ‘red devils’ por 4 goles a 0.

La línea defensiva del City, el rompecabezas de Pellegrini

Un aspecto interesante es cuál será la formación con la que Pellegrini iniciará el partido, especialmente la línea defensiva, ya que el resto está algo más claro. La primera decisión que tendrá que tomar el chileno está en la portería: Hart o Pantilimon. El nivel del meta inglés está muy lejos del que ha demostrado tiempo atrás. La afición y la prensa en Inglaterra piden al ingeniero que le dé una oportunidad al portero rumano. Y sí, el miércoles en el partido de Capital One Cup ante el Newcastle lo vimos, y Costel fue el ‘Man of the Match’ haciendo méritos para jugar contra el Norwich.

Seguidamente, el dilema está en la línea defensiva. Zabaleta y Kolarov parece que serán los laterales ya que el chileno está contando esta temporada mucho con el serbio. El problema viene en el centro de la zaga. Kompany no se ha recuperado; Javi García no rinde y tiene muchísimas lagunas cuando se encuentra en esa posición; Nastasic, sí es muy joven y es un central de futuro, pero el nivel de exigencia es alto y su rendimiento no se aproxima a lo que se espera de él. Y después están Demichelis, qué se recuperó la semana pasada y debutó en Stamford Bridge, y Lescott, del cual no está ni mucho menos al nivel del año del título. Hasta cuando no se le exige al máximo la defensa sufre y esto puede pasar factura a un equipo que quiere hacerse con el título y llegar lo más lejos posible en la competición continental. Sí, sin duda, la zaga es el rompecabezas de Pellegrini.

Respecto a los 'canaries' como afrontan este partido sabiendo la dinámica en la que se encuentran. Ganar sería un golpe de moral importante, pero saben con quien se enfrentan y donde juegan este próximo partido. Los de Chris Hughton esperan al menos no mostrar la imagen que dieron en Old Trafford y saldrán sin contemplaciones ante el Manchester City a la conquista del triunfo. A la baja de Eliott Bennet se une la de Alex Tettey, y veremos si finalmente el entrenador inglés consigue recuperar a Snodgrass después del golpe que se llevó en el ojo en el partido de Capital One ante el Man Utd. y tuvo que ser retirado del terreno de juego. También, Nathan Redmond sufre molestias y hasta última hora será duda para los ‘canaries’.

El liderato y la permanencia en juego

Algo más se espera del Norwich, un equipo enormemente reforzado en verano con buenas incorporaciones, de la misma manera que el City. Los dos buscarán una victoria como medicina para disipar las numerosas dudas que hay en ambos equipos. Está claro que a los ‘Sky Blues’ se les pide que esas victorias lleguen con buen juego, mientas que el Norwich necesita ganar sí o sí para salir de la zona de descenso. Además, los locales el martes tienen compromiso continental, reciben al CSKA Moscow, donde hay medio billete de octavos en juego. Partido imperdible con enormes alicientes y con mayores necesidades. Ganar o perder, acercarse a la gloria o caer en el abismo. Esto es muy largo y aun puede pasar de todo pero, ¿Quién no quiere sumar y acercarse a su objetivo?

Posibles alineaciones:

Imágenes: viva.co.id // bbc.co.uk