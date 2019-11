Se cumplen 18 años del debut de Buffon

Lo ha recordado, con una broma, el propio Buffon en Facebook y Twitter: "Hace 18 años me estrené en Serie A... he alcanzado la mayoría de edad". De hecho, han pasado casi dos décadas desde que el joven Gigi comenzara a jugar con la camiseta del Parma. Aquel 19 de noviembre de 1995 muchos se quedaron con la boca abierta ante las prestaciones del que acabaría convirtiéndose en el mejor portero del mundo.



El partido era uno de esos que no se esperan. Y como ocurre a menudo en el mundo del fútbol, los campeones surgen en detrimento de otros nombres. Luca Bucci era en aquellos tiempos el portero titular del Parma de Nevio Scala, mientras que su segundo, Alessandro Nista, ya utilizado en el partido anterior en Cremona, no había convencido al entrenador véneto. Así, quien saltó al campo en el Tardini contra el Milan de Fabio Capello fue Gianluigi Buffon, que entonces tenía 17 años. En esa época Gigi estaba en las filas del juvenil del Parma y muchos le consideraban un portero prometedor (pero probablemente pocos pensaban que algún día le verían en el techo del mundo).

"El problema no fue hacer debutar a Buffon con 17 años, sino explicar a Nista que no jugaría" Por lo que respecta al Parma, olviden cualquier referencia al equipo de hoy. El de mitad de los '90 era un equipo fuerte, con un entrenador de élite que no por casualidad comandaba (en la décima jornada) el campeonato junto al Milan, con 20 puntos. El encuentro terminó con las porterías intactas, un 0-0 que da que pensar sobre la actuación del guardameta gialloblù.

Y, de hecho, el nombre de Buffon figuró en la crónica del final del partido por, al menos, tres paradas decisivas. Contra un Milan con nombres del calibro de Weah, Roberto Baggio y Boban, la primera intervención decisiva la hizo frente a Stefano Eranio: el actual número 1 de la Nazionale tuvo que lanzarse a sus pies para cortar un balón. Después detuvo un remate de cabeza del Divin Codino y, finalmente, hizo la parada decisiva a una volea de Marco Simone.

De aquel primer partido, Nevio Scala se acuerda de todo, e incluso aún se emociona. Lo hizo recientemente en una entrevista a un diario deportivo en la que admitió que "aquel día, el problema no fue hacer debutar a Buffon todavía con 17 años, sino explicar a Alessandro Nista que no jugaría y que se tendría que quedar en el banquillo". Y revela: "Durante la semana, mis colaboradores y yo veníamos observando los progresos de Gigi y sabíamos que podíamos confiar en él. Tenía cualidades increíbles, tanto físicas como mentales". Un carácter de hierro que, según el técnico paduano, marcaría la diferencia en un partido de tanta tensión. Añade Scala: "Haciendo entrar a Buffon asumí una gran responsabilidad, era consciente; corríamos el riesgo de quemar a un chico con mucho talento". Por suerte para el fútbol italiano e incluso mundiale, el míster no se arrugó y jugó la carta de Buffon. Ese número 1 que lleva en la camiseta es, con seguridad, en parte un gran mérito suyo.

