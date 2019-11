Borussia Dortmund - Nápoles: a vida o muerte

El pasado 30 de abril los hombre de Jürgen Klopp daban el golpe definitivo en la UEFA Champions League; la clasificación a la final de Wembley situó al equipo entre los mejores del mundo. Jugadores como Götze, Lewandowski, Reus y Gündogan demostraron el por qué estaban jugando unas semifinales de la competición más laureada del planeta. Ahora, siete meses después, están a un paso de quedar eliminados en la fase de grupos. El renovado Nápoles de Benítez y el competitivo Arsenal de Wenger han encendido todas las alarmas. A tres puntos de ambos, una derrota lo condenaría a la eliminación si el Arsenal derrota al Marsella en Londres, a priori, evidente.

Ambos conjuntos llegan en una pequeña crisis. Los de Klopp afrontan el encuentro tras una derrota por 0-3 ante el Bayern de Múnich y con hasta cuatro bajas importantes. En la Bundesliga han bajado a la tercera posición, se encuentran a tres puntos del Leverkusen y a siete del Bayern. No todo es malo para los aficionados 'borrusers'. Su rival, el Nápoles, viene de perder en Turín (3-0) y en casa ante el Parma (0-1). Pero eso no es todo, Marek Hamsik no será de la partida por molestias.

El grupo F está así: Arsenal (9 puntos), Nápoles (9 puntos), Dortmund (6 puntos) y Marsella (0 puntos). El Dortmund está casi obligado a ganar para estar en los octavos de final, una posible victoria del Arsenal ante el Marsella haría que el Nápoles dependiese de sí mismo ante un Arsenal sin jugarse nada. Por lo tanto, no solo debe ganar, si quiere aumentar drásticamente sus opciones debe superar la derrota por 2-1 de la ida en San Paolo.

Borrón y cuenta nueva

La vuelta de Götze al Signal Iduna Park fue una pesadilla. El jugador alemán marcó el 0-1 que hundió al Dortmund, sobre todo mentalmente. El 0-3 fue un golpe durísimo y muy difícil de olvidar, la superiodad del Bayern un año más en Bundesliga puede ser objeto de frustración. Una frustración que no puede aparecer ante el Nápoles, el equipo local debe olvidar rápidamente sus las derrotas consecutivas y salir a comerse su rival. Para muchos, el Dortmund es el mejor contragolpeador de Europa pero tiene delante a Benítez. Su fama le precede y es bien sabido que Benítez no saldrá a dominar el encuentro, ahí puede sufrir el Borussia Dortmund que no acostumbra a sobrepasar el 50% de posesión en Champions.

Sobre las posibles crisis de ambas conjuntos habló Jürgen Klopp en rueda de prensa: "[...] El Nápoles perdió ante el Parma pero no creo que nadie esté hablando de crisis. Quizás dos clubes en 'mini-crisis' se enfrentarán este martes. Al final espero que nadie se dé cuenta de ello en el campo". El técnico alemán no se da por vencido y sabe que deben llevarse los seis puntos restantes: [...] Estamos muy concentrados y no podemos quedar eliminados tan fácilmente. Lo que es un hecho es que si no ganamos dos partidos, empezando por este martes, las cosas estarán complicadas para nosotros".

(Jürgen Klopp en rueda de prensa)

Puntuar para sólo tener que rematar

Benítez y sus hombres llegan a Alemania con un objetivo claro: no se puede perder. Un empate en Dortmund deja la clasificación hecha para los napolitanos, una victoria les permitiría luchar por el primer puesto. El ambiente en Nápoles no es el idóneo para encarar un partido de estas circunstancias pero den por seguro que el conjunto del sur de Italia va a darlo todo sobre el césped del Signal Iduna Park. En 2011, el Nápoles eliminó al Manchester City y en ningún momento les temblaron las piernas. Dos años después se encuentran en una situación similar que no piensan desaprovechar, con la derrota ante el Parma se alejan de la Juve y buscan centrarse en pasar a octavos de final.

El técnico español sabe de qué van estos partidos, es un motivador nato: [...] Nos enfrentamos a un rival de mucha clase, a quien respeto tremendamente. Se ha ganado todo esto por sus grandes actuaciones en Europa la pasada campaña. Me encantan estos duelos. Va a ser el indicador real de hasta dónde hemos llegado". Benítez no ha hablado de crisis, cree que "[...] Ambos conjuntos tienen lesionados y creemos que el Dortmund saldrá y atacará. Tenemos que estar concentrados en encontrar la manera de defender y al mismo tiempo dañarles con nuestros ataques".

Para partidos como el que se vivirá en el Signal Iduna Park es importante motivador al grupo, para eso es un experto Pepe Reina. El portero español habló en rueda de prensa: "[...] Después de dos derrotas tenemos ganas de volver a nuestro nivel y mañana es una buena oportunidad de hacerlo".

(Pepe Reina en rueda de prensa)

Bajas

Las ya conocidadas bajas de Neven Subotic, Mats Hummels, Marcel Schmelzer y Ilkay Gündogan dejan la defensa del Borussia Dortmund en cuadro. Por suerte para Jürgen Klopp, Lukasz Piszczek disputó unos minutos frente al Bayern de Múnich y puede ser de la partida. Para cubrir la baja de Gündogan, Klopp dispondrá de Sebastian Kehl (no disputa un partido desde el 1 de septiembre): "[...] Su liderazgo y su experiencia es algo de lo que podemos sacar provecho este martes. Sí, él puede ser una opción".

Por parte del Nápoles son baja confirmada Mesto, Zúñiga y, la más importante, Marek Hamsik.

Posibles 'onces'