Primeras eliminatorias de Champions League en el camino a Lisboa

A las doce en punto de la mañana de ayer daba lugar el sorteo que serviría para definir los enfrentamientos de octavos de final de la máxima competición Europea. El torneo que marcará los planes primaverales de cualquier seguidor de fútbol que se precie calentaba motores,bajo la custodia de Gianni Infantino, encargado de llevar a cabo el sorteo.

Cómo llegan los equipos

El primer bombo albergaba el nombre de los “cabezas de serie”. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid pertenecían a dicho bombo. Los merengues llegaban a octavos líderes de grupo, invictos en la competición y demostrando una gran solvencia en todos sus enfrentamientos. El imparable atlético de Simeone no se quedaba atrás, y no contento con estar disputándose la primera plaza de la liga por diferencia de goles, se presenta a octavos igualmente imbatido y dando una gran imagen a Europa. Los del Tata Martino, por su parte, pincharon ante el Ajax, pero supieron solventar sin dificultad el último bache, para llegar como primeros clasificado del grupo H a la siguiente ronda.

El cuarteto compuesto por Arsenal, Dortmund, Nápoles y Marsella, ya se dilucidaba que sería un grupo complicado

Junto a los españoles, se encontraban los dos finalistas de la pasada edición: Bayern de Múnich, vigente campeón de la competición, consiguió mantenerse cabeza de serie, a pesar de que a un gol estuvieron los “citizens” de arrebatarles tal codiciada posición. El Dortmund, por su parte, logró la primera plaza del coloquialmente conocido como “grupo de la muerte”. El cuarteto compuesto por Arsenal, Dortmund, Nápoles y Marsella, ya se dilucidaba que sería un grupo complicado. Y no dejó indiferente a nadie, ya que un grupo de la muerte que se precie, no puede más que ofrecer un triple empate decidido por “goal average”, en el que los de Benítez quedaron descalificados por un único tanto.

Rematando las restantes plazas de éste primer bombo encontrábamos, en representación de la Premier League, a Manchester United y Chelsea. Contra todo pronóstico, y a pesar de no haber perdido ningún partido, a los “red debils” se les complicó la ronda más de lo necesario. Los empates contra Real Sociedad y Shaktar, bien les pudieron valer un segundo puesto. Pero el Leverkusen no estuvo a la altura de la primera posición y, con un contundente 0-5, los de Moyes reafirmaron qué lugar debían ocupar en el grupo A. En cuanto al Chelsea, tras el primer tropiezo, les costó menos de lo que se le preveía hacerse con el primer puesto, y a pesar de que el Basilea le ganó los dos partidos, el Schalke no opuso lucha alguna.

Por último, no es de extrañar encontrarnos al PSG, cerrando este grupo de cabezas de serie. El PSG supo aprovecharse de haber caído en un grupo más o menos asequible para no fallar. A pesar del traspié sufrido en el último partido, los franceses se llevaron el primer puesto frente al Olympiacos. Éstos últimos eliminaron a un Benfica, que en un principio, podría considerarse más favorito de cara a pasar a la siguiente ronda.

En la misma posición que los helenos y, a su vez, formando parte del segundo bombo, encontramos a un Galatasaray que, contra todo pronóstico, excluyó a la Juventus de la competición, haciéndose de esta manera con el título de “gran sorpresa” de la fase de grupos.

A pesar de que el Milán no atraviesa su mejor momento, octavos en la tabla italiana, sus siete títulos en esta competición le avalan

Schalke, Zenit y Milan también constituyeron parte del segundo bombo. A pesar de que el Milán no atraviesa su mejor momento: octavos en la tabla italiana, sus siete títulos en esta competición le avalan. Los “azurros” sufrieron, y mucho, para pasar, sobre todo por los partidos contra el Ajax. A los holandeses, que han quedado fuera de la competición, les faltó un punto para clasificarse, el cual se les escapó en el partido contra el Celtic. De haberlo ganado, quizás, otro gallo hubiera cantado.

Por último, pero no menos importante, los dos equipos de la premier y rivales a evitar por los cabeza de serie: Arsenal y Manchester City, enfrentados la pasada jornada liguera en un encuentro que acabó con un sorprendente 6-3 a favor de los “citycens”. Pero no era éste motivo suficiente para desprestigiar a los “gunners”, que se mantienen a la cabeza de la Premier. Aun así, los de Arsene Wenger han mostrado algún síntoma de debilidad, algo que deberán mejorar de cara febrero y la reanudación de la competición. Por otro lado, su victoria ante el Arsenal, sólo reafirma la dinámica ascendente que llevan los de Pellegrini, tras un más que cuestionable inicio de campaña.

Los cruces de octavos

Con estos precedentes y con todas las miradas puestas en los bombos que contendrían el futuro de los grandes clubes europeos, dio inicio el sorteo de los octavos de final de la máxima competición europea.

Manchester City - Barcelona

Inició la tanda el Barcelona, al que no pudo tocarle peor rival, el gordo salió bien pronto, y el resto de cuadros respiraron aliviados al ver que el Manchester City ya tenía dueño.

A los azulgranas se les plantea unos octavos complicados, aunque no es la primera vez que esto ocurre. Ya el año pasado ante el Milán, la visita a San Siro les puso la eliminatoria patas arriba. Pero el Camp Nou no es un campo cualquiera, y con la vuelta en casa el Barça tiene la gran baza a su favor. Además, para este enfrentamiento es de esperar que el astro argentino este de vuelta con su mejor forma, lo que sin duda supondría un apoyo tremendo para los catalanes. Al esperado regreso de la pulga, habría que añadir el apabullante estado de forma de Neymar, que contrasta con las dudas que aún hoy sigue cosechando el equipo.

Agüero probablemente este completando su mejor campaña desde su desembarco en la Premier League

Enfrente estará el cuadro de Pellegrini, que a pesar de no haber comenzado la temporada todo lo bien que cabía esperar, parece haber recuperado el norte. De la mano de un Agüero, que probablemente este completando su mejor campaña desde su desembarco en la Premier League, "los citizens" consiguieron derrocar al Bayern por 2-3 en su estadio y el pasado fin de semana endosaron un clamoroso 6-3 a los “gunners”. Además del Kun, la pareja de ex-sevillistas Negredo y navas parecen haberse adaptado muy bien, lo que unido al gran nivel de gente ya consolida como Toure o el genio de Arguineguín, David Silva, hacen de éste un equipo realmente temible.

Se trata del choque más igualado de toda la fase, aunque hablamos de dos equipos en pleno proceso de construcción, por lo que parece casi imposible intentar dilucidar cuál será el resultado. El tiempo dirá si hablamos de un duelo en la cima, o si por el contrario alguno de los dos toma el papel de favorito.

Olympiacos - Manchester United

Mejor suerte corrió el Manchester United, que se enfrentará al Olympiakos en un duelo aparentemente sencillo para los de David Moyes.

Octavos en la Premiere League, y a ocho puntos del lider, los diablos rojos tiene complicado el primer puesto en la liga inglesa y la Champions será el modo de amedrentar a una afición acostumbrada a ganar títulos. En Champions ha superado satisfactoriamente todos los encuentros disputados, pero sus últimos duelos en competición nacional dejan un total de dos empates y dos derrotas como local, en los últimos cinco partidos disputados. Aún así el equipo cuenta con el siempre impecable Rooney, el juego se desarrolla a su alrededor, y junto con figuras como Kawaga, que esta progresando notablemente esta campaña, y Jones, que ha convertido el medio-centro en un territorio a batir, podrá hacer mucho daño a cualquier adversario que se le presente.

A pesar de no ser un equipo muy potente, cuenta con su gran baza a modo de super estrella: Mitroglu

La auténtica cenicienta del sorteo. Los de Michel han conseguido una clasificación que es un hito absoluto para el club, a costa de un Benfica más favorito. En la liga helena el Olympiacos está marcando la diferencia, y con un pleno de victorias, se sitúa en el primer puesto de la tabla, aunque esto no quita para que, de cara a la competición europea, estén a un nivel inferior que el resto de conjuntos. A pesar de no ser un equipo muy potente, cuenta con su gran baza a modo de super estrella: Mitroglu, máximo goleador del equipo y pilar fundamental de éste. Aunque no estuvo en el último partido, es titular indiscutible y el talón de Aquíles de un Manchester United que ya toca con la punta de los dedos los cuartos de final.

El Manchester United se va a casa con un duelo aparentemente sencillo, que tendrán que solventar con facilidad si quieren mantener a una afición acostumbrada a los galones contenta.

Milan - Atlético de Madrid

El tercer cruce que nos deparó el sorteo será, para deleite del ghanés Sulley Muntari, el choque que medirá al Atlético de Madrid y el Milán.

Los del Cholo Simeone ya han dado credenciales de sobra de que son y van a ser un equipo muy a tener en cuenta este año. Su fantástico inicio de temporada, hace ya tiempo que dejo de ser un mero hecho circunstancial, y su arrollador pase por esta fase de grupos no hace más que confirmar lo que muchos ya se temían: el Atlético de Madrid está en esta competición para jugarle de tú a tú a cualquiera, sea quien sea el rival. Todos conocen ya a esta auténtico equipo de autor: presión, lucha, garra, orden táctico, regularidad y otros muchos adjetivos a los que adjuntar un único nombre, Diego Costa. El hispano-brasileño se ha consolidado este año como uno de los grandes delanteros del momento, y su racha y estado de forma parecen no tener fin.

Allegri gracias a su acceso a esta ronda, ha logrado volver a asegurar su puesto sobre la campana un año más

En la otra esquina del cuadrilátero estará el Milán de un Allegri que, gracias a su acceso a esta ronda, ha logrado volver a asegurar su puesto sobre la campana un año más. A pesar de ser el único equipo italiano clasificado, su situación en la Serie A es la mejor descripción de un equipo que hace ya años anda a la deriba. Futbolísticamente hablando, el rossonero es un equipo totalmene descompensado. Adelante posee hombres de la talla de Kaká o Balotelli, que a pesar de andar muy lejos de su mejor nivel, siempre suponen un plus en competiciones de este calibre. Su gran cruz, sin duda alguna, reside en la zona trasera, donde la defensa de cuatro alineada por Allegri viene cometiendo error tras error desde que se iniciase el curso.

A pesar de que delante estará uno de los equipo predilectos del torneo, parece que el ordenado, aseado, luchador y bien trabajado Atlético de Madrid debería anteponerse a un Milán, donde las individualidades de algunos de sus componentes parecen ser lo único que les queda.

Bayer Leverkusen - PSG

La siguiente bolita en salir trajo consigo el nombre de dos equipos que vivirán una eliminatoria, que no termina de disgustar a ninguno de los dos técnicos, París Saint-Germain – Bayer Leverkusen.

El conjunto capitalino vive en un estado de paz, a la espera de sobre saltos. En su camino desde que diese comienzo el choque futbolístico, aun no sea topado con un obstáculo que no haya sido capaz de superar. Primeros tanto de su grupo como de la competición doméstica, su único rival hasta el momento ha residido en ellos mismos, ya que sus derrotas y/o empates, han ido viniendo ligados a un estado de relajación por parte de un cuadro, al que por lo general, se le ha hecho autor de tal suceso. La llegada del uruguayo Cavani ha ayudado, y mucho a un equipo que sigue girando alrededor de él: Zlatan Ibrahimovic, a sus 32 años, sigue demostrando haber nacido para esto de jugar al fútbol, y sus actuaciones estelares, encadenadas una tras otra, han marcado gran parte de la fase de grupos de su equipo.

Los de Hyypia siguen adoleciendo cierta inmadurez en partidos de gran calado

Por su parte, “los aspirineros” avanzan a esta ronda con la tranquilidad que da el saber que ya han cumplido sus deberes. En fase de grupos se deshicieron de un Shakhtar, ya consolidad dentro de esta pequeña élite de equipos con acceso asegurado a la Champions League. En su liga, a pesar de que el pasado fin de semana sufrieron un traspiés, han venido haciendo las cosas con la maestría que les caracteriza. Son un equipo que principalmente cuenta con eso, el equipo. El técnico finlandés ha conseguido formar una escuadra a base de jugadores que, si bien por si solos no llamarían la atención, dentro del conjunto de Hyypia adquieren una dimensión inhóspita. Destacan por encima del resto la figura de kiessling, eterno goleador repudiado aún por la “mannschaft”, y la del delantero coreano Heung-Min Son, que fin de semana tras fin de semana ha estado dando recital tras recital.

A pesar de que ninguno de los dos choque parecen entrar dentro del estatus de superpotencia europea, la armada francesa anda cerca de ese estatus, por lo que sobre ella recae todo el protagonismo. Además, los de Hyypia siguen adoleciendo cierta inmadurez en partidos de gran calado, que su excesiva agresividad en determinados que momentos, no logra disimular.

Galatasaray - Chelsea

La quinta bola trajo a escena a la que para muchos, era una de las peritas en dulce del sorteo, el Galatasaray, que se las tendrá que ver ante el Chelsea de Mourinho.

Se podría decir que hasta el momento la temporada de los londinenses ha estado repleta de luces y sombras, con cierta tendencia al predominio de estas últimas. En su liga han dejado escapar ya muchos puntos, y en la fase de grupos fueron incapaces de derrotar al Basilea, que finalmente jugará Uefa Europa League. Sus más que plácidas victorias ante un Schalke excesivamente inconsistente, le permitieron avanzar hasta la fase de octavos con cierta tranquilidad. Sin embargo, el equipo de Jose Mourinho sigue sin convencer. El luso aún no ha dado con su once de gala, y continuamente anda probando todas las combinaciones habidas y por haber, sin obtener ningún resultado altamente óptimo.

El de Mancini es un equipo con grandes carencias en una defensa, que está a años luz del potencial en ataque

Delante de ellos estará el Galatasaray, autor del que sin duda, ha sido el bombazo de esta fase de grupos. Cuando hace unos meses se realizó el sorteo para esta misma fase de grupos, pocos entonces podían imaginar que cualquiera de los dos claros favoritos podría dejar vida tanto a Galatasaray como a Copenhague. Pero, el fútbol es impredecible, y en un último partido raro, que tuvo que ser suspendido a causa de la nieve, los turcos únicamente necesitaron una chispa de una de sus dos estrellas, para meterse de lleno en estos octavos de final. Analizando al equipo en sí, el de Mancini es un equipo con grandes carencias en una defensa, que está a años luz del potencial en ataque. De centro del campo hacia adelante, sus dos grandes faros siguen acumulando todo el protagonismo ofensivo, a pesar de que tanto Drogba, que volverá a la que durante tantos años había sido su casa, como sobre todo Sneijder, han bajada ostensiblemente sus prestaciones.

Jose Mourinho vuelve a uno de sus escenarios favoritos, con el que siempre ha sido su gran equipo, lo que parece dotar a los londinenses de una autoconfianza en sí mismos, algo altisonante de lo demostrado este año. Igualmente, son favoritos ante un Galatasaray, que no tendrá que irse muy lejos para estudiar de qué manera se le puede hincar el diente a los de Stamford Bridge.

Schalke 04 - Real Madrid

Al Real Madrid le tocó como compañero de baile el Schalke 04, duelo que dejó satisfecho a las dos partes.

A pesar de que el juego merengue ha empezado a mejorar, los de Ancelloti no terminan de exprimir todo su pontencial. Sabedores que los bombos han estado de su parte y le han otorgado un rival aparentemente sencillo de cara a los pases a cuartos. Pero los de Ancelloti no se confían a pesar de que la ambición por conquistar la décima y su palmarés, juegan a su favor. Ronaldo, consagrado como jugador del año, no sólo por los goles sino por el juego que lleva desplegando el portugués, ve cada vez más cerca el balón de oro , y es, sin duda, el gran peligro para un Schalke en horas bajas.

Draxler, a pesar de ser una de las grandes joyas del fútbol alemán, es una realidad algo irregular.

En la otra cara de la moneda encontramos a un Schalke desinflado, con altibajos que le llevan pasando factura toda la temporada. A punto estuvieron los de Keller de quedarse fuera de la eliminatoria, y teniendo en cuenta que han sido apeados de la DFB Pokal y el liderato alemán es inalcanzable, la champions es el único título al que aspira el equipo teutón. La inconsistencia pura y dura es la característica principal que define a un Schalke con graves problemas defensivos, siendo el ataque donde se encuentra el verdadero potencial de los alemanes. Boateng, ha sido sin duda el fichaje estrella de esta campaña. El ghanés, procedente del Milan, viene haciendo las cosas muy bien, y se ha consolidado como uno de las piezas más importantes de la maquinaria minera. Junto a Boateng encontramos a Meyer, la gran promesa del club y Draxler, que a pesar de ser una de las grandes joyas del fútbol alemán y demostrar una gran calidad, es una realidad algo irregular.

Zenit - Borussia Dortmund

El Dortmund se enfrentará al Zenit. A pesar de que el equipo alemán no cuenta con todas sus grandes estrellas, los rusos se presentan como un rival asequible ante el semifinalista de la pasada edición.

Tras salir victoriosos de su paso por el grupo de la muerte, los de Klopp se presentan a octavos sin haber alcanzado el gran nivel de la pasada campaña. A los de la Cuenca del Ruhr les está costando ponerse a tono, pero gran parte de sus problemas se deben a las innumerables e importantísimas bajas con las que cuenta el club. A pesar de los problemas que arrastra, la escuadra ha demostrado ser un equipo sólido y que no se amedrenta ante nada, como bien se pudo ver en el partido contra el Marsella, en el que sólo tras un gol de Grosskreutz en el 88, consiguieron pasar a la siguiente ronda. Éste último viene siendo un cimiento fundamental de los borussers, jugador a destacar en la presente campaña y con menos protagonismo del meritorio. Sin olvidar jugadores de la talla de Lewandowski, cuyo nivel como delantero no deja lugar a dudas.

Los rusos cuentan con las figuras de Hulk y Arshavin, que no atraviesan su mejor estado de forma

El Zenit será el encargado de plantarle cara. Equipo que en casa no se amilana, y juega a tener la pelota, pero fuera se vuelve más cauteloso y se mantiene resguardado en defensa. Los rusos cuentan con las figuras de Hulk y Arshavin, que no atraviesan su mejor estado de forma y, a pesar de que Shirokov se mantiene con un jugador importantísimo en cuanto a creación de juego se refiere, hay partidos en los que desaparece por completo. Merece una mención especial Witsel, importantísimo en el medio campo, y con un gran papel tanto ofensivo como defensivo.

El duelo se presenta favorable para los de Klopp, que por esas alturas ya habrá recuperado a jugadores de la talla de Hummels o Schmelzer, importantísimos para la escuadra germana. Aun así deberán seguir mejorando su juego y alcanzar el gran nivel que se les refiere, si quieren poder afrontar una Champions como la del año pasado.

Arsenal - Bayern de Múnich

Duelo de titanes el que se le presenta a Arsenal y Bayern de Múnich, primeros en sus respectivas ligas, verán como el sueño Europeo termina demasiado temprano para uno de los equipos en mejor forma de lo que va de campaña.

El imparable Bayern continúa a la cabeza de Europa, y no tiene pinta que los de Pep quieran perder tan prestigiosa posición. Los bávaros están haciendo una campaña impecable, poco hay que reprochar a un equipo, que cada vez tiene más interiorizado el juego que traía consigo el técnico catalán. El equipo más en forma del continente cuenta entre sus filas con jugadores de la talla de Thiago Alcantará, Gotze, que va abriéndose paso entre el once titular de Guardiola, Lahm que en el medio centro está forjando su nuevo lugar en el equipo y los siempre impecables Robben y Ribery, de los que poco hay que añadir.

El Arsenal parece haber encontrado en defensa esa garra que le faltaba para poder pugnar a tan alto nivel

Tras muchos años a la sombra los de Wenger vuelven a estar en lo más alto de Europa, capaces de competir en cualquier sitio. Al gran rival a esquivar del segundo bombo le ha tocado el contrincante más duro, por lo que su pase a cuartos se avecina complicado, a pesar de la buena racha que atraviesa el club. Los gunners se hicieron en el mercado de verano con uno de los grandes fichajes de la temporada, el trequartista Mesut Özil. Sin duda una de las piezas claves de este competitivo y mejorado Arsenal, que parece haber encontrado en defensa esa garra que le faltaba para poder pugnar a tan alto nivel como lo están haciendo últimamente. Figuras como Ramsey y Flamini conforman un engranaje impecable que ha dejado minutos de un fútbol increíblemente vistoso.

Junto al Manchester City - FC Barcelona se trata del duelo de mayor nivel de estos octavos de final de la Champions. Los de Guardiola parten en principio como favoritos, pero los "gunners" ya han dado suficientes muestras de no ser el equipo endeble e inconsistente de otros años, lo que les dará un plus de competitividad que deja muy abierta la eliminatoria.

Estos son los ocho enfrentamientos que mantendrán pegados al televisor a aficionados de medio mundo el próximo año. La fase definitiva de esta Uefa Champions League se acerca, de la mano de ocho magníficas eliminatorias a doble partido, que servirán para abrir bocado de todo lo que pueda venir después.

