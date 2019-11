AS Roma 2013: a falta de estrellas, la invencible Revolución Francesa

Una final copera, el récord al mejor arranque que se recuerda en la historia de la Serie A, ni un solo partido perdido en lo que va de temporada y llegar a Nochevieja en el segundo puesto de la clasificación, con cinco puntos de ventaja sobre el tercero. Son datos que, en frío, deberían bastar para que la afición romanista se sintiera más que satisfecha. Pero la hinchada de la Loba es orgullosa y exigente, pese a lo que podría dar a entender su realmente no muy amplio palmarés. La Coppa se perdió, contra la Lazio para más escarnio; la primavera y el verano fueron desquiciantes, y la buena marcha actual no basta para superar a una de las Juventus más poderosas de los últimos tiempos. En Roma llueve, y mucho, pero nunca al gusto de todos.

El primer trimestre del año fue extremadamente convulso. En honor a la verdad, hay que reconocer que las complicaciones venían de atrás. La dirigencia americana había intentado prosperar por la vía rápida, copiando el referente de la época (el Barça de Guardiola) de forma asequible y eficaz, es decir, trayendo a su sucedáneo Luis Enrique, pero el tiro les salió por la culata. Así que, para tratar de apaciguar los ánimos en la grada, recuperaron a Zdeněk Zeman. El técnico checo era, y sigue siendo, muy querido en Roma por tres motivos, básicamente. El primero, su apuesta decidida por un juego ultraofensivo, con esquema innegociable 4-3-3, lo que lleva a sus equipos a convertirse en máquinas de hacer goles (aunque, como contrapartida, también de recibirlos) y a transformar los partidos en espectáculos divertidísimos. El segundo, su probada integridad moral, que le ha convertido en abanderado del fair play y de la lucha contra el dopaje en el fútbol, lo que le ha costado no pocos enemigos. Pero posiblemente ninguno de ellos sea comparable al tercero: su anterior etapa en el club, entre 1997 y 1999, en la que, si bien no consiguió resultados deportivos sobresalientes, sí consagró definitivamente a un tal Francesco Totti como referencia y capitán del equipo.

Hasta finales de 2012 la cosa iba aceptablemente bien. La plantilla alternaba derrotas dolorosas (Bolonia, Udinese, Parma) con victorias de mérito (Inter, Fiorentina, Milan) y se mantenía a escasa distancia de su objetivo: entrar en competiciones europeas. Pero en enero todo cambió: dos partidos perdidos (Catania y Nápoles, éste por un doloroso 4-1) y otros tantos empates hicieron caer a la Roma al octavo puesto. Un nuevo fracaso, en casa contra el Cagliari, acabó con la paciencia de la directiva, que destituyó al míster bohemio el 2 de febrero, pese a la oposición de muchos aficionados que todavía confiaban en él. A Zeman le costaron caras no sólo la marcha inestable del equipo, sino también otras circunstancias, como algunas decisiones difíciles de comprender (negarle el puesto en la portería a Stekelenburg para dárselo al inexperto y muy inferior Goicoechea, por ejemplo) o diferencias irreconciliables con pesos pesados de la plantilla (De Rossi, Osvaldo).

Izquierda: esquema habitual de Zeman. Derecha: uno de los muchos experimentos de Andreazzoli

Su sustituto, a falta de nadie mejor, fue un hombre de la casa: Aurelio Andreazzoli, llegado al club con Spalletti en el lejano 2005 en calidad de "asistente técnico" e integrado en nómina desde entonces, salvo alguna breve interrupción. El nuevo jefe recuperó para la causa a De Rossi y Stekelenburg, y además creyó identificar rápidamente el problema en el sistema táctico, al considerar el 4-3-3 demasiado ofensivo; ya en su primer partido, contra la Sampdoria, probó con un más timorato 3-4-2-1... que tampoco funcionó: derrota 3-1. Las dudas hicieron experimentar un rosario de esquemas y variantes que convertían en misión casi imposible predecir cómo jugaría la Roma cada semana. Los resultados, como era de esperar, también fueron irregulares: lo mismo se conseguía una victoria contra la Juventus, por primera vez en casi una década, que se empataba con el desahuciado Pescara o se caía en casa del Palermo, penúltimo clasificado.

Allegro ma non troppo

En líneas generales puede decirse que la Roma mejoró levemente su rendimiento bajo el mando de Andreazzoli. Pero no lo suficiente. El equipo acabó la temporada en el sexto puesto, fuera de los que dan acceso directo a visitar el Viejo Continente. La esperanza para salvar el año era la final de Coppa Italia, en la que se había metido tras superar en semifinales con relativa facilidad al Inter, otro grande en horas bajas. Ganar el trofeo no significaría sólo engrosar el palmarés y clasificarse para la Europa League, sino que además permitiría a la Roma sumar su décimo título, poniéndose líder en solitario y convirtiéndose en el primer equipo de Italia en ganarse el derecho de lucir sobre su escudo una estrella de plata. Por si fuera poco, el rival en la final iba a ser ni más ni menos que la Lazio, en el primer derbi de la capital en toda la historia con un campeonato en juego. Muchos alicientes, quizás demasiados: la Loba, nerviosísima, jugó uno de los peores partidos del año y tuvo suerte de perder solamente por 1-0.

Clasificación final 2012/13 (siete primeros puestos) Equipo Puntos G E P GF GC 1 Juventus 87 27 6 5 71 24 2 Nápoles 78 23 9 6 73 35 3 Milan 72 21 9 8 67 39 4 Fiorentina 70 21 7 10 72 44 5 Udinese 66 18 12 8 59 45 6 Roma 62 18 8 12 71 56 7 Lazio 61 18 7 13 51 42

Fue el cierre a una temporada que nadie recordará con cariño en Trigoria. Muchos análisis pueden hacerse de causas, culpables y responsables del fracaso. Desde aquí, de forma breve, debemos intentar apuntar algunas. Una de ellas puede ser la poca pericia en la gestión de una directiva que se esfuerza por integrarse, pero que procede no ya de fuera del mundo del fútbol, sino de fuera del país, y siendo muy eficiente en lo económico, aún no tiene muy claro cómo se maneja un equipo de soccer con un entorno tan complicado. Tampoco alcanzaron ni Zeman ni Andreazzoli el estatus de entrenadores con conceptos claros y capaces de ganarse el respeto de la plantilla. Asimismo, no pocos jugadores demostraron, cada uno por los motivos que consideraran convenientes, una cierta falta de compromiso que impedía solventar los problemas a base de coraje, como se hace en otras latitudes.

Sólo un hecho reconfortó el sufrido corazón de la tifoseria romanista en aquella primera mitad de año. Y lo protagonizó Francesco Totti, el mismo que lleva estando en todas las buenas nuevas de la Roma desde hace 20 años. El penalti que marcó para abrir el marcador en la victoria por 3-1 sobre el Genoa, el 3 de marzo, fue el 225º gol de su carrera, lo que le permitió igualar a Gunnar Nordahl como segundo máximo anotador en toda la historia de la Serie A. El primer puesto, de Silvio Piola, parece complicado de alcanzar (274), pero con (al menos) dos años más de contrato por delante, nunca hay que descartar nada.

La tranquilidad no existe

Pensaba el romanista de a pie que, visto lo visto, una etapa más revuelta era difícil de concebir. Se equivocaba. Faltaba por llegar el verano, con todo su maremágnum de entradas y salidas. Se fueron nombres que habían sido importantes. Algunos, como los muy sobrevalorados Lamela y, sobre todo, Marquinhos, por un dineral que ni en sus mejores sueños confiaba James Pallotta en conseguir: más de 30 millones por cabeza. Por la mitad escapó a Inglaterra el delantero Pablo Osvaldo, antiguo ídolo de la grada caído en desgracia por su propia desidia. Poco más que calderilla se ganó con el resto de traspasos. Tampoco dejó dinero la baja de Simone Perrotta, quizás la más sentida por la afición, ya que llevaba en el club desde 2004 y había representado a la Roma en el Mundial de dos veranos más tarde; 35 años es una edad más que digna para la retirada. A cambio, llegó gente como Strootman, Benatia, De Sanctis, Maicon, Gervinho o Ljajic. Algo menos de 60 millones en total, cantidad muy inferior a lo ingresado, por nombres que, a priori, tenían pinta de buenos jugadores, de "clase media", pero no de cracks ilusionantes. Ninguno parecía una de esas superestrellas capaces de, por ejemplo, hacer sombra a Totti.

Para la mayoría, García era un desconocido al que tratar con desconfianza Por si fuera poco, una serie de acontecimientos extradeportivos, a cada cual más esperpéntico, contribuyó a incrementar todavía un poco más la esquizofrenia en torno a la Loba. El primero venía de la temporada anterior, cuando el club optó por romper su compromiso con el suministrador de material Kappa; en marzo llegó a un acuerdo con Nike, pero como no había tiempo suficiente para preparar las camisetas nuevas, se estableció que entraría en vigor en 2014. Hasta entonces, a falta de otro proveedor dispuesto a firmar por sólo un año, la Roma optó por la extrañísima solución de vestir con marca propia. En esas equipaciones no se vería el escudo del club de toda la vida, sino un engendro elaborado por el departamento de márketing con la supuesta finalidad de aumentar la asociación del equipo con el nombre de la ciudad... pero que es idéntico al que figura en las imitaciones que se encuentran en cualquier mercadillo. En vista de las circunstancias, Antonello Venditti, el cantautor que compuso el himno oficial de la Roma, llegó a pedir que se dejara de usar, por no sentirse identificado con la deriva institucional que estaba adoptando la entidad, aunque finalmente la canción se mantuvo.

Con tanto jaleo, quizás la noticia más importante pasó casi inadvertida: la contratación de un nuevo entrenador. Rudi García, francés de ascendencia andaluza (a quien en su tierra natal cometen la indecencia de robar la tilde del apellido), llegó procedente del Lille, al que había convertido en campeón de su país por primera vez en cincuenta años. Tal carta de presentación no impedía que, para la mayoría de la hinchada, fuera un desconocido al que tratar con desconfianza o, en el mejor de los casos, con indiferencia.

Franceses, os recibimos con alegría

Pero Monsieur García no tardó en darse cuenta de que hacía falta una buena revolución. Y, a pesar de su carácter alegre y dicharachero, la hizo de forma silenciosa, sutil, casi sin que nadie se diera cuenta. Lo primero era ganarse la estima de los pesos pesados de la plantilla; con la de Totti, de vuelta de todo, contó desde el primer momento, y con De Rossi llegó a un acuerdo: le dijo que le consideraba uno de los mejores centrocampistas de Europa, pero le dio libertad para buscarse otro club si quería... hasta una cierta fecha, a partir de la cual, si permanecía, debía centrarse al 100% en la Roma. El Capitan Futuro agradeció la sinceridad del entrenador y decidió quedarse, rechazando incluso ofertas del Manchester United.

Ese buen talante es el que ha hecho que tanto los recién llegados como los veteranos del lugar confíen ciegamente en García. Los futbolistas destacan, además, que el trabajo en los entrenamientos es casi siempre con balón, lo que los hace mucho más divertidos que las palizas físicas a las que les sometía Zeman. Así, simplemente mejorando la armonía del vestuario, el francés ha conseguido lo imposible, lo casi milagroso: transformar el desastre defensivo que venía siendo la Roma desde el adiós de Spalletti en un cerrojo casi infranqueable. Con eso y con el mismo 4-3-3 del checo que compensa la falta de un 9 puro (aunque Destro va poco a poco asumiendo ese rol), la Roma consiguió diez victorias en otros diez partidos de liga, el mejor inicio de temporada de cualquier equipo en la historia de la Serie A, ostentando también durante buena parte de ese tiempo el liderato en solitario. Algunas de las victorias fueron de bastante mérito, como el derbi contra la Lazio (vengando la Coppa perdida), la manita al Bolonia o el 0-3 al Inter.

Tan eficaz es la máquina de García que hasta las desgracias son menos. Totti, auténtica alma del equipo a sus 37 años, sufrió una lesión muscular a finales de octubre, que le tuvo ausente hasta principios de diciembre. Las consecuencias no se hicieron esperar: noviembre fue un mes bastante negativo, en que el equipo no ganó un solo partido... pero tampoco lo perdió. Cuatro empates del tirón. En condiciones normales, 34 puntos en 14 partidos deberían bastar para mantener el liderato, pero el estado de gracia de la Juventus actual impide hablar de normalidad.

La brecha ha aumentado un poco durante diciembre: aunque la Roma ha vuelto a ganar, no ha podido mantener el ritmo del 100% de efectividad y ha cedido algún que otro empate. Así, ahora mismo, con 2013 agonizante, el equipo está segundo, sumando 41 puntos en 17 encuentros, cinco por debajo de los turineses, con 35 goles a favor y, frótense los ojos, sólo 7 en contra. Se conoce de momento el lado bueno de la Roma de García, pero no su forma de reaccionar ante la adversidad, sencillamente porque, de momento, no se ha visto en tal circunstancia: es el único equipo de Italia, y uno de los poquísimos de Europa, que no ha perdido un solo encuentro en lo que va de competición. La situación con respecto a primeros de año ha dado un giro de 180 grados, una revolución casi en el sentido literal del término. Pero, peligro, el primer partido de 2014 es, precisamente, contra la Juventus. Está por ver a qué mitad de 2013 se parece el año que va a entrar.

Imágenes:

- Zeman, el primer entrenador que tuvo la Roma durante 2013, conversando con Francesco Totti durante un partido. UEFA.com.

- El delantero italoargentino Pablo Osvaldo discute con Aurelio Andreazzoli, el técnico que reemplazó a Zeman. Sport.ba

- Gervinho abraza a Destro en presencia de Ljajic y del entrenado Rudi García tras un gol del equipo. Daily Mail | AP.