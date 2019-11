La Roma da un paso hacia la Estrella de Plata

Era la Juventus. No cabía duda, su traje de cebras les delataba. Parecido al del Udinese, o al del Siena, sí, pero con un toque de elegancia piamontesa inconfundible. Don Giuseppe lo tenía claro, a pesar de que había cosas que le despistaban, que le despertaban dudas. ¿Quién era ese tal Peluso que había en la alineación rival? ¿E Isla, de dónde salía? ¿Dónde estaban Pogba, Tévez, Llorente, los nombres con que cada fin de semana desde el pasado noviembre la televisión le torturaba, recordándole que aunque su querida Roma ni perdiera ni apenas encajara goles, se mantenía a tanta distancia del liderato? ¿Dónde diablos se había metido Buffon?

Don Giuseppe, lobo viejo, las había visto ya de todos los colores, primero en la bulliciosa Curva Sud, desde hace ya algún tiempo en la más confortable Tribuna Monte Mario. Por ver, había visto hasta en nueve ocasiones a su Magica levantando la Coppa. Tantas veces como las que lo había logrado su rival de hoy, que debería estar tan deseoso como ellos de coser a su camiseta la Estrella de Plata. Y sin embargo, pareciera como si Conte despreciara el trofeo y no quisiera más que quitarse de en medio tan engorroso trámite.

Tifoso con solera, Don Giuseppe no concebía que un equipo profesional no saliera a por todas en cada partido, aunque podía llegar a comprenderlo en el caso de la Coppa (que siempre ha sido un torneo menor, nadie intentaba engañarse) si se necesitaban las energías para empresas de mayor calado. Pero la Juventus, mal que le pesara, le saca a los suyos un cerro de puntos que va a ser casi imposible de remontar, y por si fuera poco, cayó lastimosamente hace algunos meses en la Champions, entrando de rebote en la Europa League, poco más o menos igual de prestigiosa que la Copa local pero bastante más complicada de ganar. No es que le diera pena ni le indignara, allá ellos, pero Don Giuseppe no entendía las razones de renunciar a un trofeo que los turineses no levantan desde 1995.

Monsieur García, sin embargo, sí se lo tomaba en serio. El ambiente en la ciudad era de partido grande, pese a tratarse solamente de unos cuartos de final y a jugarse en pleno invierno a horas intempestivas de un día laborable. Aun así, en la partida de briscola de media mañana en el bar, Don Giuseppe había apostado con los parroquianos a que el estadio se llenaba y a que la Roma presentaba el once de gala. El ambientazo en el Olímpico le hizo sonreír: se había ganado un par de vasos de buen tinto de los Castelli Romani al día siguiente, si bien seguro que algún cascarrabias protestaría por la inclusión de Nainggolan, notable pelotero pero aún no bien integrado en el equipo, en lugar del excelente y ya curtido Pjanic.

A por todas desde el principio

El juego comenzó como era de prever. La Roma tenía la pelota y la Juventus se agazapaba atrás, resistiendo las embestidas y esperando su oportunidad para salir al contraataque. Pero Don Giuseppe se retorcía de desesperación en su asiento, porque veía que pasaba lo de siempre: los de casa acaparaban el balón, dominaban el campo, daban sensación de ser superiores al rival... pero no eran capaces de atinar con la portería. La mayoría de los ataques se saldaban con disparos lejanos que se desviaban más de la cuenta, o con últimos pases que cortaba un central aparecido de no se sabía dónde. "No, si todavía voy a echar de menos a Osvaldo", se lamentaba Don Giuseppe.

Y mandar sin matar es peligrosísimo cuando el rival es el líder de la Serie A, aunque juegue sólo con medio equipo. Lo sabía bien Don Giuseppe, al que casi le da un vuelco el corazón cuando observó al pequeño y escurridizo Giovinco corriendo en busca de un pase largo, completamente solo, y a Benatia persiguiéndole al galope. Hubo un forcejeo y el atacante juventino acabó por los suelos; el central marroquí se llevó la tarjeta amarilla por ser el último hombre, si bien los visitantes reclamaban que el color debía ser distinto. No pareció para tanto.

Poco a poco, la Roma se fue recomponiendo, sobre todo gracias a las cabalgadas de Maicon por el costado derecho. Don Giuseppe, como tantos otros, era muy reacio a la llegada de este lateral, tanto por sus 32 años (el último de los cuales, en Manchester, bastante mediocre) como por su pasado en ese Inter que le birló a la Loba un par de Scudetti. Pero el increíble rendimiento del brasileño le había hecho, primero, cerrar la boca, y después, abrirla para expresar su admiración. Con él, y con un poco que se movieron otros dos tahúres veteranos como Totti y De Rossi, la Roma llegó a firmar sus mejores minutos de la temporada, lo que no es mérito menor habida cuenta del gran año que está haciendo el equipo.

Llegó el descanso, momento que Don Giuseppe aprovechó para relajarse, confiado como estaba en el buen hacer de los suyos que estaba contemplando. "Hoy no se nos escapan, vengaremos el 3-0 de la liga", pensaba él y pensaba casi toda la grada. Otros no lo tenían tan claro y recordaban a quienes quisieran oírles que la Juve seguía siendo troppo forte y era capaz de resurgir de la nada en un momento para ponerlo todo patas arriba. Un par de filas más abajo de la butaca de Don Giuseppe había uno de esos pesimistas, a quien no tuvo reparos en tachar de agorero y aguafiestas.

Dominio tras la polémica

A punto estuvo de tener que tragarse sus palabras nada más comenzar la segunda mitad, cuando Peluso cabeceó al fondo de la red un centro de Isla. En rigor, no puede hablarse de gol anulado, ya que el linier tenía la bandera levantada desde bastante antes del remate, interpretando que el pase había cruzado la línea de fondo en su trayectoria. Don Giuseppe recordó lo que le había contado su nieto, erasmus en España, de los programas de televisión de aquel país, que ante jugadas dudosas de similar calado consultan hasta con arquitectos y delineantes. No confiaba mucho en la prensa de su patria, pero esperaba que no llegaran a tales extremos.

Fue sólo un susto. La Roma volvió a hacerse dueña del campo y del balón, consciente de que era una oportunidad de victoria difícil de repetirse a corto plazo, mientras que la Juventus, desconocida, renunciaba a todo ataque. Pirlo, por ejemplo, apenas había dado señales de vida en todo el encuentro. Vidal, poco más o menos: el medio campo estaba a merced del poderío de un Nainggolan decidido a borrar todo recuerdo del americano huido. Pero pasaba lo mismo que al principio: no había manera de derribar la muralla. Don Giuseppe lo veía claro: faltaba Pjanic.

La conexión telepática con Rudi García funcionó, porque inmediatamente el entrenador francés llamó al bosnio para que ocupara el puesto de Florenzi, muy participativo pero carente de precisión, como viene siendo tristemente habitual. Don Giuseppe intentó mandarle otro mensaje al técnico: quita a Gervinho, que es un chupón, y saca a un ariete, que para eso tienes ahí a Destro. El anciano hincha recordaba a genios como el recientemente desaparecido Amadei, Pruzzo, o más recientemente Montella o Batistuta, hombres eficaces, de chut preciso y potente, y le exasperaba la tendencia del marfileño a complicarse la vida con más y más regates que, la mayoría de las veces, no venían a cuento.

Por fortuna, esta vez Monsieur García no le escuchó. Porque Pjanic, sobrado de energias, apareció de repente para robar un balón en el centro del campo y montar un contraataque vertiginoso. Fue capaz de meter un pase en profundidad a Strootman, esquivando a los defensas, y el neerlandés, a la altura de la línea de fondo, en carrera, arriesgándose a estamparse contra las vallas de publicidad, logró llegar a tiempo para elevar la pelota hacia la frontal del área pequeña. Allí Gervinho, por una vez, obró con astucia y no intentó controlar: simplemente saltó y, en un escorzo acrobático que le quedó hasta bonito, se las apañó para contactar con la pelota y marcar el 1-0.



Goal Gervinho - Roma 1-0 Juventus - 21-01-2014...

Sin casi tiempo, la Juventus, por fin, intentó reaccionar. Conte invocó a Fernando Llorente, ese español de quien la prensa, con sorna, decía a principio de temporada que es "sólo guapo", pero que a base de goles está demostrando a toda Italia cuán equivocada estaba al prejuzgarle. Pero Don Giuseppe no tenía miedo: confiaba plenamente en Benatia y en Castán, enormes toda la noche, enormes todo el año, y sabía que no le iban a fallar. También salió Tévez; a buenas horas, pensó Don Giuseppe.

Ya daba igual. Estaba escrito que la Roma tenía que ganar, y ni toda la constelación de astros de la Juventus iban a impedirlo. En honor a la verdad, tampoco es que estuvieran muy por la labor: Don Giuseppe no pudo reprimir la carcajada al ver que el último ataque visitante se frustró por una falta de saque desde la banda. Los tres pitidos del árbitro pusieron fin al partido y principio a la fiesta. A muchos les parecía exagerada la celebración para unos vulgares cuartos de final de Coppa, pero Don Giuseppe lo veía normal: no era sólo pasar la eliminatoria, no era sólo llegar a semifinales. Era derrotar a la Juventus. Era demostrarse a sí mismos que, si se lo proponían, podían. Que lo más parecido a un equipo invencible que había en Italia eran ellos; todos los demás, tarde o temprano, podían caer. De pronto, los ocho puntos de diferencia en la clasificación liguera parecían encogerse. Esta noche Don Giuseppe descansaría bien: velaría su sueño una estrella de plata, lejana pero casi al alcance de la mano, que brillaba con fuerza en la noche romana.

Foto: Totti y Pirlo en un momento del partido (Ansa | La Gazzetta).