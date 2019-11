La Roma mantiene la costumbre de ganar

A día de hoy, la Roma es un equipo muy difícil de superar. No está, ni mucho menos, en condiciones de enfrentarse con éxito a uno de los grandes de Europa, pero con el nivel actual del campeonato italiano le basta, con bastante holgura, para ser el único capaz de plantarle cara a la Juventus. Enfrentarse al equipo capitalino, y más en su casa, es un dolor: se parte de la premisa de que hacerle un gol es poco menos que milagroso, y superar el despliegue físico de De Rossi, Nainggolan y compañía en el centro del campo no está al alcance de cualquiera. Por otra parte, el ataque es, con mucho, la línea que peor funciona... pero aun así, gracias al poderío que tiene detrás (y a la calidad individual de algunos de sus delanteros), se genera tal cantidad de ocasiones de gol que, por estadística, alguna acaba entrando.

El Atalanta, por su parte, no es más que un equipillo de mitad de tabla. De mitad para arriba, y con remotas aspiraciones europeas, todo hay que decirlo. Pero, en la práctica, una medianía más. Lo más parecido que tiene a un futbolista desequilibrante es el veteranísimo Germán Denis, que tampoco es que nunca haya llegado a cotas demasiado altas en su carrera. Como casi todos los equipos trasalpinos actuales, basa su juego en una organización defensiva más o menos perfeccionada y en la intensidad en la presión, que le permite recuperar bastantes balones... pero luego no tiene demasiado claro qué hacer con ella.

En todo caso, la Roma no dio a los bergamascos demasiadas oportunidades de pensar en aventuras con el balón. Desde el principio salió dispuesta a avasallar, llevándose todos los balones divididos y generando una oportunidad tras otra. No tardó ni un cuarto de hora en abrir la lata. Y, para alegría de la Curva Sud, lo hizo por medio de Rodrigo Taddei, ese brasileño que, si no estuviera en el césped, se mezclaría jornada tras jornada con lo más radical de la hinchada romanista. El veterano mediocentro, que últimamente se está ganando un puesto (algo nada fácil dada la competencia que hay en su posición), aprovechó un pequeño barullo para enganchar un balón que quedó suelto y, con un poco de fortuna, enviarlo al fondo de la red después de rebotar en un defensa.

Los locales mantuvieron su ritmo tan alto durante unos diez minutos más. Pero llegó un momento en que, quizás confiados en que el rival no daba mucho más de sí y no iba a plantear grandes dificultades, bajaron el pistón. A punto estuvo esto de costarle un disgusto a la afición giallorossa, ya que de pronto al Atalanta le dio por espabilar y puso en apuros a De Sanctis unas cuantas veces. Tampoco es que el guardameta menos goleado de la Serie A tuviera que hacer paradas de ésas que abren los resúmenes televisivos, pero un runrún de inquietud empezaba a oírse por las tribunas del Olímpico.

Totti, ese hombre al que algunos ponen por delante del Santo Padre en la jerarquía de personajes ilustres de la capital italiana, tuvo que venir al rescate con una de sus genialidades. La jugada entera, preciosa, requiere una explicación detallada, y más teniendo en cuenta que partió, novedad, de una buena acción de Gervinho, que por una vez, a mitad de galopada hacia ninguna parte, levantó la cabeza y vio a un compañero mejor situado. Ese compañero no era otro que el número 10, que hizo lo que sólo él y los de su categoría saben hacer. Él lo llama cucchiaio, cuchara, y consiste en meter el pie por debajo del balón para elevarlo, empujándolo más que golpearlo. Como recurso técnico no es difícil; lo complicadísimo es escoger el momento adecuado para hacerlo. Y Totti es de esa gente que sabe ver un desmarque en el momento adecuado. Si el destinatario del pase es De Rossi, la genialidad está completa: el Capitan Futuro también es de esos que piensan antes de actuar, así que, antes de arriesgarse a reventar a Consigli de un pelotazo, prefirió esperar a Ljajic, que venía libre de marca y no tuvo más que empujarla.

¿Quedaban dudas de que la Roma es muy superior al Atalanta? No hay problema: si hay que disiparlas, se disipan. La línea defensiva lombarda, hundida por los dos mazazos que había recibido, perdió su disciplina y su organización. Ya no era capaz siquiera de tirar un fuera de juego en condiciones. De eso se aprovechó Gervinho, un hombre que quizás tenga otras carencias, pero al que no se le puede negar una virtud: la velocidad. Al borde de la posición irregular, salió al galope y se plantó solo ante Consigli, al que batió por bajo con un derechazo ajustado al palo.

Con todo, el gol más bonito de la tarde lo marcó el Atalanta en una jugada aislada. Benalouane avanzó por la derecha y tiró un centro al corazón del área, uno de esos pelotazos que normalmente no llegan a ninguna parte. Pero esta vez el que más fe tuvo fue Migliaccio. Saltó más alto que nadie y consiguió que su calva destacara entre los centrales para llegar a impactar con la pelota. Su giro de cuello, perfecto, digno de los mejores rematadores, lanzó el balón ajustadísimo al poste, donde la estirada de De Sanctis nunca podía llegar.

Los últimos minutos, un tanto caóticos, estuvieron a punto de traer un nuevo tanto en cualquiera de las dos porterías, que habría sido calcado a los anteriores: o una galopada al filo del fuera de juego en el caso de la Roma, o un remate tras un centro lejano, de haber sidio a favor del Atalanta. Pero el marcador no quiso moverse más.

La derrota supone un paso atrás para el Atalanta en su lucha por viajar por el continente el año que viene. La Roma mantiene sus esperanzas, cada vez más lejanas porque cada vez queda menos tiempo, de acabar desbancando a la Juve. Es poco probable, pero entre que lo consigue y no, al menos la afición de la Loba se lleva todas las alegrías que le da un equipo que ya gana casi por rutina.