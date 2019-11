Argentina contra Bélgica: más allá de su 'Finis Terrae'

Observar la lontananza desde Finisterre varios siglos atrás suponía el privilegio de atestiguar la caída vespertina del sol en el fin del mundo. El astro rey languidecía en su sepultura diaria apagando su voraz fuego bajo las frías aguas del Atlántico, erigido como frontera a la vida conocida sobre una tierra aún muy extraña. Las leyendas y la mística en torno al lugar más septentrional del planeta ataviaban de magnetismo aquellas costas que un día, algunos se atrevieron a surcar, a desafiar, en un reto a la convicción de que el final de algo es también un principio. De aquellos que algún día partirían de las celestes costas célticas, algo se impregnaría en la mezcla con una tierra indómita, desconocida y simbolizada en el blanco de la pureza por todo cuando aún no se había vivido allí; una fusión, blanco y celeste, que daría lugar a otra leyenda, mucho menos desconocida que los misterios del cabo gallego. Argentina.

En la existencia de un universo distinto, donde solo los elegidos tienen cabida para batallar por cada centímetro de tierra conquistada en la pugna de un cetro de oro, símbolo de un mundo ya más extenso, la albiceleste supo hacerse un lugar privilegiado. No es la que más títulos ha conquistado en las batallas planetarias ni tampoco es la que más recientemente rememora su última proeza. Pero siempre es favorita. Algo la hace grande; algo la hace distinta. La voracidad de sus guerreros, mezcla de esa frialidad y fuego que albergan las tierras en que habitan, donde otros ubicaron también el fin del mundo geográfico. Argentina asomó a los abismos de su particular capitulación en los cuartos de final de los dos últimos mundiales, exponiendo la ronda maldita como su propio final, esa frontera más allá de la cual los ojos de la nación platense otearon con el anhelo del que sabe imposible su travesía.

De igual modo, Bélgica avanza, con prudencia, a través de un océano que sólo surcó una vez, rumbo también a su particular 'Finis Terrae', donde espera ser capaz de lanzarse a lo desconocido en la conquista de una oscuridad que ha de prender en luz; pocos esperarían verla recorrer de nuevo ese trazado angosto y de traicionero avance, en el que sólo los mejores son capaces de resitir pero los 'Diablos Rojos' están ahí por méritos propios con un recuerdo muy latente en su memoria: Mundial de México 1986; semifinales; Argentina. La albiceleste quebró la tierra bajo los pies de Bélgica en la creación de una sima divina para separar a los belgas de la gran final en la que fue, hasta la fecha, su mejor participación en un campeonato del mundo de selecciones. Argentina quería el título para sí misma, como así fue. De nuevo, los entresijos del fútbol, muy dados a reencuentros, les sitúan ante un acceso que sólo puede cruzar uno.

Argentina, el sentir de una nación

Escuchar las narraciones del último gol de la 'albiceleste' ante Suiza dejan claro con qué ánimo afronta el combinado dirigido por Alejandro Sabella la ronda final del campeonato. Para un país que respira fútbol, la conquista mundial es casi una necesidad. Argentina ha detenido el tiempo en su particular rutina, atenta hacia su propia reconquista, al hallazgo de sí misma en su más pura condición; más allá de roles, de creencias, de condiciones, la albiceleste necesita, más que nunca, realidades, hechos tangibles; no obstante bien parecen otros menos etéreos los que la han ayudado a estar aquí y es que la fortuna, más allá del esfuerzo, no le ha sido esquiva a la blanca y celeste.

No obstante, si hay un futbolista que ha de confiar poco en la suerte, al menos como fin que se encuentre si no se busca, ese es Leo Messi. Convirtiéndose en el particular Atlas del combinado argentino, el astro de Rosario ha cargado con toda la responsabiliad que el brazalete de capitán le confiere y ha tirado con fuerza de los suyos hasta plantarlos en cuartos de final. También cabe recordar que el peso del combinado albiceleste lo han aligerado jugadores de la talla de Di María, cuya participación en la competición es toda una exhibición que ratifica lo que ya saben de él los amantes del balompié y de lo que ya ha dado buena muestra 'el fideo' en el Santiago Bernabéu a lo largo de la temporada.

Messi pugnará por la Bota y el Balón de Oro

Siete son ya los goles que la línea de vanguardia de Sabella lleva anotados en el Mundial, repartidos de un modo que da plena validez al peso de Messi: este lleva anotados cuatro tantos, por uno más para Di María, otro para Marcos Rojo y un autogol para Kolasinac, que inauguraba la cuenta anotadora de Argentina en el presente Mundial. Además, Messi se ha hecho también con cuatro 'MVP's en los diversos partidos de la albiceleste, exponiendo sus credenciales para alzarse, tanto con el Balón de Oro como con la Bota de Oro del campeonato, reconocimientos, eso sí, que de poco valdrán si no andan de la mano del cetro mundial para Argentina.

Sin el Kun y sin Marcos Rojo

Lavezzi podría volver a sustituir al Kun, que ya toca balón pero aún no está listo; Rojo acumula amarillas y cumple sanción

Las sensaciones no han sido las mejores hasta ahora, pese al inexorable avance de Argentina y a la condición de invicta que la caracteriza. Aún no saben lo que es perder los muchachos de Sabella a pesar de que su fútbol no ha estado envuelto en ese halo de brillantez que de ella cabe esperar, especialmente si se pone atención a la delantera que la sostiene y que, probablemente, una de las mejores de la competición, si no la mejor. Ni siquiera la baja del Kun Agüero, cuya presencia está prácticamente descartda para el choque ante Bélgica ha mermado a una ofensiva compuesta por Leo Messi, Ángel Di María y con un recambio de lujo para Agüero, Ezequiel Lavezzi. Probablemente esta vaya a ser la delantera que se repita, habida cuenta de que el jugador del Manchester City ha empezado a tocar balón en el postrero entrenamiento pero precipitar un posible regreso podría acabar pasándole una factura aún más cara a su lesión. Cabe recordar que Agüero se retiraba en el minuto 37 del partido que, en octavos de final, midió a Argentina con Suiza y que la primera acabó ganando gracias al agónico gol de Di María.

A pesar de la evolución favorable que la AFA ha comunicado experimenta su jugador, lo probable es que este deba seguir esperando y que de nuevo sea Lavezzi quien asuma su papel. Otro de los que tampoco estará en el 'once' que ha saltado ahora sobre los tapetes de Brasil será Marcos Rojo, cuya cartulina amarilla ante Suiza le privará de disputar estos cuartos de final con su equipo, encomendándose a un deseado pase a semifinales si desea volver a jugar un partido en este Mundial. Basanta podría ser el hombre que le sustituya en el lateral.

La historia da a Bélgica una segunda oportunidad

En la retina de Bélgica, aquel 2-0 del Mundial 86 ante la 'albiceleste'

A buen seguro hay dos imágenes que los belgas repiten en su mente una y otra vez: pase de Burruchaga, que recibe Maradona en el área para tocar lo justo y que el cuero atraviese la meta. 1-0; de nuevo recibe el argentino, que encara portería: uno, dos, tres belgas en el camino, impacto con el alma y el balón que da en el poste y acaba colándose en la portería defendida por Pfaff. Este era el modo en el que el combinado belga se despedía de la historia en semifinales allá por 1986 en México ante la Argentina de Diego Armando Maradona, que no perdonaba una y se exhibía partido tras partido, confirmando su condición de número uno. Esta vez, belgas y albicelestes se encuentran una ronda antes pero frente a ironías que no conviene obviar: de nuevo un Mundial cruza sus caminos; de nuevo en territorio sudamericano; de nuevo ante una Argentina liderada por un hombre al que muchos califican de extraterrestre. Sus proezas sobre el campo le han dado para una licencia a la que muy pocos tienen acceso: ser comparado con Maradona. La ambición para una y otra selección es la misma pero el paso del tiempo dota de sabiduría a unos y otros, y a pesar de que ninguno de los futbolistas que conforman una u otra hubieran podido atestiguar aquel duelo, ambos están comprometidos con la continuidad de su historia.

Más positivas son las sensaciones en Bélgica, influyendo tal vez en ello el hecho de que, a priori, se esperase menos de los hombres de Wilmots. Una justa remontada en el primer encuentro ante Argelia evidenciaba que los europeos no iban a poner las cosas sencillas ni a rendirse ante la primera adversidad; así lo manifestaban los goles de Fellaini y Dries Martins tras una gran actuación de Devin de Bryne, MVP del choque. Una agónica victoria ante Rusia, con gol de Origi en el minuto 88 certificaba el pase matemático de los belgas -Hazard se alzaría ahí con el MVP-, que no obstante, pusieron todo su empeño y fútbol en el tercer y último encuentro ante Corea; con un hombre menos durante toda la segunda parte, tras la expulsión de Steven Defou al borde del descanso, Bélgica logró imponerse merced del gol de Vertoghen (minuto 78), que además se hacía con el MVP del encuentro.

Bélgica lleva un gol menos que Argentina

Los octavos de final les midieron a Estados Unidos en un partido que, en la línea del resto de los disputados en la citada fase, requirió de una extenuante prórroga para decidir a su vencedor. El camino hacia los cuartos de final lo mostró De Bruyne, que ya en el arranque del tiempo extra (minuto 93), abría el marcador con el primer gol de la noche, un gol al que se sumaría el 2-0, obra de Lukaku en el 105. Dos más tarde, para agonía norteamericana, Green recortaba distancias parar morir en la orilla tras varias oportunidades perdidas en los minutos finales. En total, seis goles para el combinado belga, uno menos que la gaucha.

Courtois, el guardián de la muralla belga

Se retiró del entrenamiento con un golpero pero parece que estará ante Argentina

Dio el susto a los suyos al retirarse del entrenamiento dos días antes del partido con hielo en la rodilla; también se había aplicado frio en anteriores sesiones, aunque la selección de Bélgica no emitió parte al respecto pero todo parece indicar que Thibaut Courtois será de la partida en el vital choque que los suyos disputarán ante el combinado argentino, dada la 'normalidad' con la que Bélgica ha tratado el asunto. Courtois es uno de los grandes porteros que están acaparando atención en el presente Mundial y no es de extrañar que una hipotética baja suya pudiera reducir ostensiblemente las opciones del combinado europeo ante Argentina, más aún si se tiene en cuenta que Courtois se ha medido a Leo Messi, nada menos que en seis ocasiones durante el pasado curso, sin que el astro argentino fuese capaz de perforar su meta ni una sola vez. Todo un seguro para Bélgica.

Más allá de eso, pocas novedades en el 'once' que previsiblemente alienará Wilmots ante Argentina. Estará Courtois y estarán también hombres de peso como Eden Hazard, Kevin de Bryne, Van Buyten y el bloque base que ha llevado al combinado belga hasta estos cuartos de final. Los únicos nombres que aparecen a parte en el listado de Wilmots son los de Anthony Vanden Borre, que se queda fuera por nada menos que una fractura de peroné y Thomas Vermaelen, que es duda por una elongación en su muslo.

Alejandro Sabella: "Esta Bélgica es una especie de generación dorada"

Alejandro Sabella compareció ante los medios de comunicación el día antes de la disputa del ecuentro; el seleccionador de la 'albiceleste' habló de la gran equidad que está caracterizando la presente edición del Mundial, aunque también se mostró convencido de que el margen de mejora de los suyos es aún grande: "Más allá de haber ganado los cuatro partidos, no jugamos todavía lo que podemos, por eso ganamos con resultados cerrados. Buscamos la mejoría. Es un Mundial muy difícil, con muchas sorpresas y el fútbol está cada vez más parejo".

"Si no estamos entre los cuatro mejores será una frustración"

Sabella señaló la importancia de acceder a la siguiente ronda como camino para cumplir con el gran objetivo de Argentina, que no es otro que la conquista del título: "Claro que si no estamos entre los cuatro mejores, será una frustración. Tenemos la confianza de pasar. Estoy pensando en el partido de mañana. Un resultado no define un rendimiento. Un resultado positivo o negativo no es definitorio para un trabajo de tres años. Obviamente queremos ganar y aspirar a lo máximo".

Por último, tuvo palabras para el rival, señalando su buen momento de forma: "Es un muy buen equipo, una especie de generación dorada".

Marc Wilmots: "Si hemos alcanzado los cuartos, no queremos quedarnos ahí"

El seleccionador de Bélgica se mostró realista en lo que le espera a los suyos en el choque ante Argentina; un realismo que no significa, aceptar una derrota honorable y aplaudir los cuartos de final hasta los que Bélgica ha sido capaz de llegar porque Wilmots dispone de sus armas y lo sabe: "Si Messi tiene un buen día, sé que voy a tener problemas, pero confío en mi grupo. Si Argentina tiene Messi, nosotros tenemos a De Bruyne, Hazard y otros jugadores", afirmaba.

Y es que el seleccionador nacional belga no duda de sus jugadores ni de su potencial y tampoco relega la posibilidad de imponerse a Argentina, una opción que se juega al colectivo y no a las individualidades: "Tenemos potencial para dar la sorpresa. Prefiero un colectivo fuerte a un equipo marcado sobre todo por un jugador extraordinario como Messi o Neymar. Siempre me quedaría con el colectivo".

"Ante Argentina no tendremos presión pero disponemos de un equipo con nueva mentalidad"

De igual modo, Wilmots reconoce que todo el peso en lo que a presión se refiere recaerá en su rival pero tiene claro que haber llegado a cuartos hace recaer una exigencia sobre Bélgica: alcanzar las semifinales: "Ante Argentina no tendremos presión. Pero ahora disponemos de un equipo con nueva mentalidad. Si hemos alcanzado los cuartos, no queremos quedarnos ahí".

Tendencia con espacio a la esperanza

Que en las filas de Argentina y Bélgica existen ciertos conocidos, es algo que ha quedado claro ya, atendiendo a los numerosos duelos existentes entre Leo Messi y Thibaut Courtois en lo que va de año -ahí, parece que el meta salió victorioso-. No obstante, lo amistoso tiene poco que ver en este encuentro, más allá de las aspiraciones de cada una de las selecciones y es que de las cuatro veces que han topado a lo largo de sus respectivas historias, sólo una de ellas fue en partido amistoso.

Bélgica ha vencido a Argentina una vez en sus cuatro enfrentamientos; fue en un Mundial

Dos encuentros mundialistas, uno olímpico y el citado duelo no oficial que vierten un balance favorable a la 'albiceleste', si bien no cierran la puerta al milagro belga. 1928 cruzaba por primera vez en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam a Argentina y Bélgica en un duelo oficial; un choque vibrante, cargado de emociones, juego y goles: nueve concretamente. La selección americana se impuso por 6-3, merced del póker de goles de Domingo Tarasconi, así como los tantos de Manuel Ferreira y el italiano nacionalizado Raimundo Orsi; para los belgas, anotaron Florimond Vanhalme, Jacques Moeschal y Raymond Brayne. Sin duda, una tesitura compleja, anotarle tres goles a la 'albiceleste' y aun así, perder por goleada.

La fase de grupos del Mundial de España 82 volvió a poner frente a frente a las dos escuadras, produciéndose aquí la única victoria que Bélgica conoce sobre Argentina, un ajustado 0-1 con gol de Erwin Vandenbergh. Tras esto, el resultado de 2-0 se repetiría en los dos siguientes encuentros y siempre en favor de la 'albiceleste', que vencería en el amistoso disputado en 1984 (Marcelo Trobbiani y Oscar Ruggeri, que además sería expulsado por roja directa en el minuto 83 de partido), imponiéndose también en la anteriuormente citada semifinal con doblete de Diego Armando Maradona.

Posibles onces