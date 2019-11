Florenzi desatasca la batalla de Grecia

El destino es muy caprichoso y hace cábalas que para sí la quisieran los tarotistas de la televisión de madrugada. Es el gran rival romanista, la Lazio, el que viste de azul y blanco en homenaje a la bandera griega. Es su rival de hoy el que luce con orgullo el nombre de Hellas. Y sin embargo, es la Loba la que cuenta en su plantilla con hasta tres internacionales por la selección del Egeo, como son Τοροσίδης, Χολέμπας y Μανωλάς. Por si fuera poco, su único compatriota en el oponente del día, Ταχτσίδης, ya echó un tiempo vestido de rojo y amarillo.

Helenismos al margen, el gran protagonista del día, en principio, no podía ser otro que Francesco Totti. El gran capitán, el hombre cuya influencia sobre la ciudad de Roma sólo se paragona a la del presidente del Gobierno y la del Papa (y no necesariamente en orden), cumplía ni más ni menos que 38 años, más de la mitad de los cuales los ha pasado defendiendo la camiseta de su equipo de la infancia. Monsieur García tuvo la sensibilidad de sacarle como titular, quizás a modo de homenaje, quizás porque, aunque ya no sea el que más aguante corriendo, sigue sin tener competencia con el balón en los pies.

No era esta la única novedad destacable sobre el césped. Entre bajas forzadas y decisiones tácticas, las alineaciones presentaban bastantes nombres distintos a lo que suele ser habitual en ambos equipos. Quizás por este motivo los jugadores de uno y otro bando echaron un plus de esfuerzo, con la esperanza de ganarse el puesto. Por desgracia, todo lo que sobraba de intensidad faltaba de precisión; entre eso y que los guardametas se mostraban bastante inspirados, no hubo manera de mover el marcador.

Y eso que se intentó con ganas. Sobre todo por parte local, que llegó a asediar la portería de Gollini. Varios remates de Destro se marcharon desviados por muy poco. Totti estuvo a punto de coronar su tarta con un gol, pero su disparo en semifallo pegó en el poste. En algún centro lateral (Maicon, como de costumbre, hacía diabluras) la pelota llegó a pasearse por delante de la línea de gol sin que ningún pie llegara a empujarla. Los cinco primeros minutos del segundo tiempo, particularmente, fueron todo un zafarrancho de combate. En el otro lado, De Sanctis también tuvo que volar para tapar misiles de Juanito Gómez. Imaginen cuánto movimiento había, que hasta Ljajic se mostró muy activo y jugó con criterio.

Todo al 24

Algo hacía falta para desbloquear una situación que no parecía conducir a ninguna parte. Los veroneses estaban cómodos, así que Mandorlini se limitó a hacer una sustitución obligada en el primer tiempo por la lesión de uno de sus volantes, y a cambiar cromos quitando al delantero Nenê (casi desapercibido) por el mito Luca Toni. Monsieur García quiso ir un paso más allá: permitió que el público ovacionara al exhausto Totti y confió en Florenzi, un jovenzuelo que ya le ha solucionado más de una papeleta.

Apostar por el caballo ganador suele dar buen resultado. El chaval demostró que debería ser indiscutible en este y en casi cualquier otro equipo del planeta como él sabe, con contundencia, cazando un balón suelto en la frontal del área y soltando un contundente derechazo que se coló abajo, junto al palo izquierdo de Gollini, quien no pudo hacer más que mirar y aplaudir. Esta vez no estaba la abuela para acompañar la celebración del gol, pero sí todo el banquillo de la Roma, Totti a la cabeza, que no dudó en saltar al césped a abrazar al héroe del día.

Con sólo un cuarto de hora por delante, y el Verona completamente noqueado, ya habría bastado para resolver el partido. Pero Destro quiso reivindicarse con una de esas genialidades que es perfectamente capaz de hacer, pero que demuestra tan poco a menudo. Controló con el pecho un balón bombeado, le dejó botar y, cuando volvía a subir, conectó otro derechazo que superó por encima al portero y entró por la escuadra. Si de por sí esto tiene mérito, imaginen si ese globo que paró el ascolano era un saque de puerta, y además se encontraba a casi 40 metros de la línea de gol. O mejor no lo imaginen. Véanlo las veces que sea necesario, porque es toda una obra de arte.

Con este 2-0, quizás demasiado castigo para la actitud que había mostrado el Hellas pero merecido por los méritos romanistas, se cerró un partido que rompe la imbatibilidad de los visitantes (quienes, aun así, se encuentran todavía bastante arriba en la tabla) y que supone la quinta victoria en otros tantos partidos para una Roma que, de momento, va por el mismo camino que el año pasado y aspira a batir su propio récord. Con la sutil diferencia de que, de momento, no se ha enfrentado a ningún grande. Pero, atención, la semana que viene toca la Juventus, y encima en Turín. Ese, y no otro, será el momento de empezar a sacar conclusiones.