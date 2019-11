Chelsea - Arsenal: duelo con más de tres puntos en juego

De gala se vestirá Stamford Bridge para recibir lo que sin duda será un partido apasionante de inicio a fin, con dos equipos con diferentes estilos, pero con la misma intención siempre: ganar.

La batalla en la media cancha será el principal atractivo de este encuentro, el conjunto de Mourinho deja caer todo el peso de su juego, tanto defensivo como ofensivo, en la dupla Matic-Fàbregas, mientras que en el Arsenal las lesiones han obligado a que Cazorla juege de mediocentro acompañando a Flamini. Los estilos de ambos conjuntos son muy diferentes, pero desde el mediocentro es desde donde se crea todo el juego para ambos.

Duelo de banquillos

La lucha táctica del encuentro será otro ingrediente más para lo que será este encuentro. Mourinho, tildado de defensivo, es ahora mismo líder de la Premier League con cinco victorias y un empate, mientras que el Arsenal es cuarto lugar con cuatro empates y dos victorias.

El juego de estos equipos es de sobra conocido, el Chelsea es un conunto directo que puede minimizar la tenencia de balón y ser un conjunto altamente peligroso en ataque. Mientras que el Arsenal depende de un buen trato al balón, de posesiones largas donde la claridad que tengan sus volantes creativos es lo que dictamina como funciona el cuadro gunner.

Cesc, ante sus orígenes

Cesc Fàbregas es actualmente pieza clave para el conjunto del Chelsea, pero no siempre lo fue así, hubo un tiempo donde el español era el alma y corazón del cuadro gunner. Cuando el mediocampista anunció su vuelta al fútbol inglés una gran cantidad de fanáticos del Arsenal esperaban que fuese a ese equipo, ya que Cesc siempre había jurado amor a esos colores, pero no fue así. Según palabras del jugador Wenger no hizo lo suficiente para ficharle, de hecho, no mostró interés en que Cesc volviese al club donde se volvió el futbolista de élite que es hoy en día. Este partido sin duda alguna tendrá un significado especial para el ex del Barcelona, quien deberá ahora intentar vencer y hundir un poco al cuadro que le dio sus mejores momentos como futbolista, el que le valió para ser la estrella en la que se convirtió.

Problemas gunners

Ambos conjuntos llegan con bajas en sus plantillas, especialmente el lado del Arsenal, quienes no podrán contar con Miker Arteta, Ramsey, Debuchy, Giroud, Walcott, entre otros. Aunque se espera que Wilshere reciba el alta médica y pueda ser de la partida, la lista de ausencias gunners son un quebradero de cabeza para el técnico francés a la hora de confeccionar un once sólido defensivamente. El cuadro de Wenger posee muchas variantes en ataque, pero desde la mitad hacia atrás son muchos los problemas que presentan.

El déficit defensivo puede ser solventado con el cambio de sistema. El Arsenal puede sorprender con un 4-1-4-1 que deje a Flamini solo como mediocentro, lo cual podría ser un suicidio ante un mediocampo tan poderoso y dinámico como el del Chelsea. De cualquier forma el conjunto del Arsenal deberá salir a ganar en un terreno sumamente peligroso, donde obtener la victoria sería un empujón anímico tremendo, además de un golpe sobre la mesa en las aspiraciones de título de este conjunto.

Stamford Bridge es un fortín

El conjunto de José Mourinho sabe el significado de ser un local fuerte, el cuadro de Mou ha ganado 25 de sus últimos 30 encuentros como local, además de haber mantenido el arco en cero en nueve de sus últimos 11 encuentros disputados. Esta marca nos demuestra que los blues se hacen un equipo casi invencible en casa, esta fortaleza es uno de los motivos por los que siempre están peleando por todos los títulos.

Aunque los blues tienen menos ausencias, estas no dejan de ser importantes. Drogba y Ramires no estarán disponibles, mientras que el estado físico de Diego Costa es una auténtica incógnita, aunque se espera que el ex Atlético de Madrid sea titular. Mourinho ha encontrado su once de lujo, del cual parece que volverá a hacer uso para este partido.

Los antecedentes de estos equipos históricamente favorecen al Arsenal. Estos clubes se han visto las caras 182 veces, siendo el Arsenal el ganador en 71 ocasiones, mientras que el Chelsea venció 58 veces y el resto -53 partidos para ser exactos- resultaron en empates. En cambio, la historia reciente favorece a los blues. El último enfrentamiento en Premier entre estos dos terminó en una goleada de escándalo a favor del Chelsea. También hay que destacar que el Arsenal no ha podido marcarle a los dirigidos por 'Mou' en ninguno de los tres partidos más recientes.

Fortalezas y debilidades

El cuadro del Chelsea tiene sus mayores fortalezas en el ataque posicional, además de una defensa muy sólida y una dupla de mediocentros, Matic-Cesc, que dota de equilibrio a un conjunto que aspira a todos los títulos. También tienen gran calidad individual y una capacidad de definición abrumadora, su principal peligro es el contragolpe, pero también sabe mantener el orden para defender bien y cerrar los espacios muy rápidamente apenas pierden el balón.

La principal debilidad del Chelsea se muestra cuando el conjunto debe manejar el balón y proponer juego durante grandes periodos de tiempo, lo cual ante el Arsenal no debe ser un problema, ya que los gunneres crecen desde la posesión, al contrario que el Chelsea, quienes seguramente cederán el balón a su rival.

En el lado de Wenger las fortalezas también son importantes, la buena movilidad del balón y la claridad en el último toque es fundamental, pero también es importante que Özil tenga un buen partido. El teutón es de esos jugadores magos, que pueden hacer magia con el juego o con una desaparición del campo. El Arsenal hasta este momento de la campaña ha sido capaz de recuperar el balón muy rápido tras perderlo, lo cual sería una gran ayuda ante el Chelsea, ya que así negaría espacios para el contragolpe. Otro gran virtud gunner es el juego aéreo y la velocidad por las bandas, lo que le podría permitir crear peligro en una zaga defensiva donde aunque es muy sólida, permite muchos espacios durante pasajes de los encuentros.

El déficit principal del cuadro gunner se encuentra cuando pierden el balón en zona de creación. Los de Wenger no son especialmente rápidos a la hora de reagruparse en defensa, por lo que si no logran recuperar el esférico a las primeras de cambio, seguramente dejarán espacios para el contragolpe, por lo que esto sería propicio para que el Chelsea pueda generar su fútbol y crear mucho daño.

Sin duda alguna este encuentro será un auténtico partidazo, el cual dejará mucha emoción, seguramente veremos un gran espectáculo porque para estos dos equipos lo único que vale es ganar. El equilibrio será fundamental para ambos conjuntos, cualquier error puede decantar la balanza.





Posibles onces