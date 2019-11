Castra Taurinorum resiste al invasor

Cuenta Tito Livio en sus crónicas Ab urbe condita, fechadas apenas alguna década antes del (supuesto) nacimiento de Cristo, que los taurinos eran una antigua tribu celta que ocupaba el tramo inicial del valle del río Po. Aparentemente eran gente más bien tranquila, hasta el punto de que las cohortes y centurias ni siquiera se tuvieron que molestar en conquistarles: ya lo habían hecho los cartagineses por ellos años atrás. Roma no tuvo más que mandar por allí alguna tropa pacificadora y fundar una colonia en las ruinas de Taurasia, la antigua capital, cuyo nombre aparentemente no vendría del toro, sino de una vieja palabra indoeuropea que significaría "monte".

Los actuales piamonteses, sin embargo, han aprovechado la confusión lingüística para sacar un carácter bravo e indomable, que a poco que uno se despiste suelta una cornada. Del Turín decimonónico surgió la iniciativa de unificar Italia, de la moderna ciudad alpina salió el poderío industrial que el siglo pasado llegó a convertir, al menos durante un tiempo, al Bel Paese en una de las potencias económicas mundiales. Si bien el grueso de la población se identifica con el grana del Torino, es la Juventus la que encarna el espíritu belicoso, el sentimiento de invencibilidad de la revivida Castra Taurinorum. Ya no hay un César Augusto que la domine. Las legiones de hoy, que no vienen en chanclas sino en botas de tacos, las dirige otro emperador de merecida fama como es Francesco Totti, pero sus pilum y sus gladius no están, ni de lejos, tan afilados.

Es Turín lo último que le falta por conquistar a la revivida Legión de la Urbe. Todo lo demás, toda la Península, ha caído otra vez bajo el yugo del SPQR. Pero los irreducibles, los Irreducibili que siempre han acompañado a la Juve en sus muchos cambios de estadio, se niegan a aceptar una derrota. Sus ancestros celtas puede que tengan algo que ver con Astérix y compañía. Quién sabe. El caso es que, por ahora, Roma no logra encontrar la manera de recuperar su hegemonía. Lo intenta, lo llega a rozar con la punta de los dedos, pero de momento sigue malgastando oportunidades.

Calcio di rigore

Todo el que haya jugado al fútbol alguna vez, aunque sea en la más oscura liga aficionada de algún pueblo de mala muerte, se ha visto en una situación concreta de lo más delicada. Hay falta en contra en la frontal del área y el portero pide a unos cuantos que se pongan en la barrera. Toca elegir entre arriesgarse a recibir un pelotazo en los morros (o en otro sitio peor) o protegerse con los brazos y exponerse a un posible penalti.

Como lo de dejarse romper la nariz es una locura sólo al alcance del Mono Burgos o, quizás, Puyol, Maicon hizo lo sensato, lo que habríamos hecho todos. De manera que el disparo de Pirlo impactó de lleno en su antebrazo. Fue la segunda pena máxima que le pitan al lateral brasileño, ambas claras, aunque en ninguna de las dos se le puede considerar del todo culpable. El caso es que Tévez colocó el balón en el punto de los once metros y logró engañar a Skorupski, quien hasta entonces no había tenido demasiada tarea.

Muy felices se las prometía la Juventus, por delante con apenas media hora de juego contra el, indiscutiblemente, rival más duro de cuantos han pasado y pasarán este año por su (no nos cansaremos de repetirlo) precioso estadio. Además, la Roma parecía estar desquiciada. Además de la correspondiente amarilla para Maicon, las protestas reiteradas mandaron a Monsieur García directamente a la grada, expulsado de manera digital por esa extraña normativa que, desde hace unos años, prohíbe por alguna razón misteriosa enseñar tarjetas a los entrenadores.

Con lo que no contaba la Vecchia Signora es con el factor Rocchi. El árbitro no estaba dispuesto a que un partido calentito por naturaleza, no sólo por la rivalidad actual sino por los antecedentes de décadas de enfrentamientos, se le escapara de las manos. Así que optó por la vía más drástica: falta que veía, falta que pitaba, y si tenía que sacar la tarjeta a pasear, no se andaba con contemplaciones. De ahí que, en una falta lateral colgada al área, pitara un nuevo penalti por un agarrón de Lichtsteiner a Totti que, reglamento en mano, es indiscutiblemente sancionable, pero que muchos otros jueces habrían pasado por alto. El propio Capitano se encargó del lanzamiento, que transformó con su eficacia habitual. En la celebración, debido a motivos desconocidos, el propio número 10 y Bonucci fueron sancionados.

Todo esto había ocurrido en los, posiblemente, treinta minutos más vertiginosos del campeonato, pero lo que faltaba por venir antes del descanso no se iba a quedar atrás. El partido se había convertido en un correcalles en el que, sin solución de continuidad, la pelota pasaba a toda velocidad de un área a la otra. En una de estas, a Gervinho, ese chupón diplomado, ese potro desbocado amante de la floritura estéril, de pronto se le encendió la bombilla (no interpreten aquí ningún chiste fácil sobre su avanzada y mal disimulada calvicie) y se le ocurrió levantar la cabeza.

Así fue como demostró que, cuando quiere, cuando se le ocurre pararse a pensar, tiene un talento fuera de toda duda. De un vistazo rápido intuyó el desmarque de Iturbe, que le ganó la espalda a los centrales juventinos en su primer error de todo el año, y vio el hueco a la espalda en el que poner el balón, en un gesto digno del mismísimo Laudrup. El extremo argentino, solo delante de Buffon, tuvo la sangre fría suficiente para superar al, según muchos, mejor guardameta del mundo.

¿Creían que ahí acababa todo? No sean ingenuos, recuerden la identidad de los contendientes. Antes del descanso faltaba por ver una lesión y un gol más. El herido fue el juventino Cáceres, y a pesar de cómo estaba transcurriendo el partido, no fue por ninguna agresión rival. En una pugna por el balón con Gervinho, el ex barcelonista no pudo seguir el ritmo del marfileño y sufrió un tirón muscular. Hubo cierta polémica, ya que el atacante giallorosso no se dio cuenta y continuó la jugada, aunque la bronca no pasó a mayores porque, aunque por poco, el lanzamiento final acabó fuera.

Dos minutos tuvo que añadir Rocchi para compensar todo lo perdido entre goles, tarjetas e interrupciones varias. Un minuto y medio se llevaba del tiempo extra cuando, en una internada de Pogba interrumpida por una patada de Pjanic, el árbitro vio un nuevo penalti. La falta fue clara; lo que ofrece más dudas es si se produjo dentro o fuera del área. En todo caso, a pesar de las protestas, la tercera pena máxima se lanzó y Tévez consiguió su segundo acierto en otros tantos intentos.

Una buena tila

Tantísimo desgaste, tan excesivo derroche de emociones, tenía que pasar factura forzosamente tras la pausa. Los jugadores de uno y otro equipo salieron mucho más calmados, conscientes de que sus fuerzas eran muy parejas y de que, con lo caliente que tenía el árbitro el brazo de amonestar, más valía bajar las revoluciones si querían evitarse algún disgusto. Menos faltas, menos carreras, más juego posicional, más intentos por dominar el centro del campo en lugar de lanzarse al ataque; en esto parecía consistir la nueva fase del combate.

En este sentido la balanza parecía ligeramente decantada del lado romanista, comandado por un imperial Keita que, en su afán de callar la boca a los críticos (mea culpa), no sólo no ha llegado a Roma a retirarse, sino que cada vez que juega (y ante la baja indefinida de Strootman y las frecuentes ausencias de De Rossi, son muchas las oportunidades que está teniendo) da una clase magistral de equilibrio posicional, de habilidad en la recuperación de balón y de distribución del juego, e incluso de despliegue físico, algo digno de elogio a sus 34 años. La medular juventina, Pirlo incluido, no podía permitirse el lujo de organizar ataques, ocupada como estaba en frenarle.

Durante un buen rato, apenas hubo ocasiones de gol dignas de mención. Gervinho había perdido la lucidez del primer tiempo y volvía a correr sólo para adelante, sin orden ni mesura. Los ataques romanos se limitaban a algún intento de desborde que cortaba hábilmente la zaga bianconera, sobre todo Chiellini, o algún pelotazo lejano que en rugby habría sido una transformación excelente. Por parte local tampoco estaba la cosa mucho mejor, aunque sí hay que recordar un cabezazo de Morata, salido en lugar del intrascendente Llorente, que impactó en el larguero.

Pero a última hora, cuando los dos daban por bueno el empate, llegó lo inesperado. Córner a favor de la Juventus, despeja sin problemas la defensa romanista, el balón queda suelto unos metros por detrás de la frontal del área. Sin ninguna camiseta roja estorbando, las fuerzas empezaban a fallar, el único que estaba por allí era Leonardo Bonucci, que no había subido al remate. Sin dejarla botar, engancha un derechazo que lo mismo podría haber despeinado a un espectador en el segundo anfiteatro, que irse adonde se fue: pegada a la base del poste derecho de Skorupski, imposible de detener ni para el polaco ni para Supermán con guantes.

Con poco tiempo por delante, el arreón desesperado de la Loba sólo sirvió para caldear los ánimos todavía más si cabe. Manolas estropeó su notable partido al encararse con Morata tras una falta que no fue para tanto; ante el tumulto que se montó, a Rocchi no le quedó otra que tirar de cartulina roja. Los intentos de última hora se encontraron con el mismo muro que los capitalinos llevaban intentando derribar toda la segunda mitad.

El encuentro deja a una Juventus consolidada en su puesto de líder, con seis victorias en otros tantos encuentros, y amenazando muy de cerca el récord del pleno al 10 que estableció su rival de hoy el año pasado. La lectura más positiva que pueden sacar los blanquinegros del partido de hoy es que, en toda Italia, sólo tienen un rival, y hasta a él son capaces de vencer. No puede decirse que el triunfo haya sido fruto de la suerte, ni tampoco que el árbitro les haya favorecido (con la posible salvedad del segundo penalti, gracias al cual los programas de televisión que viven de la polémica, que más allá de los Alpes también los hay, van a tener horas y más horas de programación cubierta).

A la Roma le queda el consuelo de que, aunque el marcador diga lo contrario, no ha sido inferior. Si el terreno de juego hubiera estado rodeado de pistas de atletismo probablemente el resultado sería diferente. Es un alivio menor, porque de momento, los hechos dicen que ya está tres puntos por debajo en la tabla, y recuperarlos va a ser una misión muy complicada.

