Once ideal de la Liga Portuguesa 2014/15

Finalizada la temporada 2014/2015 de la Liga Portuguesa, la redacción de Portugal VAVEL ha decidido quiénes serán los integrantes del once ideal y del entrenador del año. Seguro que hay jugadores destacados que no han podido entrar en el once, pues ha habido más de once jugadores que han completado una gran temporada en la Liga NOS, pero éstos son los elegidos:

PORTERO

Matheus (Sporting Braga)

Durante esta Liga NOS se ha podido comprobar que hay grandes porteros en la competición portuguesa. Uno de ellos, y posiblemente el que mejor y más completa temporada ha hecho, ha sido el portero del Sporting Braga. Con tan solo 23 años, Matheus ha demostrado gran madurez bajo palos, con una enorme seguridad, elemento que da mucha confianza al equipo. Guardameta dotado de grandes reflejos que toma muy buenas decisiones y que ejecuta con valentía y confianza sus salidas de la portería. Su partido más imponente fue frente al Benfica, donde se consagró como uno de los mejores porteros del momento en Portugal con actuaciones espectaculares. La próxima campaña jugará competiciones europeas con su club y Europa disfrutará de un gran portero. Si continúa a este gran nivel, podrá dar el salto a algún grande europeo.

DEFENSAS

Danilo (FC Oporto)

El lateral se ha coronado como uno de los mejores defensores derechos del mundo, lo cual le ha valido para ser contratado por 30 millones por el Real Madrid y ser convocado con Brasil para la Copa América, aunque una lesión en un partido amistoso le impidió participar. Su explosión en la Champions League le ha servido como escaparate al mundo y ha hecho que todos prestasen atención a sus actuaciones en la Liga NOS. Seis goles y cuatro asistencias en 29 partidos son las estadísticas de un lateral que influye decisivamente en el juego de su equipo desde la defensa. Su capacidad de superar líneas de pase con su depurada técnica le hace imprescindible para salir de la presión de los rivales y ha sido uno de los activos más importantes del Oporto de Lopetegui a la hora de afrontar las cuatro competiciones en que se mantuvieron vivos hasta bien avanzada la temporada. Corona una grandísima etapa en el club portista siendo el mejor lateral de los últimos años.

Luisão (SL Benfica)

El indiscutible y eterno capitán del Benfica se ha ganado el sitio en el once ideal de la temporada en la Liga Portuguesa como siempre, gracias a su trabajo, constancia y esfuerzo. Sólido en defensa y determinante en las ocasiones que las águilas recibían en contra, hizo valer un año más su experiencia al corte y su buen posicionamiento. Además, ha anotado varios goles de cabeza y ha demostrado la garra que transmite al equipo. Una temporada más, ha sido indispensable en los planes del entrenador y, el icono de la afición encarnada, con sus cuatro tantos, ha sido un baluarte para conseguir el título de liga. A sus 34 años, sigue demostrando que tiene fútbol en las botas para mantenerse en un grande como el Benfica, siendo decisivo en muchos partidos y demostrando que no hay jugador que le quite el puesto, pues el capitán ya compensa su pérdida de velocidad al corte con un buen posicionamiento y saber estar. Esta temporada ha ampliado su palmarés gracias a la consecución del título liguero, la Supertaça y la Taça da Liga.

Paulo Oliveira (Sporting de Portugal)

Después de un inicio de temporada en el que parecía que el paso de Guimarães al Sporting le quedaba grande, Paulo Oliveira se ha convertido en el central más utilizado por Marco Silva a lo largo de la temporada, pasando de la grada a liderar el eje de la zaga leonina. La salida de Marcos Rojo y Maurício le hizo dar un paso al frente y asumir responsabilidades en su primera temporada en un equipo con exigencias para recuperar su espacio natural en el fútbol portugués. El central famalicense tiene el mismo corte que la nueva generación de centrales post-Ricardo Carvalho, con un excelente dominio táctico de su posición, rápido en la ejecución de movimientos y ordenado en la transición defensiva. No es un central exuberante, sino efectivo, de perfil bajo porque basa su juego en la eficacia, no pierde la posición, sabe cubrir los distintos ángulos de la defensa y maneja relativaente bien las distancias a sus espaldas, lo que le resulta de gran utilidad para jugar en equipos con defensas abiertas y que asumen riesgos porque saben que tienen a un jugador capacitado para tapar esos huecos

Tiago Pinto (Rio Ave)

Tiago Pinto ha tenido que convivir todos estos años con la difícil misión de ser hijo del mítico João Vieira Pinto. Así salió del Sporting buscando un camino propio más allá de los grandes, y ha tenido que corregir el camino de su carrera después de su discreto paso por la liga española. En su retorno a Portugal volvió a recalar en Vila do Conde, donde había cumplido sus mejores temporadas y esta temporada, ya como un jugador maduro, ha demostrado que algunos jugadores necesitan partidos para poder evolucionar y confianza para atreverse a hacer cosas. De la mano de Pedro Martins, Tiago Pinto ha vuelto a ser ese lateral aseado en defensa y atrevido en sus apariciones ofensivas. Además de ofrecer la entrega y agresividad típica de su fútbol hasta el momento, ha mostrado grandes detalles técnicos en sus movimientos no sólo de ataque (quedará para el recuerdo su gran gol en el Restelo) sino para ayudar a generar el juego ofensivo de su equipo, dando salida al balón desde la siempre difícil banda izquierda.

CENTROCAMPISTAS

Casemiro (FC Oporto)

Tan espectacular ha sido la temporada del centrocampista brasileño que el Real Madrid ha tenido que repescar al jugador dejando una buena dosis de millones en las arcas del Dragão. Casemiro no sólo ha rendido a un nivel excelente en el terreno de juego, sino que en apenas meses cogió un peso más que considerable en el vestuario el equipo portista. Más de 40 partidos disputados entre Liga, Champions y las dos Taças portuguesas. Quizás a nivel ofensivo no haya sido tan destacado (cuatro goles y tres asistencias), pero en lo que se refiere a organización táctica, distribución del juego e intensidad a la hora de defender, el jugador ha demostrado ser uno de los mejores en su posición pese a no llegar ni a los 24 años. Su potencia, gran juego con los pies y ahora su gran presición y colocación en los disparos de larga distancia le han bastado para firmar goles espectaculares incluso desde el libre directo, un aspecto en el que no destacaba ni mucho menos en el Real Madrid. Sobresaliente el año del brasileño, sin duda la mejor temporada en lo que lleva de carrera.

André André (Vitória Guimarães)

El portugués ha sido sin duda el mejor jugador del Vitória SC y uno de los mejores de toda la liga, lo que le ha llevado a fichar por uno de los tres grandes clubes lusos, el Oporto. Hacía jugar a su equipo, y todo el juego del Vitória empezaba o pasaba por sus botas. Además, ha conseguido marcar once tantos en la liga, demostrando también su olfato goleador pero sobre todo ser un especialista en penaltis, pues han sido más de siete tantos desde los once metros. Agarró con fuerza el brazalete de capitán de su equipo, demostrando gran liderazgo y compromiso, y su gran temporada le ha valido la llamada de Fernando Santos para representar a su país en la selección absoluta. Ha sido de los pocos jugadores que han permanecido en el club de Guimarães a pesar de recibir ofertas, pero una nueva gran temporada le ha hecho imposible al club quedarse con sus servicios. El fútbol de este portugués de 25 años acaba de comenzar y dará que hablar en el Oporto para ganarse el puesto fijo en el conjunto de Julen Lopetegui y en la Seleção.

João Mário (Sporting de Portugal)

Temporada más que completa del mediocentro luso que se ha ganado a pulso su participación en el Europeo sub-21 a lo largo de toda la temporada. Los números avalan su buen año y su asociación con Adrien Silva en el centro del campo leonino, en ese doble pivote avanzado por delante de William Carvalho ha sido espectacular. Llegó en verano tras una enorme temporada cedido en Setúbal y partía como suplente de André Martins, pero sus actuaciones le hicieron ser indiscutible en el once. Organización de juego, solidaridad defensiva y llegada con soltura al ataque son el mayor punto a favor de este joven jugador con un futuro más que esperanzador. A sus 22 años, su aportación al equipo ha sido más que necesaria para la consecución de la Taça de Portugal, además de una meritória y holgada tercera plaza liguera. Lo ha jugado prácticamente todo y desde la directiva de Sporting de Portugal ya ven en él un faro de guía en el juego leonino, además de la complementación ideal del propio capitán, Adrien Silva, en la zona de máquinas del equipo.

DELANTEROS

Nani (Sporting de Portugal)

El extremo del Sporting de Portugal fue al comienzo de la temporada uno de los fichajes 'bomba' en la Liga Portuguesa, pues no tenía hueco en el Manchester United y decidió volver a su club de origen para relanzar su carrera tanto en en el equipo como en la Seleção. El jugador de 28 años tuvo su mejor momento en la Champions League, donde marcó cuatro goles en cinco partidos disputados. En cuanto a la Liga NOS, Nani jugó 27 partidos marcando siete goles, algunos de ellos de bellísima factura demostrando que es de los jugadores más talentosos del continente europeo, aunque siempre le han afectado las altas expectativas que se tenían de él. Más allá de su promedio de goles, Nani fue un gran asistente para los Slimani, Montero, Carrillo o Tanaka. La obtención de la Taca de Portugal fue la 'guinda' a una gran temporada en la cual su potencia futbolística llevó al éxito de los leones. Su nivel poco a poco fue de menos a más, donde logró mostrar que su carrera aún puede dar muchas tardes de gloria allá donde vaya.

Jonas (SL Benfica)

Sus 20 goles y seis asistencias le sirvieron para convertirse en el jugador estrella del campeón de liga en su primera temporada en Portugal. El brasileño llegó a la cifra de los 20 tantos por segunda vez en su carrera (también lo consiguió en la temporada 2009 en Gremio) y su amplio registro de recursos le ha permitido anotar algunos de los mejores goles del campeonato. En cinco ocasiones anotó un doblete y en otras cinco abrió el marcador del partido, por lo que la importancia del ex-valencianista va más allá de lo que los números pueden explicar. Su perfecto entendimiento con Lima ha causado pavor a las defensas de la Liga NOS, y su incansable trabajo en el campo intercambiandose posiciones con los extremos y Pizzi en la mediapunta ha hecho del ataque de los de Jorge Jesús uno de los más vistosos de Europa. Y eso que llegó tarde al equipo, con lo que eso conlleva para la adaptación a una nueva liga, lo que provocó que no pudiera jugar la Champions League.

Jackson Martínez (FC Oporto)

El colombiano sigue en la cúspide de su carrera deportiva. Pese a que Oporto no pudo ganar la Liga, la pantera de Chocó con sus 21 goles se adjudicó, por tercer año consecutivo, el trofeo de máximo goleador de la Liga NOS. El delantero que jugará la próxima temporada en el Atlético de Madrid sigue maravillando a los hinchas del Dragão, quienes vieron como el atacante cafetero es sinónimo de goles y éxitos. 'Cha cha cha' contribuyó para que el Oporto alcanzara los cuartos de final de la UEFA Champions League con ocho goles en diez partidos disputados en la máxima competición europea. En total, 42 partidos disputados y 32 goles anotados, su mejor producción con el equipo luso. Jackson Martínez cierra una magnífica etapa en el club portista, con 133 partidos y 92 goles marcados en tres temporadas para los dragones.

ENTRENADOR

Rui Vitória (Vitória Guimarães)

Muchos han quedado sorprendidos con la gran temporada qie ha hecho el que es ahora técnico del Benfica. En los banquillos del Alfonso Henriques consiguió crear un once muy sólido, solvente, capaz de plantar cara a cualquier partido y con una férrea defensa combinada con un efectivo ataque. Sus números han sido descomunales para dirigir a un equipo que ni mucho menos tiene la capaciad fiananciera ni futbolística como los tres grandes de Portugal. 55 puntos en total, a sólo tres del cuarto clasificado y habiendo ocupado los puestos 'Champions' durante buena parte de la primera vuelta. Quince victorias, diez empates y apenas nueve derrotas en 34 partidos en la Liga NOS. Se le echará de menos en el equipo 'do Minho' y muchos apuntan que podrá suplir el vacío que ha dejado Jorge Jesus en el banquillo en el Estádio da Luz.

Once ideal de la Liga NOS 2014/15