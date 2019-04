Mercado de fichajes de la Liga Portuguesa temporada 2015/2016

EQUIPO ALTAS BAJAS



SL Benfica - Raúl Jiménez (Atlético de Madrid)

- Mitroglou (Fulham *C)

- Sílvio (Atlético de Madrid *C)

- Adel Taarabt (QPR)

- Mehdi Carcela (Standard Lieja)

- Diego Lopes (Rio Ave)

- Marçal (CD Nacional)

- Bilal Ould-Chikh (Twente)

- Pelé (AC Milán)

- Raphael Guzzo (GD Chaves)

- Ederson (Rio Ave)

- Dálcio (Belenenses)

- Francisco Vera (Rubio Ñu)

- Jhon Murillo (Zamora (Venez.))

- Aírton (Botafogo *VC)

- Jorge Rojas (G y E La Plata *VC)

- Filip Djuricic (Southampton *VC) - Nélson Oliveira (Nottm Forest *C)

- Ola John (Reading *C)

- Marçal (Gaziantespor *C)

- Jonathan Rodríguez (Deportivo *C)

- Daniel Candeias (FC Metz *VC)

- Hany Mukhtar (RB Salsburgo *C)

- Rúben Amorim (Al-Wakrah)

- Luis Fariña (Rayo Vallecano *C)

- Yannick Djaló (Mordovia *C)

- Diego Lopes (Kayserispor *C)

- Pelé (Paços de Ferreira *C)

- Rodrigo Lima (Al-Ahli)

- César (Flamengo *C)

- Diego Lopes (Kayserispor *C)

- Derley (Kayserispor *C)

- Jhon Murillo (Tondela *C)

- Artur Moraes (Osmanlispor)

- Bebé (Rayo Vallecano *C)

- Ivan Cavaleiro (Mónaco)

- André Gomes (Valencia CF)

- Rodrigo (Valencia CF)

- João Cancelo (Valencia CF)

- Maxi Pereira (FC Oporto)

- Ramiro Funes Mori (Monterrey)

- Miralem Sulejmani (Young Boys)

- Loris Benito (Young Boys)



FC Porto - Jesús Corona (FC Twente)

- Miguel Layún (Watford *C)

- Aly Cissocko (Aston Villa *C)

- Pablo Daniel Osvaldo (Libre)

- Maxi Pereira (SL Benfica)

- Iker Casillas (Real Madrid)

- Gianelli Imbula (Ol.Marsella)

- Alberto Bueno (Rayo Vallecano)

- André André (Vitória Guimarães)

- Danilo Pereira (CS Marítimo)

- Walter (CA Paranaense *VC)

- Sérgio Oliveira (Paços Ferreira *VC)

- Marat Izmailov (Krasnodar *VC)

- Silvestre Varela (Parma *VC)

- Rolando (Olympique Marsella)

- Juan Quintero (Rennes *C)

- Adrián López (Villarreal *C)

- Daniel Opare (Augsburgo *C)

- Ricardo Pereira (OGC Niza*C)

- Ricardo Nunes (Vitória Setúbal *C)

- Djalma (Genclerbirligi)

- Héctor Quiñones (Libre)

- Hernâni (Olympiacos)

- Gonçalo Paciência (Académica *C)

- Ricardo Quaresma (Besiktas)

- Alex Sandro (Juventus)

- Sinan Bolat (Club Brujas *C)

- Tiago Rodrígues (Marítimo)

- Sami (Akhisarspor *C)

- Andrés Fernández (Granada *C)

- Otávio (Vitória Guimarães *C)

- Licá (Vitória Guimarães *C)

- Diego Reyes (Real Sociedad *C)

- Josué (Bursaspor *C)

- Kléber (BJ Guoan)

- Nabil Ghilas (Levante UD *C)

- Jackson Martínez (Atlético Madrid)

- Danilo (Real Madrid)

- Carlos Eduardo (Al-Hilal Riyadh)

- Fabiano (Fenerbahce *C)

- Abdoulaye Bá (Fenerbahce *C)

- Tozé (Vitória Guimarães)

- Óliver Torres (Atlético Madrid *VC)

- Casemiro (Real Madrid)

- José Campaña (Sampdoria *VC)



Sporting CP - Bruno Paulista (Bahía)

- Alberto Aquilani (Fiorentina)

- Ciani (Lazio)

- Teo Gutiérrez (River Plate)

- João Pereira (Libre)

- Naldo (Udinese)

- Bryan Ruiz (Fulham)

- Ewerton (Anzhi)

- Azbe Jug (Girondins de Burdeos)

- Zakaria Labyad (Vitesse *VC)

- Diogo Salomão (Deportivo Coruña *VC)

- Valentín Viola (Kardemir Karabukspor *VC)

- Ricardo Esgaio (Académica Coimbra *VC) - Ciani (RCD Espanyol)

- Wilson Eduardo (SC Braga)

- Heldon (Rio Ave *C)

- Diego Capel (Genoa)

- Slavchev (Apollon Limassol *C)

- Miguel Lopes (Granada *C)

- Wallyson Mallmann (Niza *C)

- Naby Sarr (Charlton Athletic)

- Cédric Soares (Southampton)

- Nani (Manchester United *VC)

- Shikabala (Zamalek)



Sporting Braga - Aarón Ñíguez (Elche CF)

- Filipe Augusto (Rio Ave *C)

- Stojiljkovic (Cukaricki *C)

- Wilson Eduardo (Sporting CP)

- Ahmed Hassan (Rio Ave)

- Arghus (Maribor)

- Rui Fonte (Benfica *C)

- Alef (Ponte Preta)

- Joan Roman (FC Barcelona 'B')

- Ricardo Ferreira (Paços Ferreira)

- Crislan (CA Penapolense)

- William Pottker (Figueirense *C)

- Rodrigo Pinho (Madureira)

- Luís Silva (Gil Vicente *VC)

- Cristiano (Académica *VC)

- João Pedro (Moreirense *VC)

- Joãozinho (Astra Giurgiu *VC) - Tiago Gomes (FC Metz *C)

- Érick Moreno (Valladolid *C)

- Pedro Tiba (Valladolid *C)

- Aderlan Santos (Valencia CF)

- Rodrigo Battaglia (Moreirense *C)

- Fábio Martins (Paços Ferreira *C)

- Luís Silva (Chaves *C)

- Felipe Pardo (Olympiacos)

- Danilo Barbosa (Valencia CF *C)

- Zé Luís (Spartak de Moscú)

- Éder (Swansea)

- Rúben Micael (Shijiazhuang Yongchang)

- Vincent Sasso (Sheffield Wed. *C)

- Juan Carlos (Málaga CF *C)

- Yazalde (Rio Ave)

- Aníbal (Rio Ave)

- Vítor Goias (Botev Plovdiv)

- Salvador Agra (Real Betis *VC)



Vitória Guimarães - Henrique (Mirassol FC *C)

- João Correia (Pinhalnovense)

- Marcos (Grémio Anápolis)

- Bruno Mendes (Avaí)

- Otávio (FC Oporto *C)

- Licá (FC Oporto *C)

- Tozé (FC Oporto)

- Santiago Montoya (Vasco da Gama *C)

- Serginho (SL Benfica)

- Bruno Gaspar (SL Benfica)

- Diogo Gomes (Leixões)

- Tyler Boyd (Wellington Phoenix)

- João Pedro (Vitória Guimarães 'B')

- Dalbert (Académico Viseu) - Bernard Mensah (Atlético Madrid)

- Nii Plange (Vitória Guimarães)

- André André (FC Oporto)

- Khalil Chemmam (Esperance Tunis)

- Kanú (Vitória Brasil *C)

- Jonatan Álvez (CA Torque *VC)

- Ivo Rodrigues (FC Oporto *VC)

- Sami (FC Oporto *VC)



Belenenses - Luís Leal (Apoel FC *C)

- Kuka (Karabükspor *C)

- Gonçalo Silva (SC Braga B *C)

- André Geraldes (Sporting CP *C)

- Rúben Pinto (Benfica 'B')

- Tonel (Feirense)

- João Vilela (Gil Vicente)

- João Amorim (Académico Viseu)

- Ricardo Ribeiro (Olhanense)

- Tiago Almeida (Académico Viseu)

- André Sousa (Académico Viseu)

- Traquina (SC Covilhã)

- Rafael Floro (Sheffield Wed.)

- André Teixeira (Trofense *VC)

- Adílson (Olhanense *VC)

- Kaká (Marítimo 'B' *VC)

- Parreira (Operário Desp. *VC)

- Luís Cortez (Casa Pia *VC)

- Deyverson (Levante)

- João Meira

- Nelson (Alcorcón)

- Rafael Veloso (Chaves *C)

- Tiago Almeida (Chaves *C)

- Matt Jones (Tondela *C)

- Mailó (SC Covilhã *C)

- Daniel Martins (Penafiel)

- Dálcio (Benfica)

- Tiago Duque (Farense)

- Rui Fonte (Benfica 'B' *VC)

- Pelé (AC Milán *VC)

- Rodrigo Dantas (Varzim)



CD Nacional - Salvador Agra (Real Betis)

- Gustavo (Criciúma EC *C)

- Wanderson (AA Ponte Preta)

- Zezinho (Atlético-PR *C)

- Washington Santana (Penapolense)

- William Mambela (Alianza Lima *VC)

- Nené Bonilha (Corinthians)

- Matthew Rusike (Kaizer Chiefs)

- Mauro Cerqueira (Moura AC)

- Jota (Atlético CP *VC)

- Reginaldo (Santa Clara *VC)

- Sérgio Duarte (Lusitano FC *VC) - Lucas João (Sheffiel Wed.)

- Reginaldo

- Car Peters (De Graafschap)

- Rony Santos

- Marco Matías (Sheffield Wed.)

- Miguel Rodrigues ( Vitória Setúbal)

- Sérgio Duarte (Oriental *C)

- Marçal (SL Benfica)

- Wagner (CD Tondela)

- Freire (Apollon Limassol)

- Bata (Penafiel *C)

- Saleh Gomaa (Enppi Club *VC)

- Christian (CFR Cluj *VC)

- Tiago Rodrigues (Porto *VC)



Paços Ferreira - João Silva (Palermo)

- Fábio Martins (SC Braga *C)

- Pelé (Benfica *C)

- Roniel (FC Porto 'B' *C)

- Fábio Cardoso (Benfica 'B' *C)

- Marafona (Moreirense)

- Bruno dos Santos (Freamunde)

- Paulo Henrique (Santa Clara)

- Lorran (Gremio Esportivo Anápolis)

- Marco Baixinho (CD Mafra)

- João Gois (GD Chaves)

- Miguel Vieira (Desportivo Aves)

- Rodrigo Antonio (Olhanense *VC)

- Barnes Osei (Uniao Madeira *VC)

- Rúben Ribeiro (Gil Vicente *VC)

- Urreta (Peñarol *VC)

- Paulo Freitas (Pedras Rubras *VC) - Cícero (Sanliurfaspor)

- Vasco Rocha (Feirense)

- Paolo Hurtado (Reading)

- Nelson Pedroso (Desp. Aves)

- Jean Michael Seri ( OGC Nice)

- Sérgio Oliveira (FC Oporto *VC)

- Rodrigo Galo (AEK Atenas)

- Jaílson (FC Arouca)

- Rafael Amorim (Al-Mesaimeer Sports Club)

- António Filipe (GD Chaves)

- Ricardo Ferreira (Olhanense *VC)

- Rúben Pinto (Benfica 'B' *VC)



CS Marítimo - Babá (Sevilla FC)

- Patrick (América-MG)

- Romario (Internacional)

- Tiago Rodrígues (FC Porto *C)

- Dirceu (Londrina EC)

- Gevorg Ghazaryan (AOK Kerkyra)

- Issiaka Bamba (Ivoire Academia)

- Rodrigo Dias (Cruzeiro)

- Deyvisson (Tondela)

- Ulysse Diallo (Académica)

- Marakis (Portimonense *VC)

- Lynneeker (Cruzeiro)

- Diney (Marítimo 'B') - Gegê (Arouca)

- Felix Micolta (Medellin)

- Theo Weeks (Ermis)

- Kukula (Feirense *C)

- Kar Ramsjtein (Almere City)

- Semedo (Feirense *C)

- Bruno Gallo (Vasco da Gama)

- Danilo Pereira (FC Porto)

- Patrick Bauer (Charlton Athletic)

- Luís Olím (Retirado)



Rio Ave - Kravinovic (NK Zagreb)

- Edimar (Chievo Verona *C)

- Kayembe (FC Porto *C)

- Heldon (Sporting CP *C)

- Pedro Paulo (Atlético Paranaense)

- Zé Paulo (Corinthians)

- Pedro Moreira (FC Oporto 'B')

- Yazalde (Sporting Braga)

- Aníbal (Sporting Braga)

- Helder Guedes (Penafiel)

- Zé Pedro (Limianos)

- Pedrinho (Lorient)

- Kizito (SC Covilhã)

- João Novais (Leixões SC)

- Rui Vieira (Marítimo 'B')

- José Postiga (Sporting CP 'B')

- Silvério Silva (Famalicão *VC)

- Renato Santos (CD Tondela *VC) - Ahmed Hassan (Sporting Braga)

- Filipe Augusto (Sporting Braga *C)

- Bruno Sousa (Oliveirense)

- Silvério (Famalicão *C)

- Yonathan del Valle (Kasimpasa *C)

- Jonathan Ñíguez (Feirense)

- William Jebor (Ponferradina *C)

- Esmael Gonçalves (Al-Ettifaq *C)

- Tiago Pinto (Osmanlispor)

- Boateng (Moreirense)

- Ernest (Moreirense)

- Fabinho (Mónaco)

- Ederson (Benfica)

- Diego Lopes (Benfica)

- Prince-Gouano (Atalanta *VC)



Moreirense - Rafael Martins (Levante UD *C)

- Iuri Medeiros (Sporting CP *C)

- Rodrigo Battaglia (SC Braga) *C)

- João Palhinha (Sporting B *C)

- Betinho (Sporting B *C)

- Nilson (Persépolis)

- Evaldo (Moreirense)

- Ernest (Rio Ave)

- Victor Braga (União Leiria)

- Boateng (Rio Ave)

- Filipe Gonçalves (Estoril-Praia)

- André Fontes (FC Penafiel)

- Stefanovic (GD Chaves)

- Rafa Sousa (FC Penafiel)

- Luís Carlos (Korona Kielce)

- André Micael (Zawisza Bydgoszcz)

- João Vieira (GD Chaves)

- Pierre Sagna (GD Chaves)

- Alan Schons (Esporte Clube Juventude)

- Rafa (FC Felgueiras *VC)

- Vítor Gómes (Balikesirspor *VC) - Tiago Carreira (Felgueiras *C)

- Caleb Gomina (SC Vila-Real *C)

- Hélio Cruz (Atlético CP)

- André Simões (AEK Atenas)

- Arsénio (FC Litex Lovetch)

- Paulinho (Uniao Madeira)

- Marafona (Paços Ferreira)

- Diego Cunha (GD Chaves)

- Elízio (Apollon Limassol)

- João Pedro Silva (FC Famaliçao)

- Leandro Souza ( FC Famaliçao)

- Gerso (Estoril Praia *VC)

- Alex (Pandurii Targu Jiu *VC)

- João Pedro (SC Braga *VC)

- André Moreira (Atlético de Madrid 'B' *VC)

- Rodrigo Battaglia (Sporting Braga *VC)

- Lucas Souza (Parma *VC)

- Djibril (Sporting Braga 'B' *VC)



GD Estoril-Praia - Bruno César (Al-Ahli)

- Diakhité (Olhanense *C)

- Léo Bonatini (Cruzeiro 'B')

- Matheus Bossa (Corinthians *C)

- Mattheus (Flamengo *C)

- Gladestony (Desp. Brasil)

- Georgemy (Cruzeiro)

- Bilal Sebaihi (Beira-Mar)

- Leandro Chaparro (Beira-Mar)

- Frédéric Mendy (Uniao Madeira *VC)

- Gerso (Moreirense *VC)

- Diego Carlos (FC Porto 'B' *VC)

- Luiz Phellype (CD Feirense *VC)

- Leandro Borges (SC Freamunde *VC)

- Douglas Coudeiro (Sintrense)

- Dele Alampasu

- Diogo Baltazar (Uniao Sintrense *VC) - Arthuro (Recreativo Huelva)

- Lucas Morelatto (Olhanense *C)

- Sebá (Olympiakos)

- Rui Caniço (Sintrense *C)

- Wanderson (Atlético CP *C)

- Dieguinho (Mafra *C)

- Rúben Fernandes (Sint-Truidense)

- Emídio Rafael (Académica Coimbra)

- Filipe Gonçalves (Moreirense)

- Fernandinho (Chongqing Lifan *C)

- Tozé (FC Oporto *VC)

- Bruno Nascimento (FC Köln *VC)

- Kléber (FC Oporto *VC)



Boavista FC - Rivaldinho (Mogi Mirim)

- Gideão (Nautico)

- Paulo Vinícius (Operário MT)

- Samuel Inkoom (DC United)

- Uche Nfowor (Lierse SK)

- Nuno Henrique (Feirense)

- Tiago Mesquita (Freamunde)

- Ibraima (AD Oliveirense *VC)

- Yoro Ly (Daugava *VC)

- Douglas Abner (Juveniles BFC)

- Luís Pimenta (Juveniles BFC)

- Samu (Juveniles BFC)

- Luisinho (Académico Viseu)

- Diogo Gouveia (Kruoja)

- André Bukia (SC Vila Real)

- Alex Júnior (SC Vila Real)

- Emmanuel Hackman (SC Vila Real)

- Fábio Lopes (Farense *VC)

- Wellington Carvalho (Mirandela *VC) - Daniel Monllor

- Bryan Beckeles (Necaxa)

- Theo Mendy (Desportivo Aves *C)

- Shihao Wei (Feirense *C)

- Carraça (Santa Clara *C)

- André Fonseca (Amarante *C)

- João Dias

- Bobô

- Appindangoye

- Marek Cech

- Lucas Rocha

- Julian Montenegro (Farense *C)

- Ancelmo

- Fary (Retirado)

- Ryan Hirooka (Leixões)

- Nuno Pereira (SC Vila Real *C)

- Miguel Pereira (SC Vila Real *C)

- Diogo Gouveia (Mafra *C)



Vitória Setúbal - Ricardo Nunes (FC Porto *C)

- Alexandre Cardoso (Beira-Mar)

- Rúben Semedo (Sporting B *C)

- Toni Groupec (Astra Giurgiu)

- Cléber (Itapirense-SP)

- Ulises Dávila (FC Chelsea)

- Hamdou Elhouni (Al-Ahly Tripoli)

- Mohamed Al-Gadi (Al-Ahly Tripoli)

- André Claro (Arouca)

- Peixinho (Pinhalnovense)

- William Alves (Náutico)

- Miguel Rodrigues (Nacional)

- Mansour (Al-Wahda Meca)

- Nuno Pinto (Astra Giurgiu)

- Fábio Pacheco (CD Tondela)

- Diego (Esporte Clube Juventude)

- João Costa (Lusitano FC)

- Vasco Costa (AD Fafe)

- Cristian Tissone (Anadia FC)

- Ruca (CD Mafra)

- Marlon (CD Pinhalnovense *VC)

- Hassan (CD Pinhalnovense *VC)

- David Guerreiro (CD Pinhalnovense *VC)

- Ericson (GD Chaves *VC)

- Fábio Pala (CD Pinhalnovense *VC) - Zequinha (Arouca)

- Lupeta (Bidvest *C)

- Hélder Cabral (Omonia Nicosia *C)

- Miguel Pedro

- Forbes (Farense *C)

- Kiko (Académico Viseu *C)

- Bruno Lourenço (Casa Pia *C)

- Pedro Queirós (Astra Giurgiu)

- Jordão Diogo (AOK Kerkyra)

- Yann Rolim (FSV Frankfurt *C)

- Júnior Ponce (Hoffenheim *VC)

- Dimitros Pelkas (PAOK *VC)

- João Schmidt ( Sao Paulo *VC)

- Luís Advíncula (Sporting Cristal *VC)

- Rambé (Sporting Braga 'B' *VC)

- João Rodríguez (FC Chelsea *VC)



Académica - Leandro Silva (Porto B *C)

- Gonçalo Paciência (Porto *C)

- Nii Plange (Vitória Guimarães)

- William Gustavo (Gremio An.)

- Rabiola (Penafiel)

- Emídio Rafael (Estoril-Praia)

- Selim Bouadla (Debrecen)

- Pedro Trigueira (União Madeira)

- Cleyton (Tyumen *VC)

- Jimmy (Santa Clara *VC) - Magique (Sanliurfaspor)

- Lucas Mineiro

- Marcos Paulo

- Ulysse Diallo (Marítimo)

- Aníbal (SC Braga *VC)

- Elton Monteiro (Brujas *VC)

- Cristiano (SC Braga *VC)

- Edgar Salli (Mónaco *VC)

- Aderlan (CS Alagoano *VC)

- Salim Cissé (Sporting CP 'B' *VC)

- Ricardo Esgaio (Sporting CP *VC)



FC Arouca - Zequinha (Vitória de Setúbal)

- Caio Rangel (Cagliari *C)

- Leandro (Internacional *C)

- Gegê (Marítimo)

- Maurides (Internacional *C)

- Ivo Rodrigues (Porto B *C)

- Adilson Goiano (Bragantino)

- Bracali (Panetolikos)

- Karl Della Vedova (Caxias)

- Idrissa Coulibaly (HUS Agadir)

- Jaílson (Paços Ferreira)

- Borja López (Mónaco *C)

- J.M. Velázquez (Mineros G.)

- Lucas Lima (ABC FC)

- Hugo Monteiro (Leixões *VC) - Rui Sampaio (Red Star 93)

- Colitto (Unión Santa Fe)

- Tucka (Oliveirense *C)

- Iván Balliu (FC Metz)

- Serginho (Trofense)

- Goicoechea (Toulouse)

- André Claro (Vitória Setúbal)

- Diego Galo (União Madeira)

- Luís Tinoco (CD Tondela)

- Miguel Oliveira (GD Chaves)

- Iuri Medeiros (Sporting CP 'B' *VC)

- Fokobo (Sporting CP 'B' *VC)

- Kayembe (FC Oporto 'B' *VC)



CD Tondela - Salva Chamorro (Lleida)

- Romario Baldé (Benfica B *C)

- Raphael Guzzo (Benfica B *C)

- Luís Alberto (Kashima Antlers)

- Rúben Silvestre (Tourizense)

- Jhon Murillo (Benfica *C)

- Bruno Nascimento (FC Köln *C)

- Lucas Souza (Parma)

- Erik Mendes (Tombense *C)

- Jaquité (CD Tondela juvenil)

- Miguel Batista (Tourizense)

- Dolly Menga (Sporting Braga B)

- Markus Berger (Gil Vicente)

- Nathan Júnior (SKA-Energiya Khabarovsk)

- Matt Jones (CF Belenenses *C)

- Luis Tinoco (FC Arouca)

- Wagner (CD Nacional)

- Hélder Tavares (FC Otelul Galati)

- Jordan Massengo (RAEC Mons)

- Oto'o (SC Braga 'B' *C)

- Adilio Sánches (CD Tondela juvenil) - Erik Gonçalves

- Jordan Massengo (Saint Gillose)

- Joel Silva (Desportivo Aves *C)

- Massengo

- Tozé Marreco (Mouscron)

- Deyvison (Marítimo)

- André Carvalhas (Portimonense)

- Márcio Sousa (SC Farense)

- Rui Nereu (SC Freamunde)

- Fábio Pacheco (Vitoria Setúbal)

- Tiago Barros (FC Penafiel)

- Pedro Araújo (FC Penafiel)

- Amar Zildzovic

- Carraça (Boavista FC *VC)