Bilic: "Es un partido especial porque son los campeones"

El West Ham de Bilic está siendo una de las sensaciones de la temporada, todo lo contrario que su rival de mañana, el Chelsea (actual campeón), quienes han firmado un comienzo inesperado por los malos resultados obtenidos.

Actualmente, el West Ham lleva cinco partidos seguidos sin perder en Premier League. Bilic fue preguntado sobre la cantidad de tiempo que cree que pueden mantener la racha, a lo que el croata contestó: "No lo sé pero espero que podamos continuar nuestro buen fútbol tanto como sea posible. En este momento tenemos oportunidades en cada partido. Estamos jugando bien pero somos realmente optimistas. Por un lado, podemos mejorar en muchos aspectos pero al mismo tiempo, esto es la Premier League y cada partido es difícil".

El West Ham ha ganado fuera de casa al Arsenal, Liverpool y Manchester City. El Chelsea podría ser otro grande al que batir, pero este sábado es en casa. Un periodista sugirió si es mejor pensar en este partido como uno fuera de casa. Bilic respondió: "No, aparte de dos malas primeras partes contra Leicester y Bournemouth, nuestras actuaciones no han sido tan malas. Hemos jugado muy bien, pero tenemos que ser más pacientes cuando jugamos en casa. Tuvimos esa paciencia contra Arsenal, Liverpool y City, y anotamos goles en el momento justo. Estamos intentando enfocar el partido de la misma manera, sin importar dónde jugamos".

Por su parte, el Chelsea viene de empatar a 0 el pasado miércoles contra el Dinamo de Kiev en Ucrania. Los medios quisieron saber si ese hecho hace que sea un buen momento para enfrentarse a los blues, a lo que Bilic argumentó: "Por un lado, es buen momento, no podemos negarlo. No han empezado como todos esperábamos, y no tienen esa consistencia, desde ese punto de vista es buen momento para jugar contra ellos. Pero a la vez, es un momento peligroso. Están alerta, están motivados. Es bueno y malo a la vez".

Añadió: "Jugaron un buen partido en Kiev, estuvieron muy sólidos, como el Chelsea del año pasado. Era un partido muy duro fuera de casa, un largo vieje y un buen equipo contra el que jugar. Por supuesto, vi el partido. ¡No estaba feliz después! Para mí, estuvieron bien, muy verticales y con grandes individualidades".

Como no podía ser de otra forma, las luces también enfocan al enfrentamiento entre Bilic y Mourinho. Uno pasando por un gran momento y el otro justo lo contrario, pero ambos son realmente parecidos, de hecho Bilic se ha reconocido fan del portugués. Acerca de este tema, el entrenador dijo: "Bueno, sí, es un gran desafío para nosotros. No para mí personalmente, no es Bilic contra Mourinho, sino West Ham contra Chelsea. Pero es un partido especial porque son los campeones. Se puede decir fácilmente que es el mejor entrenador que hay, lo lleva siendo durante toda su carrera, es brillante. Lo estoy deseando, para ser sincero".

Por último, sobre las bajas para el partido del sábado a las 16:00, Slaven dio la actualidad: "Comparando al partido del Crystal Palace, estamos sin Moses por supuesto (cedido por el Chelsea), es un gran golpe pero lo sabíamos cuando le fichamos. Winston Reid no estará, no es una lesión mayor pero no jugará. El resto está disponible, y Enner Valencia podría empezar de titular".