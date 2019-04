La sorpresa del último día de mercado es Tim Krul

A lo largo del último día del mercado invernal se han generado una multitud de sorpresas y la Eredivisie no iba a ser diferente. Concretamente se trata de la llegada de Tim Krul al AZ Alkmaar. Después de finalizar un corto período de préstamo en el Ajax, el portero del Newcastle United ha hecho un movimiento temporal al AZ Alkmaar.

Pese a militar en el Ajax, Tim Krul es propiedad del Newcastle United

El propio arquero decidió regresar a su país natal para volver a sentirse futbolista, ya que una dura lesión le hizo frenar en seco su gran estado de forma y tocaba recuperar sensaciones. Sin embargo, en Ámsterdam no las iba a encontrar. Aunque a principio de temporada se presentaba como un guardameta ilusionante, se ha encontrado con un protagonista inesperado, André Onana. El portero camerunés no solo se ha hecho con la portería ajacied a base de grandes intervenciones, sino que ha calado en la afición por su personalidad tan amable y su compromiso incondicional al club. Tim, pese a militar en el Ajax en estos últimos seis meses, pertenece al Newcastle United, y el conjunto inglés lo ha cedido hasta el final de temporada al AZ Alkmaar, con un solo objetivo, jugar el máximo número de partidos. A sus 28 años, el cancerbero tulipán piensa que le queda mucho bajo palos y así de ilusionado se mostraba en su llegada: "AZ es un club fantástico, cuando me llamaron, fue imposible decir no. Han puesto tanta confianza en mí que decidí venir".

"Compiten por premios en la liga, la copa y en Europa, y están haciendo muy bien", destacaba el meta en cuanto a las exigencias de su nuevo equipo. Por último, ha hablado de su condición física y si está preparado para jugar: "He estado en forma por un tiempo, pero no he podido demostrarlo todavía, espero recuperar mi nivel anterior". En definitiva, no cabe duda que el cuadro del AFAS Stadion ha atado a uno de los mejores porteros de los Países Bajos, pero necesitan que vaya cogiendo ritmo de partidos y minutos para volver a ser el que era.