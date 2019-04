Julio César: "Entro y salgo por la puerta del frente"

El pasado martes 28 de noviembre Julio César rescindió el contrato que lo ligaba al SL Benfica a sus 38 años de edad. Tres temporadas y media pasó “Buzz Lightyear” en el cuadro lisboeta y decidió rescindir su contrato tras no contar demasiado para el estratega Rui Vitoria en la Temporada 2017-2018.

El espigado guardameta brasileño explicó los motivos de su salida del cuadro lisboeta luego de despedirse en el vestuario entre lágrimas. “Es una decisión mía. Siempre intente ayudar dentro y fuera del campo, tanto en el vestuario como en los entrenos. Vi que ya no estaba para aportar y hablé: para no perjudicar, prefiero parar. Ya no estaba motivado en los entrenamientos. También es una cuestión de vanidad personal por la carrera que tengo de 20 años. Me gustaría cerrar mi carrera jugando. Viendo que tenía poco espacio, opté amigablemente, por llegar a un acuerdo”.

Julio César solo tuvo problemas de elogio para los directivos del SL Benfica tras su partida de Lisboa. “El presidente fue sensacional conmigo y solo tengo que agradecer a esta casa linda que me acogió y a mi familia. Entro y salgo por la puerta del frente con la cabeza en alto, conquistando ocho títulos de gran forma. Fue un viaje lindo durante tres años y medio y solo me llevo gratos recuerdos y grandes alegrías”.

Julio César expresó que está corriendo un riesgo por irse sin una oferta ya recibida. “La decisión no fue fácil, estoy corriendo un riesgo porque no tengo nada, no tengo club. Para llegar a este punto fue muy difícil. En caso de aparezca algo, voy a estudiar todas las posibilidades. En caso de que no consiga nada, estudiaré la posibilidad de colgar los guantes, pero no pienso en eso todavía”.

Por último, explicó que la decisión fue tomada luego de ver su falta de motivación y tras lo hablado con su actual técnico. “Para ser sincero, en los entrenamientos ya no rendía lo que sé que puedo rendir. Rui Vitoria y yo tuvimos una conversación muy amigable, muy transparente. Salgo por la puerta del frente y es muy grato por lo que el Benfica me proporcionó. Ganó un nuevo adepto. Voy a extrañar el Estadio Da Luz, el ambiente dentro de él, la fiesta del Marques de Pombal y compartir en el vestuario. Es como una segunda familia”.