Roy Hodgson tiene su primer fichaje para Crystal Palace

En su búsqueda de despegarse de la parte baja de la tabla de posiciones, Roy Hodgson sabe que tiene que reforzar lo mejor posible a su plantilla para que el Crystal Palace pueda luchar y permanecer en la máxima categoría.

Con esta premisa en mente, los ‘Eagles’ salieron en busca de jugadores que puedan estar a la altura, con Erdal Rakip como el primer fichaje de la era Roy Hodgson. El mediocampista de 21 años de edad llega proveniente del Benfica, que lo fichó luego de que su contrato con el Malmö se venció.

Oriundo de Suecia, Rakip ha disputado 120 partidos con la camiseta del Malmö, marcando 12 goles. Fichó por Benfica y antes de poder disputar cualquier partido posible, se marchó a préstamo al Crystal Palace, donde se quedará hasta final de la presente temporada.

