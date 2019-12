José Mourinho: "Cada partido es diferente y cada partido es importante"

Repasamos los puntos más destacados de la rueda de prensa del entrenador portugués previa al partido de mañana vs Brighton & Hove Albion, correspondiente a los Cuartos de Final del torneo más añejo del fútbol inglés, la FA Cup.

Contento con la reacción de los jugadores tras la eliminación en Champions

"Estoy contento con lo que vi de mis jugadores tras el partido. Estoy contento con que la gente estuviese triste y frustrada. Estoy realmente contento con eso. Estábamos exactamente en la misma página y estoy contento de ver a mis chicos de nuevo en mi página. No tenemos muchos días para estar tristes. No tenemos muchos días para eso así que estoy contento de que mis jugadores hayan vuelto exactamente igual que yo", dijo el entrenador de 55 años.

Los jugadores siempre han sido profesionales

"No necesitamos una reacción para entrenar mejor de lo que lo hacemos porque el entrenamiento, el profesionalismo, el entusiasmo, la organización, todas las sesiones de entrenamiento desde que llegué han sido absolutamente brillantes", aseguró The Special One.

Cada partido es importante

"Vencí al Liverpool, vencí al Chelsea, perdí vs Sevilla y ahora es su momento para estar felices. Pero para mi cada partido es diferente y cada partido es importante. Estoy seguro de que muchos fans no cambiarían una victoria vs Liverpool por una victoria vs Sevilla, aunque esto suponga la eliminación de la competición", continuó José.

'Herencia futbolística'

"Lo que un manager hereda es algo como la última vez que el Manchester United estuvo en una Final de Champions League, lo cual no ocurre muchas veces, fue en 2011. Desde entonces, en 2012, fuera en Fase de grupos, un grupo muy parecido al que tuvimos esta temporada. Benfica, Basilea y el Galati de Rumanía. En 2013 fuera en Old Trafford en los Octavos de final, yo estaba en el banquillo. En 2014, fuera en los Cuartos de final. En 2015, no hubo fútbol europeo. En 2016 vuelve el fútbol europeo, eliminados en Fase de grupos y eliminados en Europa League. En 2017 victoria en la Europa League conmigo y vuelta a la Champions League. En 2018, 15 puntos de 18 en Fase de grupos y eliminados en Octavos de final. Y si quieres ir a la Premier League, la última victoria fue en la temporada 2012/13 y en las cuatro siguientes temporadas el United terminó séptimo, cuarto, quinto y sexto. Esta es la herencia futbolística. Y si los fans están muy decepcionados, yo siempre respeto a los fans, hablo con conocimiento de la herencia futbolística", subrayó Mourinho.

"Vine por el reto"

"Ayer conocí a una persona nueva, estamos trabajando en el club en áreas distintas, viene de otro club y le pregunté la razón de decidir venir aquí. Me dijo que había hecho un trabajo fantástico en el otro club y que en este tiene un trabajo enorme, que viene por el reto. Mi decisión se basó en lo mismo. Yo podría estar en otro país con una liga en el bolsillo, el tipo de liga que ganas incluso antes de que comience la liga. Estoy aquí y voy a estar aquí y no voy a cambiar mi mentalidad", siguió.

"Estoy muy feliz de ser lo que soy"

"No voy a huir. No voy a desaparecer. No tengo miedo de mis responsabilidades. Cuando tenía 20 años, no era nadie en el fútbol. Era el hijo de alguien. Ahora, tengo 55 años. Soy lo que soy, hice lo que hice por el trabajo, por mi talento y mi mentalidad".