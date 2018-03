Klopp, sobre el partido ante el Palace: "Aunque podemos jugar mejor, somos peligrosos"

Mohamed Salah rescató de nuevo al Liverpool en Premier. Un gol del egipcio en los últimos minutos del choque decidió que los tres puntos viajarían desde Selhurst Park a Anfield. Sin embargo, la actuación de los Reds tuvo una mala noticia como fue la nueva lesión de Adam Lallana.

El Liverpool tuvo que remontar en Londres para llevarse la victoria ante el Crystal Palace. Antes del minuto 15, los locales ya se habían puesto por delante gracias a la conversión del penalti por parte de Milivojevic. Después de manejar la posesión durante la primera mitad, fue en el minuto 49 cuando Sadio Mané puso las tablas.

La actitud del equipo para recuperar la compostura fue una de las cosas que gustó al técnico visitante: “Fue un trabajo duro, muy intenso, muy difícil y al final son tres puntos merecidos. El inicio no fue perfecto, la primera ocasión que tuvieron acabó con una buena parada de Karius después de un balón largo”. La siguiente acción de ataque de los de Hogdson terminó en penalti del portero alemán sobre Zaha: “No lo vi bien, pero creo que es un choque peligroso por parte de los dos. Loris le toca, al 100%, es penalti y eso no hace el partido más fácil para nosotros”.

En los primeros 45 minutos, aunque estuvieron mayoritariamente controlados por el Liverpool, no cambió el resultado tras el penalti: “Estuvimos en situaciones delante de Hennessey, pero no lo suficientemente a menudo. En la segunda parte sabíamos que teníamos que jugar con nuestros nervios. Perdimos un poco de poder al final del partido debido a que en las últimas dos semanas los entrenamientos no han sido con la misma intensidad que normalmente”.

Tras este triunfo, el próximo encuentro será en Anfield, recibiendo al Manchester City en la Champions League: “Nadie debería estar preocupado por nuestro humor. Los chicos están ‘on fire’, me gusta eso, pero sé que en el fútbol profesional siempre tienes que seguir. Físicamente no estábamos en nuestro mejor día y necesitábamos ganar. Será muy difícil también contra el City, no creo que tengamos una gran ventaja sobre ellos, pero no tengo problema con eso. Estaremos emocionados por la oportunidad de jugar en cuartos de final, pero ahora seguimos disfrutando este triunfo”.

De nuevo, para salvar el encuentro, apareció Mohamed Salah. El egipcio, en su mejor temporada, está siendo el guía del Liverpool que, de momento, sigue tercero en la Premier League: “Esto le convierte en un puro delantero. Si solo marcara en un día perfecto, no llevaría 37 goles. Solo tenerle en el campo es bueno. Esperamos que siga así, es lo más importante”.

Pero Klopp no se olvidó del buen hacer de sus jugadores durante el partido para llegar a situaciones ventajosas: “Hemos tenido más ocasiones llegando a línea de fondo, centrando fuerte. Aunque podemos jugar mejor, somos peligrosos. Firmino peleó mucho hoy, con sí mismo y con las circunstancias. Los tres puntos son lo más importante”.

Finalmente, el entrenador alemán habló de la lesión de Lallana. Con apenas 3 minutos sobre el terreno de juego, el inglés tuvo que ser sustituido por Lovren: “No he hablado con él todavía, pero le he visto. No sabemos exactamente que tiene, pero parecía serio. Parece algo en el músculo, no podemos hacer más comprobaciones, pero lo haremos lo antes posible"

El técnico analizó los problemas que está teniendo para recuperar sus sensaciones: "Es nuestro amigo, nuestro chico, nuestro compañero, nuestro jugador. Está teniendo una temporada difícil. Quizá uno de los logros de este equipo es jugar así sin Adam Lallana. Nunca pensé que sería posible”. Para terminar, Jürgen Klopp comentó que estarán esperando al centrocampista “desesperadamente”: “Ahora iremos paso a paso. Es una muy mala noticia para nosotros hoy”.