El Niza vence a un Troyes necesitado

Se enfrentaban dos equipos con objetivos completamente distintos: el Niza, a quince puntos de los puestos europeos no se jugaba nada, mientras que el Troyes, con 29 puntos y en la posición que marca el play-off del descenso, continúa peleando por salir de ahí.

Los primeros minutos fueron igualados, con llegadas para ambos equipos. En el Niza destacaron los atacantes durante todo el partido, pero, sobre todo, en el inicio del mismo. Allan Saint-Maximin y Alassane Pléa condujeron a su equipo en el ataque.

El primer gol del partido llegó pronto, tras un error en la salida de balón de la defensa del Troyes, provocada por una buena presión del Niza. Un pase horizontal de lateral a central -de esos que los entrenadores prohíben hacer- Pléa interceptó el pase a poca distancia del área y desde ese mismo lugar golpeó el balón para que acabara en la portería local, sin dar opciones a Erwin Zelazny.

Tras el gol, el conjunto de Lucien Favre pasó a dominar el encuentro, imponiéndose la calidad de sus jugadores a la necesidad de puntuar del conjunto local. Pocos minutos después del gol, los visitantes tuvieron otra oportunidad clarísima: conducción de Pléa por la banda, y cuando parecía que Oswaldo Vizcarrondo le había quitado el balón, el central venezolano cedió el esférico erróneamente a Zelazny. El pase quedó corto, Pleá recuperó el balón y con un pase hacia atrás dejó libre de marca a un compañero que no pudo hacer el segundo para “Les Aglions”.

Posteriormente, el linier anuló dos goles al Niza por fuera de juego. El primero fue tras un gran pase de tacón de Mario Balotelli a Pléa; en el segundo se invirtieron los papeles, y esta vez, Balotelli empujaría el balón a la red en posición correcta, pero el tanto no subió al marcador.

Al borde del descanso llegó la oportunidad que esperaba el Troyes: un mal control de Marlon en defensa convirtió una jugada que apenas tenía peligro en la ocasión más clara del Troyes en la primera mitad, que Adama Niane no pudo convertir en empate a 1.

En la segunda parte fue el Troyes quien llevó la iniciativa del juego en los primeros minutos. Sin embargo, esa sensación de dominio se terminó cuando se aliaron, una vez más, los delanteros del Niza. A los pocos minutos de comenzar la segunda mitad, Pléa dispuso de una buena ocasión para doblar la renta de su equipo. Se zafó bien de dos rivales y su disparo raso y esquinado fue enviado a saque de esquina por una dura mano del guardameta francés del Troyes.

El partido avanzaba y con ello el Troyes iba encontrando ocasiones frente a un Niza que cedió el balón y se dedicó a salir al contraataque. En uno de ellos, una buena asociación entre el trío atacante supuso otra gran parada de Zelazny, el mejor del Troyes en este partido.

En la recta final del encuentro fue Pléa, de nuevo, el que certificó la victoria de su equipo después de marcar el 0-2.

El Troyes, muy tímido.

El cambio de Bryan Pelé en la segunda parte dio un poco de aire al Troyes. En el minuto 65 tuvo una buena ocasión que sacó con una buena mano abajo Walter Benitez, que apenas tuvo trabajo a lo largo del encuentro. No obstante, que el mejor del partido fuera el portero dice mucho del equipo. El Troyes apenas creó ocasiones de gol que realmente pusieran en peligro la portería del Niza, y las pocas que tuvieron fueron bien resueltas por Benitez, concentrado en los momentos clave a pesar de no haber tenido que influir mucho en el juego. El Troyes necesita puntuar en sus próximos partidos si no quiere verse envuelto en un problema en la recta final de la temporada. Para ello tiene que aprovechar los partidos en los que se enfrentan a rivales sin nada en juego, como no han podido hacer el día de hoy ante el Niza.

Delantera para rato

Es lo más destacable del equipo de Favre en el día de hoy. En el encuentro se ha visto cómo la delantera, sobre todo los jugadores de banda, han creado continuo peligro sobre la portería del Troyes. Habrá que ver las reacciones que tienen Saint-Maximin, Pleá, Balotelli. Seri o Cyprien al finalizar la temporada, ya que el Niza no va a jugar competición europea el próximo año y teniendo en cuenta que algunos de ellos han estado en la órbita de otros clubes en anteriores ocasiones. Si deciden quedarse y mantener el bloque, el Niza será un equipo competitivo el año siguiente, pues solo tendrán que centrarse en las competiciones domésticas.