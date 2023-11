Mbappé sale al rescate del PSG

Un punto y gracias para el París Saint Germain. El equipo dirigido por Luis Enrique tuvo claras oportunidades para empatar, pero ese gol llegó con suspense en el último suspiro. Al Newcastle United le sobraron apenas un par de minutos para asaltar el Parque de los Príncipes.

El encuentro arrancó con posesiones largas para el Paris Saint Germain, que tuvo la primera ocasión con un remate de volea de Fabián que se fue alto. Poco después, Pope evitó un golazo de tacón de Kylian Mbappé. Sin embargo, el Newcastle United no se arrugó e Isak tuvo el primer gol, pero cuando lo tenía todo a favor tras el pase de Almirón la mandó por encima de la portería.

Isak metió el miedo en el cuerpo a los parisinos

Cada vez le costaba más avanzar a los parisinos y a los 25 minutos, el cuadro inglés se puso por delante en el marcador. Una jugada que arrancó con la conducción de Livramento, que asistió a Almirón, y el paraguayo remató, pero paró Donnarumma, pero el portero dejó el balón muerto e Isak estuvo atento al rechace para empujar el balón.

Pasada la media hora, el equipo dirigido por Luis Enrique intentó reaccionar buscando el empate, pero su chut fue desviado por Pope, que volvió a realizar otra gran intervención. El ex jugador del FC Barcelona estuvo cerca de conseguir el gol de la igualada, pero apareció el central Schar para sacar el balón bajo la línea. Con el 0-1 para el Newcastle se acabaron los primeros 45 minutos.

Asedio del PSG, pero sin premio

La segunda parte arrancó con un avisó de Isak, que se plantó en el área, pero no pudo finalizar. Aunque, uno de los jugadores más incisivos del PSG durante la primera mitad, Dembélé. volvió a tener una clara oportunidad, pero la vaselina la pudo sacar Pope. El propio extremo francés recibió la amarilla y no estará en la última jornada, baja más que sensible para los de Luis Enrique.

El técnico español apostó por realizar modificaciones en busca de la reacción de los suyos. Uno de los que entró al terreno de juego tuvo una clara oportunidad tras una buena jugada de Kylian Mbappé, que asistió a Barcola y remató de primeras, pero cuando se cantaba el gol en el Parque de los Príncipes volvió a aparecer Pope con una gran estirada. En los últimos minutos, el Paris Saint Germain fue con todo en el ataque, mientras que el Newcastle se defendió con todos, dejando sólo descolgado a Isak.

Asedio del PSG, que lo intentó de todas las maneras. Dembélé volvió a tener una clarísima ocasión tras un buen centro, pero su remate dentro del área pequeña la mandó fuera. Luis Enrique realizó todos los cambios, dando la entrada a Marco Asensio y Goncalo Ramos, jugando con cinco delanteros. Mientras tanto, Pope seguía siendo el héroe, parando el remate de Mbappé con el pecho, y el rechace le cayó de nuevo a la estrella francesa, pero esta vez echó el cuero a fuera.

Un penalti para aliviar al Parque de los Príncipes

En el tiempo de descuento, también la volvió a tener Barcola, pero la mandó por encima de la portería. En el tiempo de descuento y cuando el Newcastle se veía con los tres puntos en el bolsillo el árbitro señaló penalti en una acción dudosa por una mano de Livramento. Mbappé no desaprovechó la oportunidad para convertir el lanzamiento de penalti. Incluso en el último suspiro Barcola tuvo el gol de la victoria, pero su cabezazo se fue arriba.

Con este punto, el Paris Saint Germain salva la jornada y tendrá en sus manos el pase a los octavos de final. En la última jornada se enfrentarán al Borussia Dortmund, ya clasificado para los octavos de final. Mientras que el Newcastle United necesita ganar al AC Milán y esperar que no lo haga el equipo francés.