La importancia de ganar ante rivales directos

La Premier League está llegando a su fin y cada vez queda menos para que se decidan los equipos que descenderán a la Championship. La lucha por no descender está muy apretada, y es que de la mitad de la tabla para abajo, la mayoría de los equipos están metidos en esa pelea. Muy pocos puntos les separan y, con pocas jornadas por jugar, una victoria ante un rival directo podría salvarte del descenso, ya que meterías todavía más al oponente en la pelea y podrías respirar un poco antes del siguiente partido.

Los equipos más metidos en esta pelea son justo la segunda mitad de la tabla. Estos equipos son Newcastle, Bournemouth, Watford, Brighton, West Ham, Swansea, Hudderfield, Crystal Palace, Southampton, Stoke City y, un poco más descolgado del grupo pero con la esperanza de conseguir mantenerse con la llegada del nuevo entrenador, el West Brom. A todos estos equipos los separan apenas 14 puntos, del 10º al 19º. El West Brom estaría a diez puntos del último equipo fuera de la zona roja de la tabla.

Los equipos que, por resultados, llegan peor son el West Brom, que es colista, con dos puntos en los últimos diez partidos. Le sigue el Stoke City, penúltimo con un punto en los últimos cinco partidos. Los dos siguientes tienen dos empates en los últmos cinco partidos. Estos dos equipos son el Southampton, antepenúltimo, y el Huddersfield Town, que se encuentra en la 16ª posición.

Una victoria puede aumentar las posibilidades de mantenerte en la categoría, y si es contra un rival directo, todavía mejor. Además, si eres un equipo que está en zona de descenso o muy cerca, una victoria te podría catapultar a la salvación, ya que con tres puntos puedes llegar a salvar la categoría. Lo más importante para estos equipos es ganar cuanto antes, o al menos puntuar.

Este año, la pelea por el descenso está más igualada que nunca. A falta de menos de ocho jornadas, dependiendo del equipo, todavía no sabemos quien descenderá a la Championship. Hay serios candidatos o equipos que tienen más posibilidades que otros de mantenerse pero nada es seguro. La lucha está muy reñida y equipos que ahora mismo están a una distancia considerable podrían llegar a esta zona roja si no consiguieran los puntos suficientes y este es motivo para no confiarse hasta el final.