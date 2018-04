Angers y Niza se reparten el premio en un gran partido

Google Plus

El partido que abrió la jornada liguera en la máxima categoría francesa fue el Angers-Niza. El equipo de Stéphane Moulin afrontaba el partido con la intención de alejarse del descenso aún más y certificar la categoría para la próxima temporada, estando a siete puntos de la zona roja antes del partido.

Por su parte, los pupilos de Lucien Favre soñaban con dormir en puestos europeos a la espera de los resultados de sus rivales a lo largo del fin de semana. Sin ninguna duda, el duelo más atractivo del partido para los seguidores de la liga francesa era el de los delanteros: pocos jugadores en la competición superan en números a Karl Toko Ekambi por parte del Angers y a Alassane Pléa en el Niza. El delantero camerunés cuenta con 17 goles y 4 asistencias, lo que significa que ha participado en más de la mitad de los goles de su equipo.

No obstante, el partido ofrecía más jugadores a los que no se debía perder la pista: los extremos izquierdos de los dos equipos. Tanto Flavien Tait como Allan Saint-Maximin vienen haciendo una gran temporada y, aunque los números no son comparables a los de Toko Ekambi y Pléa, la influencia que tienen en el juego de su equipo es muy grande.

El comienzo del partido fue igualado, tanto que en los primeros minutos los dos equipos contaron con ocasiones para inaugurar el marcador. No fue así, y a medida que pasaban los minutos se impuso el dominio del Niza. Los dos porteros tuvieron que intervenir en la primera mitad. Sobre todo, Ludovic Butelle, que en un remate de Jean Michaël Seri dentro del área de penalti tuvo que reaccionar para atrapar el balón en dos tiempos. La jugada provenía de la banda derecha, tras un centro raso de Saint-Maximin, uno de los más activos en la primera mitad. Además, palmeó un disparo lejano de Pierre Lees-Melou a saque de esquina minutos antes.

Por parte del Angers, la oportunidad más clara la tuvo su delantero, Toko Ekambi: tras una pérdida de Arnaud Souquet en su propio campo, se dirigió a encarar la portería de Walter Benitez, pero el propio lateral francés llegó a tiempo para cortar la jugada.

Durante los primeros compases de la segunda mitad el Angers fue mejor. El Niza no encontraba la manera de atravesar las líneas defensivas del equipo local, mientras que el Angers hacía mucho daño explotando tanto las salidas rápidas como los balones por alto y en profundidad para Toko Ekambi. El delantero del Angers se movía continuamente, haciendo sufrir a Dante y Marlon y creando varias ocasiones.

Sin embargo, en el momento que mejor estaba el equipo local llegó el gol de Pléa. Tras una recuperación de Dante en el círculo central, el balón llegó a Seri, que condujo el esférico dejando atrás a la defensa local y hasta ver el desmarque de Pléa, que, cayéndose, consiguió anotar el primer tanto del partido.

Llegaba con peligro el Angers, que dio trabajo a Benitez durante toda la segunda parte. El conjunto local tuvo la ocasión más clara en una llegada de Thomas Mangani: el mediocentro remató de volea un balón que caía, haciendo intervenir a Benitez, que no pudo atrapar el balón y terminó despejando la defensa.

El equipo de Moulin no se dio por vencido y tras mucho intentarlo, el Angers encontró el premio. Después un centro desde la banda derecha que algún jugador peinó, el balón terminó en los pies de Angelo Fulgini, que se acomodó para el disparo y colocó el balón en la escuadra derecha.

Partido con nombres propios

El encuentro nos dejó los nombres de algunos jugadores a los que hay que seguir de cerca. No es nada nuevo el buen partido de Toko Ekambi, que tras una primera parte discreta -como su equipo en general- supo crear problemas a la defensa rival, y aunque esta vez no pudo marcar, su equipo rescató un punto.

Además del delantero, hay que nombrar al autor del gol. Angelo Fulgini marcó el golazo que sirvió para poner el resultado definitivo en el marcador.

Por parte del Niza se pueden destacar dos cosas: continúa la racha de Pléa, que lleva 14 goles en lo que va de temporada; y la vuelta de Seri: el mediocentro, liberado por Taméze de tener que bajar hasta la defensa a por el balón, hizo un gran partido y creó la jugada del gol para su equipo.

Con este resultado, el Angers se sitúa a ocho puntos de la zona de peligro, mientras que el Niza se coloca sexto, sin entrar en plaza europea y con un partido más que sus rivales por la plaza.