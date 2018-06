Rusia – Arabia Saudí: puntuaciones Arabia Saudí jornada 1 del Mundial de Rusia 2018

Google Plus

Ha sido denominada la cenicienta del grupo, poco empezó a confirmarse debido al gol tempranero encajado. Muchos errores defensivos y poca concentración durante todo el encuentro. Recibieron cinco goles de la selección de casa sin apenas esfuerzo.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Al Muaiouf

3 | No estuvo en la portería. No tuvo mucha opción en evitar los goles encajados, pero cinco goles duelen mucho nada más iniciar tu andadura en un Mundial, el guardameta no dio señales de vida.

Al Burayk

4 | Su banda derecha fue un auténtico coladero. En la primera parte no daba basto, de echo llegaron dos goles por su banda. Durante el descanso tuvo que recibir algunas instrucciones para mejorar algunas cosillas, pero tampoco fue suficiente.

Osama Hawsawi

4 | No fue su día. Al igual que su compañero en el centro de la defensa, no estuvo muy acertado dejando libres numerosos espacios para que Rusia entrara en el área sin apenas esfuerzos.

Omar Hawsawi

4 | Fallo y gol. En el segundo gol de Rusia se quedó un poco dormido y le ganaron la espalda, pero como en muchas otras que los de casa perdonaron.

Al Shahrani

4 | Sin bandas. Ambas bandas de la selección saudí fueron un desastre, mucho que corregir de cara a los siguientes partidos.

Al Dawsari

6 | Sin suerte. Fue otro de los que más lo intentó, pero como muchos de sus compañeros, sin suerte. Desesperado con muchos de sus compañeros.

Otayf

5 | Sin aportación. Poca participación del mediocentro defensivo, el juego de Rusia pasó mucho por el centro, su función no la desempeñó nada bien y fue cambiado en el 64 de partido.

Al Faraj

7 | Creación sin brillar. Uno de los mejores de su equipo, lo estuvo intentado creando juego en el centro del campo, pero no dio todo lo necesario para que su Selección creara peligro, tampoco con mucha velocidad. En la parte final del partido estuvo jugando en casi todas las posiciones, haciendo de todo.

Al Jassim

3 | No creó juego. No tuvo apenas partición en el centro del campo, su equipo le necesitaba enchufado, pero en ningún momento dio señales de vida. Además, recibió una tarjeta amarilla por una fea entrada a Golovin.

Al Shehri

4 | No apareció. Fue el último cambio del partido, no pudo poner resistencia a los jugadores rusos en ningún momento.

Al Sahlawi

7 | El más activo. El delantero de la selección africana recibía numerosos balones por alto, pero ante unos rusos cuya estatura no es ninguna tontería. Desesperado en muchas ocasiones y cabreado con muchos de sus compañeros.

Al Muwallad

SC | Los cambios no funcionan. Fue el primer cambio de Pizzi, pero como los otros dos, no dieron mucho brillo al equipo.

Bahbir

SC | Entró en el terreno de juego durante los últimos 20 minutos, apenas tuvo aparición.

Asiri

2 | Salió del banquillo a siete minutos del final, apenas tocó el balón. En el quinto gol no saltó, ya que estaba en la barrera, y el esférico entró sin apenas esfuerzo.