Cara a cara: Milinkovic-Savic vs  Granit Xhaka

La primera jornada del Mundial de Rusia ha llegado a su fin. Durante su transcurso, hemos vivido algunos partidos y actuaciones individuales para el recuerdo. A pesar de ello, no ha habido ningún equipo que haya demostrado una superioridad aplastante, incluso se ha dado la situación inversa, selecciones que a priori eran las favoritas en sus grupos han pasado bastantes apuros en sus primeros partidos.

Hemos sido espectadores de grandes actuaciones individuales, como la de Cristiano Ronaldo con Portugal, que sin ninguna duda ganó su duelo particular a la defensa española capitaneada por Ramos y Piqué, realizando el luso un hat-trick para empatar un partido que parecía perdido. También fuimos testigos de duelos con sabor a Premier League, como el Eriksen contra Carillo del Dinamarca- Perú u Özil vs Chicharito del Alemania-México.

Sin embargo, también ha habido enfrentamientos cuyas estrellas no han brillado, como es el caso del Lewandowski vs Mané, en el cual ninguno de los dos mostró su mejor versión. Sea como fuere el viernes 21 se juega un Serbia vs Suiza, lo que significa que habrá un nuevo choque entre dos jugadores de la élite del fútbol: Milinkovic-Savic vs Granit Xhaka.

Milinkovic-Savic

Se auguraban grandes hazañas en el Mundial para este centrocampista nacido en Lleida y no ha dejado indiferente a nadie. Fue el mejor de los suyos en el partido frente a Costa Rica a pesar que el gol que decidió el partido fue obra de Kolarov. Ha sido el jugador más destacado de la primera jornada del grupo E demostrando el porqué de la mayoría de equipos europeos suspiran por tenerlo entre sus filas.

El serbio ha realizado una gran temporada con la Lazio, llevando a los romanos a las puertas de la Champions League, siendo apartados del premio en la última jornada a manos del Inter de Milán, en un duelo directo donde los neroazzurro remontaron el partido en los últimos minutos.

Con ganas de revancha por no haber logrado los objetivos con su club, Milinkovic-Savic tenía la intención de llevar a Serbia a ser la selección revelación del torneo y llegar lejos en el Mundial. Por ahora no han empezado mal las cosas para él y su equipo.

En el primer partido, el jugador de 23 años disfruto de la posición de su compañero Milivojevic como pivote defensivo que le liberaba de cualquier hazaña que no fuera atacar la portería rival. Llegando a jugar de segundo delantero, su gran técnica y capacidad de sacrifico, hicieron que de sus botas salieran todas las jugadas ofensivas de Serbia, que en líneas generales fue muy superior a Costa Rica durante los noventa minutos.

Una de las claves por la cual Milinkovic-Savic es tan valorado con Serbia es su regularidad, y la capacidad que tiene de contagiar esa regularidad a jugadores faltos de ella como son Ljajic, Tadic y Mitrovic. Si todos ellos logran repetir el buen partido firmado ante Costa Rica en el siguiente choque, los serbios podrían sellar su clasificación para los octavos de final e incluso aspirar a la primera plaza del grupo por delante de los propios suizos y de Brasil.

Granit Xhaka

Ninguno de los distintos analistas pronosticó un inicio de Mundial en el que Suiza sacaría un punto a Brasil en la primera jornada del Grupo E. La canarinha parte como favorita para llevarse la copa , pero los futbolistas helvéticos impidieron se estrenara con victoria gracias a un gran ejercicio defensivo liderado por Xhaka.

Ha sido una temporada difícil para el jugador del Arsenal, tanto en el plano individual como en su club. A pesar de haber mejorado en su juego, Xhaka aún sigue arrastrando una irregularidad que le impide consolidarse como uno de los mejores “box to box” de Europa. Eso y las continuas lesiones le han hecho estar siempre en la crítica del aficionado “gunner”. Además ha sido partícipe de la mala temporada de su equipo que ha provocado en parte la salida de Arsene Wenger.

Al igual que Milinkovic-Savic, Xhaka llega al Mundial con la intención de resarcirse de la mala temporada en su club, cosechando una gran actuación en la copa del mundo. Ha empezado por sacarle un empate a la favorita Brasil en la primera jornada. En un partido donde ningún jugador suizo destaco individualmente por encima del resto(tal vez Zuber que anotó el gol del empate), la selección helvética demostró saber sufrir ante las interminables acometidas de Brasil.

Xhaka, la extensión de Petkovic en el campo, destaca por su excelente disparo de larga distancia que seguramente pondrá en aprietos a la defensa serbia. El próximo partido, será interesante ver qué equipo gana la batalla por el mediocampo, donde Xhaka tendrá que vérselas con otro jugadores con capacidades físicas parecidas como es Milinkovic-Savic que le exigirá el máximo en las acciones en las que se enfrenten.

El jugador suizo deberá impedir la creación de juego serbia, que saldrá de las botas de Milinkovic-Savic, y el jugador de la Lazio deberá estar atento para tapar los peligrosos disparos desde la larga distancia de Xhaka. En definitiva, una auténtica guerra por el control del mediocampo que veremos entre dos selecciones con aspiraciones a convertirse en la revelación del Mundial.