Joachim Löw: “Hemos estudiado nuestros errores”

A sabiendas que una derrota ante Suecia, los puede dejar prácticamente eliminados de la Copa del Mundo, Joachim Löw, técnico de la Selección germana, puntualizo el día de hoy en conferencia de prensa (en la cual también estuvo presente Mario Gómez), que han estudiado sus errores, los cuales les costó una sorpresiva derrota en su presentación ante México.

"Estudiamos nuestros errores en el partido ante México y tomamos las medidas correctivas necesarias. Hay un buen ambiente en el equipo". Señalo el estratega alemán.

"Queremos mostrar una reacción en el encuentro frente a Suecia. La reacción debe ser visible y tangible en el campo. Estoy convencido que los jugadores sabrán demostrarlo". Puntualizo Löw cuando al ser cuestionado respecto al vital partido de mañana.

Continuando con la conferencia de prensa, Löw señalo que deberán ser "más enérgicos en el partido frente a Suecia", además de "mostrar un lenguaje corporal diferente", pues considera que en el partido ante México no fue suficiente lo que mostraron.

Además, dio a conocer que es probable que no cuenten con uno de sus baluartes defensivos en Sochi. "Es posible que Mats Hummels no esté en condiciones de jugar mañana. Ayer se torció el cuello y no creo que mejore para mañana". Fue la declaración del propio Löw.

El partido se llevara a cabo el día de mañana 23 de junio desde el Estadio Olímpico de Sochi en el tercer partido de la jornada sabatina, por lo que ambas selecciones llegaran al encuentro sabiendo el resultado del partido entre Corea del Sur y México.

Alemania no perdía un partido inicial en una Copa del Mundo desde 1982, cuando cayó frente al seleccionado de Argelia por marcador de 2 goles a 1. Recordando también que en aquella edición de la Copa del Mundo, aún se les conocía como Alemania Federal.