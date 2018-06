Cherchesov: "Estábamosbien preparados psicológicamente para el partido"

Google Plus

Última jornada de la fase de grupos, Uruguay-Rusia y un primer puesto en juego. Rusia caía 3-0 por lo que la primera plaza del grupo A era para los uruguayos y, pese a la derrota, el seleccionador ruso quedaba satisfecho con su equipo tras haber hecho una gran fase de grupos. "Es mejor perder ahora que más adelante", señalaba Cherchesov, que consigue la segunda plaza de cara a los octavos de final donde se enfrentarán a España.

Pocas personas pensaban hace dos o tres semanas que Rusia iba a golear a Egipto y Arabia Saudí, aunque su entrenador fue crítico con el resultado del lunes ante Uruguay, sabía que “el nivel de nuestro rival hoy fue mucho más alto que el de los rivales anteriores”, comentó.

El partido se complicó tras los goles de Luis Suárez y Cheryshev en propia puerta en los primeros 25 minutos, pero se puso cuesta arriba tras la expulsión del ruso Ígor Smólnikov: "Me gustó cómo jugamos después de perder un jugador. Fuimos muy agresivos", analizó el entrenador. "Aunque tuvimos diez, corrimos, quisimos atacar. Tuvimos algunas oportunidades, estábamos bien preparados psicológicamente para el partido".

Rusia se enfrenta a España en los octavos de final. El seleccionador no cree que necesiten jugar en un campo más grande para tener más apoyo de su afición ya que cuentan con el factor campo a favor: “Si sólo se tratase del estadio hubiéramos construidos estadios cinco veces más grandes, pero no depende de eso. Queríamos ganar hoy sin mirar el tamaño del estadio”.

Desde ya los rusos van a trabajar para intentar no caer frente a España y pasar a los cuartos de final: “Vamos a digerir esta experiencia y sacaremos conclusiones. No siempre sale lo que se entrena. Al principio no lo hicimos bien pero cambiamos un par de cosas y jugamos mejor”, finalizaba Cherchesov.