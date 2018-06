Naby Keita será el encargado de llevar el '8' de Steven Gerrard

Tras el acuerdo al que llegaron Liverpool y RB Leipzig en agosto del año pasado, Naby Keita se incorporará al equipo inglés al empezar julio. El jugador, que este año ha disputado 39 partidos en total, anotando nueve goles, empezará a trabajar a las órdenes de Jürgen Klopp tras su paso por la Bundesliga.

Naby Keita ha llegado este miércoles a Liverpool, donde ha concedido su primera entrevista como jugador red. En ella ha dicho que "tenía ganas de formar parte de este equipo" y espera "tener una temporada similar a la anterior".

"El Liverpool es un equipo que me gusta ver"

También se le ha preguntado la razón por la que se unió al Liverpool y no a cualquier otro equipo: "Elegí el Liverpool porque es un equipo que me gusta ver, y también porque hablé mucho con Sadio Mané. Me habló mucho del equipo y del club. También hablé con el entrenador, que me habló del proyecto para el equipo y eso me motivó para venir aquí".

El jugador de Guinea comentó lo que va a traer a este equipo, teniendo en el ataque a una de las delanteras más temibles de Europa. Él dijo que espera "llevar el balón hacia arriba y ayudar en ataque", además de su rol defensivo. Con esto añadió que siempre tiene "ganas de ganar" y se considera "un ganador".

Por otra parte, también se ha desvelado el número que llevará en su camiseta. Le tocará cargar con el '8', uno de los dorsales más importantes del club, llevado por una de las mayores leyendas del Liverpool, Steven Gerrard. Además, fue el propio Gerrard quien le entregó su camiseta.

Para terminar, habló sobre esto último, el hecho de llevar el número de una de las leyendas del club y que se lo hubiese entregado él mismo: "Cuando entró, le miré y me sorprendí, porque es una leyenda. Es alguien al que respeto, que daba todo en el campo, alguien que es querido aquí. Si alguien como él te da su dorsal, no es para solo jugar, es para intentar hacer lo mismo que hizo, esa es mi motivación".