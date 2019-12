Once ideal Premier League 2017/2018

Finalizado el curso futbolístico 2017/2018 a nivel de clubes llega el momento de hacer balance. Tras un año en el que el Manchester City ha sido el claro dominador de la Premier League, toca elegir los once jugadores que conforman el once ideal de la liga inglesa. Para ello se ha llevado a cabo una votación entre los integrantes de la redacción de Inglaterra VAVEL, la cual ha dejado los siguientes elegidos.

Mejor portero

David de Gea | El cancerbero del Manchester United ha sido escogido como mejor guardameta por méritos propios. Dejando a cero su portería en dieciocho ocasiones, se ha convertido en el meta que más veces ha terminado con su marcador tal y como empezó, una estadística que le llevó a ser el Golden Glove para la Premier League. Sin embargo, no pertenece al equipo menos goleado, pues ese honor se lo lleva el otro equipo de Mánchester, que ha encajado 27 tantos por los 28 de los Red Devils. Disputando 37 encuentros, el español mantiene una nada despreciable media de 0,75 goles por encuentro siendo, además, el primer portero de los siete primeros equipos clasificados en cuanto a intervenciones, con 115 -3,11 intervenciones por partido-. Lejos de Butland, guardameta que encabeza este ranking con 144 intervenciones, de Gea ha sido fundamental para su equipo a lo largo de la temporada.

De Gea posa con el trofeo 'Golden Glove' | Fotografía: Manchester United

Mejores defensas

Nicolás Otamendi | Siendo la única pieza fija en defensa para Pep Guardiola, el argentino ha acumulado 34 encuentros, de los cuales ha ganado 28. Además, ha aportado cuatro tantos, siendo el cuarto defensor con más goles igualado con Smalling. Llama la atención, sin embargo, que Otamendi sea el 18º defensa con más minutos, sumando 2.968 a lo largo de la temporada. También tiene el dudoso honor de ser el defensa con más tarjetas, con un total de nueve, las mismas que su compatriota Zabaleta. Profundizando un poco más en este dato, es curioso ver que el central recibe una cartulina amarilla cada tres faltas, algo que evidencia la sobreexposición de la línea defensiva en los equipos del técnico catalán. El último dato relevante es el que tiene que ver con los pases. Otamendi es el defensor que más ha dado, con un total de 3.074, una cifra que le deja, además, como el segundo jugador con más pases de la Premier League, solo superado por Granit Xhaka.

Otamendi celebra un gol con el Manchester City | Fotografía: Premier League

Virgil van Dijk | Pocos jugadores han tenido una influencia tan positiva en un equipo como van Dijk en el Liverpool. El central holandés llegó en el mercado invernal previo pago de 80 millones de euros y lo cierto es que no ha decepcionado. Su temporada comenzó en el Southampton y lo hizo, además, lesionado. Fuera de los terrenos de juego desde el 23 de enero de 2017, el defensor volvió a vestirse de corto el 16 de septiembre. Desde entonces ha acumulado 26 partidos, doce con los Saints y 14 con los Reds. De ellos destaca su gran poderío en los duelos, pues posee un 72 % de victorias, consiguiendo anteponerse al rival en 188 de los 260 disputados.

Van Dijk posando con la camiseta del Liverpool | Fotografía: Liverpool

Davinson Sánchez | Caso similar al de van Dijk se produce con el central colombiano. Llegó al Tottenham con la temporada comenzada, algo que le ha privado de ser el defensor con más minutos para Pochettino. No obstante, desde que aterrizó en Londres ha sido titular indiscutible, jugando 31 partidos y perdiéndose apenas cuatro, tres de ellos por sanción. Clave en la defensa de los Spurs, el sudamericano ha acumulado en su primera temporada en la Premier League 2.535 minutos y ha promediado 60,23 pases por partido gracias a sus 1.867 envíos al compañero, algo que le deja como el 5º defensor en esta clasificación.

Davinson Sánchez durante un partido con el Tottenham | Fotografía: Premier League

Centrocampistas

Kevin De Bruyne | Mejorando año tras año en el presente curso ha sido, junto a Salah, la gran sensación de la Premier League. 37 partidos en el Manchester City le han servido para acumular 3.083 minutos, una estadística que le deja como el décimo centrocampista con más minutos. Sí lidera otra tabla, la que tiene que ver con las asistencias. El belga se ha convertido en el que más goles ha repartido, con un total de 16. Le siguen, curiosamente, tres compañeros de equipo: Sané, Silva y Sterling. A ese dato hay que sumar sus ocho tantos, lo que le hace ser protagonista en 24 de los 106 goles de su equipo, solo Agüero y Sterling han tenido más incidencia apoyados por sus goles al ser delanteros.

Christian Eriksen | Tras Kevin De Bruyne, el danés ha sido el otro centrocampista más determinante. Sus estadísticas no son para nada despreciables, teniendo en cuenta que ha sido el hombre sobre el que ha girado el Tottenham. 3.226 minutos en 37 partidos le han servido para dar diez asistencias y convertir los mismos goles, algo que le deja con un porcentaje de participación en lo que a los goles de su equipo se refiere del 27 %. Además, Eriksen es el tercer jugador con más disparos, 97, solo aventajado por Salah y Kane. Es, por lo tanto, el centrocampista que más veces ha probado suerte.

Eriksen en un partido con el Tottenham | Fotografía: Premier League

David Silva | Los problemas familiares han evitado que el canario supere a su compañero de equipo Kevin De Bruyne y a Christian Eriksen. Apenas ha disputado 29 partidos ligueros en los que, eso sí, ha sumado 26 victorias. Llama la atención que Silva sea el jugador 101 en cuanto a minutos disputados, pues apenas acumula 2.435. Sin embargo, esto no ha sido un lastre para un futbolista que ha promediado 83.76 pases por encuentro, algo que le ha servido para dar once asistencias y anotar nueve goles. Supera en este último registro a los dos anteriormente mencionados, pues promedia 0,31 tantos por encuentro. El 19 % de participación en los goles del equipo tampoco es despreciable.

David Silva conduce el balón | Fotografía: Premier League

Fernandinho | Sin ser tan protagonista en ataque como De Bruyne o Silva, el brasileño ha igualado la mejor marca de goles en liga desde que llegó al conjunto Citizen. Cinco tantos en 34 partidos no es un mal registro para el jugador que actúa como guardaespaldas en el esquema de Guardiola. Siempre atento a la cobertura, Fernandinho es el primero en dar una salida cómoda al balón y servir como apoyo a la hora de buscar el hueco. Todo esto le deja como un futbolista que promedia 87,50 pases por partido, una cifra realmente importante teniendo en cuenta que se acerca al pase por minuto a lo largo de un encuentro.

Delanteros

Mohamed Salah | Denominado como el mejor jugador de la temporada para la Asociación Profesional de Futbolistas (PFA por sus siglas en inglés), el egipcio ha sido, además, el futbolista revelación de la Premier League. Sus 32 goles le convierten en el jugador africano con más goles en una temporada, pero su importancia no acaba ahí. Añadiendo las diez asistencias a sus estadísticas, Salah participa en el 50 % de los goles del Liverpool –en 42 de 84 tantos-. Es el tercer delantero en cuanto a minutos, pues ha acumulado 2.921 en 36 choques, lo que deja una participación del egipcio cada 70 minutos. Cabe destacar que maneja una precisión del 47 % en sus disparos, pues 67 de los 144 que ha efectuado en Premier League han ido entre los tres palos. Así pues, el delantero Red anota un gol cada cuatro disparos y medio.

Harry Kane | Superando, una vez más, su mejor cifra de goles en una temporada, el delantero inglés ha encontrado alguien que le hace sombra. No obstante, la incursión de Salah en la Premier League no resta mérito a lo conseguido por el delantero del Tottenham, quien ha sumado treinta goles en 37 partidos. Anotando un gol cada 102 minutos, hay una estadística que aún llama más la atención. Acompañado por Eriksen, ambos participan en el 70 % de los goles de los Spurs, una auténtica locura que deja en evidencia la dependencia de los londinenses de estos dos futbolistas. Finalmente, cabe destacar que el británico supera en disparos a Salah, 184 frente a 144, pero no lo hace en precisión. Su 41 % es mejorado por un jugador que necesita menos para conseguir más.

Harry Kane celebra un tanto con el Tottenham | Fotografía: Premier League

Wilfried Zaha | En una galaxia diferente a la de Salah y Kane se encuentra el costamarfileño, pero no por ello es menos importante. Clave en la salvación del Crystal Palace, Zaha ha sumado nueve tantos y tres asistencias en 29 partidos. De esta forma ha tomado parte en 12 de los 45 goles de los Eagles, un 26 % que tiene una etapa bien remarcada. Y es que, el final de temporada del delantero ha sido para enmarcar. En las últimas ocho jornadas ligueras ha conseguido cinco goles y tres asistencias, siendo uno de los futbolistas que mejor ha finalizado un curso en el que hay que tener en cuenta que se perdió por lesión nueve choques. Con el mismo porcentaje de precisión en el tiro que Harry Kane, el de Abidjan sigue estando en la órbita de los grandes clubes.

Zaha celebra un gol | Fotografía: Premier League

Entrenador

Sean Dyche | Tras conseguir la mejor clasificación del Burnley en formato Premier League, el técnico inglés se consagra como el mejor entrenador de la temporada. Con la idea inicial de luchar por eludir el descenso, los Clarets han conseguido una regularidad que les ha llevado a participar en las rondas previas de la UEFA Europa League. Ocupando el séptimo lugar en 27 de las 38 jornadas de liga, el puesto más bajo de la clasificación en el que han estado ha sido el 13º, algo que es un auténtico logro para el Burnley. Un rendimiento espectacular a sus apenas 36 goles a favor son claves en este hito.