Cheryshev: "Si España no es la mejor del mundo, está cerca"

Denis Cheryshev elogió a la Selección Española antes del duelo ante Rusia en los octavos de final del Mundial 2018, asegurando que "si no es la mejor del mundo, está cerca", y soñó con meter el gol que pueda clasificar a su selección en un partido muy especial para él. "España tiene grandísimos jugadores, si no es la mejor selección del mundo está cerca, pero a todas las selecciones se les puede hacer daño y lo vamos a intentar. Si juego intentaré ayudar a mi equipo y me centraré solo en eso", aseguró sin querer entrar en sentimentalismos.

"Ojalá pueda meter el gol de la clasificación, pero mi vida seguiría igual si lo consigo"

Sobre qué pasaría si es él quien marca el gol que elimina a España, el centrocampista de Rusia afirmó: “Seguiría la vida igual, no cambiaría nada. Lo importante es que mi selección siga adelante. Si meto el gol estaría muy feliz pero me alegraría más por seguir en el Mundial”.

Cheryshev no quiso entrar en el tema de David de Gea, se limitó a decir que "todos los jugadores pasan por etapas mejores y peores", pero incidió en que les tiene "que dar igual" el que vive el portero español porque están "centrados" en su propia selección.

Además, Chéryshev destacó la importancia que tendrá jugar en Moscú, en un estadio como Luzhnikí por su capacidad y la mayor presión que ejercerá la afición rusa. "Nos ha tocado jugar en Moscú y tenemos que estar contentos porque va a haber 80.000 personas animándonos. En Sochi habríamos jugado con la misma ilusión, nos da igual donde, lo importante es ganar y que la selección rusa siga adelante", dijo.

"Tenemos que dar el 200% para ganar a España"

"Para nosotros mañana tiene que ser una fiesta, sobre todo para la gente que disfrute del partido y con su selección. Tenemos que dar el 200% para ganar a España, lo vamos a intentar dando todo lo que tenemos. Es una responsabilidad jugar en casa pero el equipo está bien, tranquilo y preparado para hacerlo bien", sentenció.