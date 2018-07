Luka Modric: "Después del penalti me quedé bloqueado"

La estrella del Real Madrid y capitán de Croacia tuvo un partido más que complicado. A pesar de estar dejando grandes actuaciones en este Mundial de Rusia, no pudo brillar como en anteriores ocasiones. Su actuación se vio empañada cuando falló el penalti decisivo, a pesar de unos segundos antes había dado la asistencia a Rebic que fue quién provocó la pena máxima.

Sin embargo, la suerte se alió con Croacia y en la tanda de penaltis final logró enmendar su error. En rueda de prensa, Modric expresó sus sensaciones sobre el partido:

“No quería decir que era el juego más importante para nuestra generación, pero realmente lo fue. Sabíamos que teníamos una gran oportunidad para clasificar a la siguiente fase. Hacía mucho calor, era muy difícil correr. Pero sobrevivimos. Lo más importante es estar en los cuartos de final".

Sobre su falló en la prórroga, reconoció lo duro que fue errar ese penalti: “Fue difícil para mí no anotar mi penalti en el tiempo extra porque estudié toda la mañana cómo anotar contra Schmeichel. Después del penalti me quedé bloqueado”.



El capitán de la selección balcánica dio su visión acerca de la fatídica tanda de penaltis y como la suerte acompañó en esta ocasión a Croacia: ”Fue difícil, pero lo soportamos durante todo el camino. Podríamos haberlo resuelto antes que en los penaltis, pero gracias a Dios esta vez la suerte ha vuelto a nosotros. Suba (Subasic) defendió tres penaltis fenomenales. Este es un gran éxito, pero espero que no se quede en eso. Y para mí y para todos fue una gran prueba que no habíamos pasado y lo hemos hecho de la mejor manera posible“.

Finalmente habló sobre el choque contra Rusia en cuartos de final: “Nos espera de nuevo un rival muy difícil, el anfitrión, que contra el favorito España mostró cómo está luchando. Estaremos esperando un partido difícil".